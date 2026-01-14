Τζον Φορτέ: Πέθανε ο μουσικός των Fugees σε ηλικία 50 ετών
Ο Τζον Φορτέ βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι του στη Μασαχουσέτη
Ο Τζον Φορτέ, μουσικός με υποψηφιότητες για Grammy και βασικό μέλος των Fugees και των Refugee Camp All-Stars, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών. Βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι του στο Τσίλμαρκ της Μασαχουσέτης.
Σε ανακοίνωσή του, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Σον Σλέιβιν, ανέφερε ότι δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ούτε κάποια άμεσα εμφανής αιτία θανάτου. Η υπόθεση εξετάζεται από τον ιατροδικαστή της Πολιτείας.
Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Τζον Φορτέ ξεχώρισε από νωρίς ως μουσικό ταλέντο και καθιερώθηκε στις αρχές των 20 του, συμβάλλοντας καθοριστικά στο εμβληματικό The Score των Fugees, που τιμήθηκε με Grammy, αλλά και στο υποψήφιο για Grammy The Carnival του Γουάικλεφ Τζιν. Πολυοργανίστας και ράπερ, κυκλοφόρησε και προσωπικές δουλειές, όπως τα Poly Sci και I John, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως η Κάρλι Σάιμον. Ο γιος της, Μπεν Τέιλορ, ήταν στενός του φίλος.
Το 2000 συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Νιούαρκ με κατηγορίες για κατοχή υγρής κοκαΐνης και διακίνηση ναρκωτικών. Καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης, ωστόσο αποφυλακίστηκε μετά από επτά χρόνια, όταν η ποινή του μειώθηκε με απόφαση του Τζορτζ Ου. Μπους. Ανάμεσα σε όσους είχαν στηρίξει δημόσια το αίτημα για την αποφυλάκισή του ήταν και η Κάρλι Σάιμον.
Ο Τζον Φορτέ αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τη φωτογράφο Λάρα Φούλερ, και τα δύο παιδιά τους.
