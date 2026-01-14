Η στιγμή που drone χτυπάει το ελληνικό συμφερόντων τάνκερ Delta Harmony στη Μαύρη Θάλασσα

Τρία δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης με drones στη Μαύρη Θάλασσα την Τρίτη, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

τα τρία πλοία που συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής τις περισσότερες επιβεβαιωμένες ενδείξεις εμπλοκής στο περιστατικό είναι τα MT MATILDA, MT DELTA HARMONY και MT DELTA SUPREME.

Το MT MATILDA (IMO 9407457), δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και διαχειρίστρια την Thenamaris, φέρεται να επλήγη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή αναμονής του CPC.

Μέχρι τη στιγμή σύνταξης του παρόντος, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη εκτίμηση για την έκταση των ζημιών.

Όσον αφορά στο Matilda, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε πως δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά drones, αναφέροντας: «Στις 13 Ιανουαρίου 2026, στις 10:15 π.μ. ώρα Μόσχας, ελήφθη σήμα κινδύνου από το δεξαμενόπλοιο Matilda στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του διεθνούς καναλιού ασφάλειας και κινδύνου. Το δεξαμενόπλοιο Matilda, που πλέει υπό τη σημαία της Μάλτας, δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά UAV περίπου 100 χλμ. από την πόλη Ανάπα στην περιοχή Κράσνονταρ».

Δείτε το βίντεο της επίθεσης:

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into the oil tanker Delta Harmony in the Black Sea. The tanker was headed to load oil off the Russian coast, and no crew were injured. Yesterday’s strikes reportedly more than doubled insurance costs for tankers in the Black Sea. pic.twitter.com/8ykYPRJKEP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 14, 2026

Το MT DELTA HARMONY (IMO 9408463), με σημαία Λιβερίας και διαχείριση από τη Delta Tankers, αναφέρεται ότι χτυπήθηκε επίσης από drones, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε άμεσα, επιτρέποντας στο πλοίο να συνεχίσει την πορεία του. Παρά ταύτα, δεν υπάρχουν επίσημα επιβεβαιωμένα στοιχεία για ζημιές, θύματα, ή περιβαλλοντική ρύπανση.

Στις ίδιες αναφορές προστίθεται και το MT DELTA SUPREME (IMO 9585895), επίσης υπό τη διαχείριση της Delta Tankers, ως τρίτο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να επλήγη στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής.

Κοινός παρονομαστής και στις τρεις περιπτώσεις είναι τα σοβαρά κενά πληροφόρησης: δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για εναέρια UAV, επιφανειακά USV ή συνδυασμό μέσων, ούτε εάν υπήρξε εμπλοκή ρυμουλκών, μετακίνηση αγκυροβολίων ή αναστολή φορτώσεων από τις αρμόδιες αρχές.