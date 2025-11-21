magazin
21.11.2025 | 08:30
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
21 Νοεμβρίου 2025 | 08:45

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμέλεια Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Spotlight

Σε ποινή 14 ετών καταδικάστηκε ο Prakazrel «Pras» Michel, ιδρυτικό μέλος των Fugees και βραβευμένος με Grammy, για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης εκατομμυρίων δολαρίων από τον Μαλαισιανό επιχειρηματία Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία του Μπαράκ Ομπάμα το 2012, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο 52χρονος καλλιτέχνης δεν μίλησε στο δικαστήριο πριν η ομοσπονδιακή δικαστής Colleen Kollar-Kotelly ανακοινώσει την ποινή. Η καταδίκη του τον Απρίλιο του 2023 περιλάμβανε συνολικά δέκα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία και δράση ως μη καταγεγραμμένος πράκτορας ξένης κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της δίκης, κατέθεσαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς.

YouTube thumbnail

«Πρόδωσε τη χώρα του για χρήματα» λένε οι εισαγγελείς

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές προέκριναν ποινή ισόβιας κάθειρξης, κάνοντας λόγο για «αδιαφορία για την εθνική ασφάλεια» και «απληστία». Η υπεράσπιση χαρακτήρισε την πρόταση αυτή «παράλογη», σημειώνοντας πως τέτοιες ποινές επιβάλλονται σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή καρτέλ ναρκωτικών.

Ο συνήγορος Peter Zeidenberg έκανε λόγο για «εντελώς δυσανάλογη» ποινή και ανακοίνωσε ότι ο Michel θα καταθέσει έφεση. Η ομάδα υπεράσπισης είχε εισηγηθεί τριετή κάθειρξη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «χειραγωγεί τις κατευθυντήριες γραμμές» για να φτάσει σε ακραίες ποινές.

Για μια φωτογραφία;

Ο Michel φέρεται να έλαβε πάνω από 120 εκατ. δολάρια από τον Low και να τα διοχέτευσε μέσω «εικονικών δωρητών» στην καμπάνια Ομπάμα. Παράλληλα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προσπάθησε να εμποδίσει έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Low, να επηρεάσει μαρτυρίες και να ψευδομαρτυρήσει.

Ο Low, βασικός χρηματοδότης της ταινίας The Wolf of Wall Street, παραμένει φυγάς και αρνείται τις κατηγορίες. Η υπεράσπιση του Michel υποστήριξε πως το κίνητρο του Low δεν ήταν πολιτικό, αλλά προσωπικό: να φωτογραφηθεί με τον τότε πρόεδρο Ομπάμα.

YouTube thumbnail

AI στον επίλογο

Τον Αύγουστο του 2024, ο Michel ζήτησε νέα δίκη ισχυριζόμενος ότι ο προηγούμενος δικηγόρος του χρησιμοποίησε πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης στη σύνταξη των τελικών επιχειρημάτων. Το αίτημα απορρίφθηκε, με το δικαστήριο να κρίνει ότι το ζήτημα –όπως και άλλοι ισχυρισμοί– δεν συνιστούσε «σοβαρή δικαστική πλάνη».

Το συγκρότημα Fugees, που ίδρυσε μαζί με τη Λορίν Χιλ και τον Γουάικλεφ Ζαν, πούλησε δεκάδες εκατομμύρια άλμπουμ και απέσπασε δύο Grammy, καθιερώνοντας τον Michel ως μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της hip-hop σκηνής των ’90s.

