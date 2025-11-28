Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Stories 28 Νοεμβρίου 2025 | 19:20

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Pras Michél, το ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Fugees ίσως επισκιάστηκε από την Lauryn Hill και τον Wyclef Jean. Τώρα ο ράπερ έχει τα δικά του ηχηρά πρωτοσέλιδα διεκδικώντας μια άλλη δόξα, στα χρονικά των εγκλημάτων, στην πολυσύχναστη διασταύρωση όπου η πολιτική ξεπλένει βρώμικο χρήμα.

Η πτώση του ράπερ είναι ένα περίπλοκο παραμύθι για τη μουσική βιομηχανία, την αμερικανική πολιτική και τον διαβόητο εγκληματία λομπίστα Jho Low.

«Είσαι αναλώσιμος», άκουγε συχνά ο Pras Michél στα χρόνια που δημιουργούσε στους Fugees, δίπλα στους πιο δημοφιλείς  Lauryn Hill και Wyclef Jean.

Αποφασισμένος να αποδείξει την αξία του, ο ράπερ έκανε μια αδιανόητη στροφή στην υψηλή πολιτική, μια επιλογή που τον οδήγησε από τα sold-out στάδια στο στόχαστρο του FBI γιατί το «φλερτ» του του με έναν πλούσιο Μαλαισιανό, ο οποίος του διοχέτευσε πάνω από $21 εκατ. κλεμμένων κεφαλαίων για να επηρεάσει την αμερικανική πολιτική ήταν βρώμικο και με ατζέντα.

Τώρα ο Pras Michél δεν είναι μόνο ένας από τους πιο επιδραστικούς ράπερ της βιομηχανίας αλλά και ένας «προδότης της χώρας του για χρήμα».

Από τη στιγμή που οι Fugees εκτοξεύτηκαν στη φήμη στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ο Prakazrel «Pras» Michél θεωρούνταν το συμπληρωματικό μέλος των σούπερ σταρ της χιπ-χοπ.

Ήταν ο αφανής της μπάντας, αυτός που από το Νιου Τζέρσεϊ, μέσω του Μπρούκλιν, ήταν τυχερός να είναι συμμαθητής της εκθαμβωτικής Lauryn Hill και ξάδελφος του Wyclef Jean.

Στο επιτυχημένο άλμπουμ του συγκροτήματος The Score, οι ολιγόλογες συμμετοχές του Michél ήταν δευτερεύουσες, σε σύγκριση με την ευστροφία της Hill ως emcee και τραγουδίστριας μπαλάντων, καθώς και την πολυμαθή σύνθεση του Jean. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήταν λιγότερο σημαντικός για τη μπάντα.

Όμως ο Michél, που στην πραγματικότητα ίδρυσε τους Fugees σημειώνει το The Guardian, δεν κατάφερε ποτέ να διακριθεί ουσιαστικά εκτός του συγκροτήματος.

Η σόλο επιτυχία του περιορίστηκε στο χιτ Ghetto Supastar του 1998 – άλλη μια ομαδική συνεργασία, αυτή τη φορά με την πριγκίπισσα της R&B Mya και τον Ol’ Dirty Bastard των Wu-Tang Clan.

Αντ’ αυτού, ακολούθησε την «οδό» του Χόλιγουντ, παράγοντας και πρωταγωνιστώντας σε ένα ντοκιμαντέρ του 2006 για το Skid Row του Λος Άντζελες, όπου υποδύθηκε έναν άστεγο. Ωστόσο, η κινηματογραφική του δουλειά δεν είχε την ίδια απήχηση με τις εκρηκτικές του μουσικές συνεργασίες.

Πολιτική σαγήνη

Το 2007, ο Michél παρακολούθησε μια προεκλογική συγκέντρωση στο κέντρο του Λος Άντζελες για έναν χαρισματικό νεαρό Δημοκρατικό, τον Μπαράκ Ομπάμα. Ο ράπερ τον είχε συναντήσει χρόνια νωρίτερα, όταν ο Obama ήταν πολιτειακός νομοθέτης του Ιλινόις.

Ο Oμπάμα κάλεσε τον Michél σε μια λαμπερή εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στο Μπέβερλι Χιλς, που φιλοξενούσαν οι ιδρυτές της DreamWorks – Στίβεν Σπίλμπεργκ, Ντέιβιντ Γκέφεν και Τζέφρι Κάτζενμπεργκ. Εκεί, ο ράπερ παρακολούθησε με θαυμασμό τους μεγάλους του Χόλιγουντ να συγκεντρώνουν περίπου $1,2 εκατ. για τον ανερχόμενο αστέρα της πολιτικής.

