Επιδρομή ουκρανικών drones προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και αγωγό αερίου σε κατοικημένη περιοχή στην Τουάψε, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στάλθηκαν επιτόπου για να επισκευάσουν τις υποδομές που υπέστησαν ζημιές, κατά την ίδια πηγή.

«Πάνω από 100 ουκρανικά drones μέσα σε τέσσερις ώρες κατέρριψαν» χθες το απόγευμα οι ρωσικές δυνάμεις

Explosions reported in Tuapse, Russia. Unclear what was hit and is burning. pic.twitter.com/fflIiupg41 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 30, 2025

Στο μεταξύ, πάνω από 100.000 κάτοικοι σε περιοχές γύρω από τη Μόσχα στερούνταν χθες το ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας πυρκαγιάς σε υποσταθμό του δικτύου διανομής.

Ο δήμος της Ραμένσκαε ανακοίνωσε πως το πρόβλημα προκάλεσε φωτιά σε καλώδιο, μολονότι αναφέρθηκε παράλληλα εκτενής επιδρομή ουκρανικών drones στην περιοχή.

Κάτοικοι στις κοινότητες Ζουκόφσκι και Λιτκάρινα πλήττονταν επίσης από διακοπές της ηλεκτροδότησης. Οι αρχές διαβεβαίωσαν πως εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή το ταχύτερο.

Χθες το απόγευμα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι κατέρριψαν πάνω από 100 ουκρανικά drones μέσα σε τέσσερις ώρες. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν στην περιοχή Μπριάνσκ· οκτώ καταστράφηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας της Μόσχας, ανάμεσά τους τρία που πέταγαν προς την πρωτεύουσα, κατά την ίδια πηγή.

Drone sanctions have been applied to the Tuapse Oil Refinery. This video shows a small fire harmlessly burning after a successful interception. With every sanctioned piece of Russian oil infrastructure, their full economic collapse gets a little bit closer.🔥📉💥 pic.twitter.com/koj9ygqqet — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) December 30, 2025

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε κατόπιν ότι αναχαιτίστηκαν κι άλλα ουκρανικά drones. Τα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τη λειτουργία τους για κάποιες ώρες.

Καθημερινές επιδρομές

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά επιδρομές drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στοχοποιώντας γενικά υποδομές πετρελαίου και αερίου, προκειμένου να παρεμποδίσουν τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού και να πλήξουν την κυριότερη πηγή εσόδων της Ρωσίας.

Αναλυτές σημειώνουν πάντως ότι η έκταση των ζημιών και οι απώλειες είναι κατά κανόνα μικρότερης κλίμακας από ό,τι στα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική επικράτεια, όπου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός πριν σχεδόν τρία χρόνια.

Just now, direct hit on the refinery in Tuapse, Russia. The gas facility is on fire. pic.twitter.com/1LT8kHpeok — (((Tendar))) (@Tendar) December 30, 2025

Πηγή: ΑΠΕ