Ο Michél αποπλανήθηκε από αυτή τη νέα αυλή με τα πλοκάμια της εξουσίας και της διαπλοκής να είναι δυσδιάκριτα πίσω από τη λάμψη. «Είναι συνταγματολόγος», δήλωσε ο Michél για τον Oμπάμα στο περιοδικό Rolling Stone το 2023.

«Εκείνη την εποχή, ποιος στο διάολο ήξερε τι σήμαινε αυτό; ‘Συνταγματολόγος’. Όχι ποινικολόγος, όχι δικηγόρος διασημοτήτων, όχι δικηγόρος ακινήτων – συνταγματολόγος. Ακουγόταν τόσο σέξι. Έτσι, έγινα υποστηρικτής – είμαι όλος Ομπάμα» είχε πει.

Όμως, στην ορμή του να γίνει ένας πολιτικός παράγοντας με επιρροή, ο Michél όχι μόνο θα ξεπερνούσε γρήγορα τα όριά του αλλά θα αναδεικνυόταν τελικά ως κεντρικό πρόσωπο σε έναν ιστό εγκλήματος που είχε ως στόχο να διαφθείρει (περισσότερο) την πολιτικήν των ΗΠΑ με ξένα μετρητά – ένα περίεργο και δαιδαλώδες έπος που έληξε την περασμένη εβδομάδα με την καταδίκη του 52χρονου σε 14 χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης.

Στην υγειά του Low

Η θεαματική πτώση του Michél δεν θα είχε συμβεί εάν, το 2006, δεν είχε συναντήσει τον Μαλαισιανό χρηματοδότη Low Taek Jho, γνωστό ως Jho Low.

Ο Low είναι μια διαβόητη φιγούρα, ο άνθρωπος πίσω από το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της Μαλαισίας. Οι αρχές των ΗΠΑ και της Μαλαισίας τον κατηγόρησαν για υπεξαίρεση του αστρονομικού ποσού των $4.5 δισ. από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας, γνωστό ως 1MDB, με σημαντική υποστήριξη από τον πρώην πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Najib Razak.

Όταν ο Michél τον συνάντησε για πρώτη φορά σε ένα κλαμπ του Μανχάταν το 2006, όπως είπε στο Rolling Stone, ο Low φαινόταν απλώς ένας τυπικός «φιγουρατζής» του χρήματος – κερδίζοντας τους πάντες αγοράζοντας ολόκληρο το απόθεμα ποτών του κλαμπ. Ο Michél υπολόγισε ότι ο Low ξόδεψε περίπου $1.5 εκατ. σε ποτά μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Πράγματι, ο Michél ίσως να είχε διαγράψει τον Low αν δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί διάσημοι του A-list που εγγυούνταν γι’ αυτόν.

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο είχε μόλις συνεργαστεί με τον Low για τη χρηματοδότηση του προσωπικού του πρότζεκτ, Ο Λύκος της Wall Street. Αργότερα, ο ΝτιΚάπριο κατέθεσε σε δίκη ότι ο Low έκανε γενναιόδωρες δωρεές στη φιλανθρωπική του οργάνωση: έναν Πικάσο αξίας $3.2 εκατ. και ένα Μπασκιά αξίας $9.2 εκατ.

Ο Michél υπέθεσε ότι ο Low ήταν νόμιμος.

Πλύνε, βάλε

Λίγα χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας επανεκλογής του Oμπάμα το 2012, ο Low επικοινώνησε με τον ράπερ. Ήταν πλέον βαθιά μπλεγμένος στο σχέδιο 1MDB για την υπεξαίρεση του κρατικού πλούτου της Μαλαισίας και χρειαζόταν όσο το δυνατόν περισσότερους ισχυρούς φίλους για να το συνεχίσει.

Τον Ιούνιο του 2012, ο Michél βοήθησε τον Low να εισέλθει σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για τον Obama στο Μαϊάμι. Ο Μαλαισιανός έστειλε στον ράπερ $1 εκατ. για να καλύψει τη δική τους είσοδο και εκείνη οποιουδήποτε άλλου μπορούσε ο Michél να «στρατολογήσει» από τις λαμπερές του επαφές.

Ήταν η αρχή αυτού που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι κατέληξε σε περισσότερα από $21 εκατ. σε κλεμμένα κεφάλαια 1MDB, που διοχετεύτηκαν μέσω του Michél ενόψει των εκλογών.

Είναι παράνομο για έναν ξένο υπήκοο να δίνει χρήματα σε μια πολιτική εκστρατεία των ΗΠΑ, καθώς και να «μοιράζει» χρήματα σε φίλους για να τα δωρίσουν με τα δικά τους ονόματα. Ωστόσο, συνέχισαν. Ο Michél δημιούργησε ακόμη και εικονικές εταιρείες για να συγκαλύψει τα πάντα.

Σε μια περίπτωση που έχει αναγνωρίσει δημόσια, ο Michél έκανε μια «προσωπική» δωρεά $1.2 εκατ. σε μια Super Pac φιλική προς τον Obama, ονόματι Black Men Vote. Τα χρήματα, στην πραγματικότητα, προέρχονταν από τον Low.

Στην υπηρεσία όλων

Ο Michél αργότερα κατηγόρησε τον Frank White Jr, έναν κορυφαίο διοργανωτή εκδηλώσεων συγκέντρωσης χρημάτων για τον Oμπάμα. Ο White συνεργάστηκε με τους ερευνητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επέστρεψε $20 εκατ. σε κεφάλαια 1MDB και δεν αντιμετώπισε ποινικές διώξεις.

Αφού το σκάνδαλο 1MDB έγινε δημόσιο το 2017, ο Low, που κρυβόταν, προσπάθησε να επιλύσει τα προβλήματά του, υπολογίζοντας ότι ο φίλος του Michél θα μπορούσε να επηρεάσει τον Λευκό Οίκο και τον νέο πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαλαισιανός χρηματιστής και εγκέφαλος της υπεξαίρεσης των $4.5 δισ. από το 1MDB, ήδη φυγάς από το 2017, αντιμετώπιζε κατηγορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία.

Για να αποφύγει τη δικαιοσύνη ήταν πρόθυμος να δωροδοκήσει με ποσό που συνολικά υπολογίζεται στα $75 εκατ. υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Με πιόνια του τον Pras Michél και άλλους λομπίστες ο Μαλαισιανός ήθελε από το Υπουργείο να εγκαταλείψει την έρευνα για το σκάνδαλο 1MDB και να απορρίψει τις κατηγορίες για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που είχαν αγοραστεί με κλεμμένα κεφάλαια του 1MDB (π.χ., πίνακες, ακίνητα, σκάφη).

Πέρα από τα χρήματα ο Low ήθελε να πείσει τους Αμεριανούς να εκδώσουν τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο Guo Wengui στην Κίνα. Ο επιχειρηματίας είχε εγκατασταθεί στις ΗΠΑ και είχε γίνει ηχηρός επικριτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το οποίο τον καταζητούσε.

Ο Low χρηματοδότησε τον Michél για να ασκήσει πίεση στους Αμερικανούς αξιωματούχους προκειμένου να εκδώσουν τον Wengui στην Κίνα ως πολιτικό «δώρο» προς την κινεζική κυβέρνηση, πιθανότατα με την ελπίδα ότι η Κίνα θα του προσέφερε άσυλο και πλήρη προστασία από τις αμερικανικές αρχές, αν διευκόλυνε την παράδοση ενός από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς της αντιπάλους.

Ο ράπερ λειτουργούσε ως «πολιορκητικός κριός» του Jho Low και όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη είχε επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του τότε Γενικού Εισαγγελέα Jeff Sessions και συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις, επιχειρώντας να προωθήσει τα συμφέροντα του Low και της Κίνας στον Λευκό Οίκο, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τεράστια ποσά από κλεμμένα χρήματα.

Προδοσία

Γράφημα του BBC από το 2023.  για τον ιστό επιρροής του λομπίστα και των χρήσιμων A-Lister στην παγίδα του

Ο Michél, στη δίκη του τον Απρίλιο του 2023, αρνήθηκε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι ο Low διοχέτευσε πάνω από $100 εκατ. μέσω αυτού.

Είπε ότι θεωρούσε τα $20 εκατ. που του πλήρωσε ο Low ως «ελεύθερο χρήμα από έναν πλούσιο επιχειρηματία που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω». Ωστόσο, βρέθηκε να έχει ορκιστεί ψευδώς όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε στοιχεία για τις εικονικές εταιρείες που δημιούργησε. Επιπλέον, κρίθηκε ότι είχε προσπαθήσει να εμποδίσει μάρτυρες να συνεργαστούν με το FBI.

Τον Απρίλιο του 2023, ομοσπονδιακό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και στις 10 κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις της χρηματοδότησης της εκστρατείας και του επιβλήθηκε κατάσχεση περιουσίας $65 εκατ. λόγω των δεσμών του με τον Low.

Επιπλέον κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με στόχο την παράνομη άσκηση επιρροής (lobbying) για λογαριασμό ξένης κυβέρνησης.

Τον Οκτώβριο του 2024 ζήτησε επανεκδίκαση, κατηγορώντας τον δικό του δικηγόρο ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) για τη σύνταξη των καταληκτικών του αγορεύσεων, κάτι που απορρίφθηκε.

Οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζήτησαν ισόβια κάθειρξη, δηλώνοντας πως ο Michél «πρόδωσε τη χώρα του για χρήμα». Δεν του επιβλήθηκε ισόβια, αλλά καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης.

Ο Michél δεν έχει σχολιάσει δημόσια την ποινή, ούτε και οι bandmates του από τους Fugees. «Τι όφελος θα είχα προσπαθώντας να παραβιάσω νόμους; Δεν αξίζει για μένα», δήλωσε στο Rolling Stone το 2023. «Είμαι σαν παρίας τώρα. Έχω φίλους που δεν μου μιλούν γιατί νομίζουν ότι υπάρχει δορυφόρος εκεί επάνω, σε τροχιά, που τους ακούει».

Xαιρετίσματα από τη Σαγκάη, Κωνσταντίνος

Την ίδια στιγμή ο εγκέφαλος Low, ζει τη ζωή του κρυμμένος στη δαιδαλώδη Σαγκάη της Κίνας, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές,πλαστό αυστραλιανό διαβατήριο.

Ενώ η Μαλαισία και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον καταζητούν για τη φερόμενη υπεξαίρεση 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ($4,5 δισ.) από το ταμείο 1MDB, ο αμφιλεγόμενος χρηματοδότης και λομπίστας διατηρεί την αθωότητά του, υποστηρίζοντας μέσω των δικηγόρων του ότι οι δωρεές που έκανε είχαν ως απώτερο σκοπό μια selfie και όχι την εξασφάλιση πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Ο Low καταζητείται από την Interpol από το 2018 και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τους ερευνητές δημοσιογράφους Μπράντλεϊ Χόουπ και Τομ Ράιτ, συγγραφείς του βιβλίου Billion Dollar Whale ζει πολυτελώς σε μια έπαυλη στην περιοχή Γκριν Χιλς (Green Hills) της Σαγκάης.

Οι δημοσιογράφοι υποστηρίζουν ότι ο Λόου χρησιμοποιεί ένα πλαστό αυστραλιανό διαβατήριο με το ελληνικό όνομα «Κωνσταντίνος Αχιλλέας Βέης».

Παρόλο που η Κίνα αρνείται σταθερά ότι τον φιλοξενεί, ερευνητές και αναλυτές εκτιμούν ότι ο Λόου απολαμβάνει προστασία από υψηλόβαθμους κύκλους στην Κίνα, γεγονός που του επιτρέπει να κινείται ελεύθερα εντός της χώρας, αγνοώντας το διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Παλαιότερες αναφορές τον ήθελαν να κρύβεται στο Μακάου, έναν ειδικό διοικητικό θύλακα της Κίνας.

Oι δημοσιογράφοι Χόουπ και Ράιτ ισχυρίζονται ότι ο Low δεν έχει περιοριστεί σε απλή φυγοδικία, αλλά εργάζεται ως «στρατηγικός σύμβουλος παρασκηνίου» για την κινεζική κυβέρνηση, βοηθώντας εταιρείες που έχουν υποστεί κυρώσεις να «πλοηγηθούν» στη διεθνή σκακιέρα του επιχειρείν.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία μαζί του το 2019 για να ανακτήσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου $1 δισ. από την υπόθεση, ο ίδιος, μέσω των νομικών του εκπροσώπων, διατηρεί την αθωότητά του.

«Το κίνητρό του να δώσει χρήματα στον Michél για δωρεά δεν ήταν για να επιτύχει κάποιο πολιτικό στόχο». Προσθέτουν, δε, ένα απίστευτο στοιχείο στην υπερασπιστική του γραμμή, υποστηρίζοντας ότι «απλώς ήθελε να εξασφαλίσει μια φωτογραφία με τον ίδιο και τον τότε πρόεδρο Ομπάμα».

Η υπόθεση 1MDB, με το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι υπεξαιρέθηκε να ξεπερνά τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στην παγκόσμια ιστορία.

