Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 14.01.2026]
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Μπες δυναμικά στη μέρα με αισιοδοξία και χαρά. Ωστόσο πρέπει να προσπαθήσεις να διατηρήσεις αυτό το ευχάριστο μουντ και καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, έτσι; Το να ξεκαθαρίσεις τους στόχους σου μόνο, δεν αρκεί, οπότε πρέπει και να τους οργανώσεις σωστά. Μισές δουλειές δεν θέλουμε! Κάνε αποχή από τις δύσκολες καταστάσεις!
DON’TS: Μη διστάσεις να έρθεις επαφή με γνωστούς ή συναδέλφους, προκειμένου να συλλέξεις τις πληροφορίες που σου είναι πολύτιμες. Αρκεί, βέβαια, να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά που ζητάς, σωστά; Μην αφήσεις τις συζητήσεις που κάνεις να ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους. Μη γίνεσαι ούτε επίμονος, αλλά ούτε και ανταγωνιστικός. Σε βλάπτεις!
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να διαφυλάξεις την καλή σου διάθεση. Πάρε αποστάσεις από τα πολλά και ασχολήσου μόνο με τα απολύτως απαραίτητα ή με αυτά που επιθυμείς. Ψάξε να βρεις το ήρεμο και safe place σου και πέρνα περισσότερο χρόνο εκεί. Πάρε και τον χώρο σου, ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς ήρεμα όλες τις καταστάσεις που προκύπτουν.
DON’TS: Μην αγνοείς τα συναισθήματά σου που έρχονται στην επιφάνεια, απλά και μόνο επειδή δεν μπορείς να τα κατανοήσεις. Μην ανοιχτείς παντού, αλλά όχι και πουθενά, έτσι; Ειδικά για τα επαγγελματικά. Μη γίνεις επίμονος ή και απόλυτος λόγω του ότι έχεις άγχος. Συμβαίνει και στους καλύτερους! Μην πιέζεις τον εαυτό σου τόσο, θα σκάσεις!
Δίδυμοι
DO’S: Ηρέμησε και το μέσα σου, αλλά και το έξω σου, καθώς οι τόνοι ανεβαίνουν ανάμεσα σε σένα και σε κάποιους κοντινούς σου ανθρώπους. Το θέλεις αυτό, ας πούμε; Ειδικά όσον αφορά τους συναδέλφους ή και το αμόρε, νομίζω πως πρέπει να χαλαρώσεις λίγο την ατμόσφαιρα. Γενικά και στα επαγγελματικά, πάντως, πρέπει να είσαι πιο ήρεμος.
DON’TS: Μην αφήσεις το δημιουργικό σου κομμάτι ανεκμετάλλευτο. Μη διστάσεις να εκφράσεις αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό σου – ειδικά αν σου ζητηθεί – καθώς έτσι θα μπορέσεις να εξελίξεις και τον ερωτικό, αλλά και τον επαγγελματικό τομέα. Μην είσαι απρόσεκτος, πιεστικός, πεισματάρης ή και αντιδραστικός απέναντι σε οτιδήποτε σε ενοχλεί.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να πάρεις το πράγμα λίγο πιο χαλαρά και ήρεμα, έτσι; Αυτός είναι ο μόνος τρόπος και για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει, αλλά και για να μπορέσεις να κρατήσεις αποστάσεις από οτιδήποτε μπορεί να σε εκνευρίσει. Εστίασε στο πώς νιώθεις μεν, δες και τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά δε.
DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος να σου λέει πως πιέζεσαι χρονικά σχετικά με αυτά που έχεις να κάνεις, καθώς ακόμα και αν είναι έτσι, με αυτό το σκεπτικό δεν πας πουθενά! Μην χάνεις από τα μάτια σου τον στόχο. Δεν πρέπει να κινείσαι στα άκρα, όσον αφορά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τι καταλαβαίνεις με το να γίνεσαι αντιδραστικός;
Λέων
DO’S: Νιώθεις δημιουργικός, νιώθεις και χαρούμενος στην τοποθεσία «ο κόσμος μου»! Άρα μπορείς να γίνεις και εκφραστικός σχετικά με αυτά που νιώθεις. Γιατί όχι, έτσι; Στα επαγγελματικά, πάντως, αυτή η καλή διάθεση σε βοηθάει, καθώς όχι μόνο ολοκληρώνεις τις δουλειές σου, αλλά τραβάς και τα βλέμματα. Στα ερωτικά, κάνε τα παράπονά σου.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανένα να σε αποπροσανατολίσει με το να σε ρωτάει για πράγματα για τα οποία δεν θέλεις να πεις κουβέντα. Μην σκέφτεσαι, όμως, ούτε κι εσύ πράγματα που σε ζορίζουν. Τουλάχιστον όχι μέχρι να βγάλεις ένα βέβαιο συμπέρασμα. Μη γίνεσαι υπερβολικός ή βιαστικός γενικώς. Μη γίνεσαι, όμως, ούτε και επίμονος.
Παρθένος
DO’S: Μιας και που είσαι σε όμορφο μουντ, μπορείς να ανταλλάξεις απόψεις ή να μοιραστείς ιδέες, τόσο με συναδέλφους, όσο και με το έτερον ήμισυ. Να ξέρεις πως αυτό μπορεί να σας φέρει πιο κοντά, έτσι; Γίνε δημιουργικός σήμερα που μπορείς! Γενικώς μπορείς και να ανοιχτείς, αλλά και να κατανοήσεις καλύτερα τα συναισθήματά σου.
DON’TS: Μην αφήνεις τα ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένεια στην τύχη τους. Αν κάποια στιγμή το προηγούμενο διάστημα έκανες κάτι που δεν ήταν στις αρμοδιότητές σου, σταμάτα να το σκέφτεσαι και μην το «χτυπάς» στους άλλους. Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό, δε λένε; Μην εκνευριστείς με όσους λένε την άποψή τους
Ζυγός
DO’S: Μιας και που είσαι σε καλύτερη φάση σήμερα, προτείνω να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι, καθώς δεν είναι και λίγα. Πρέπει απλά από κάπου να ξεκινήσεις! Προσέγγισε τα θέματα που θέλεις μεν μέσω συζητήσεων, με ήρεμο και γλυκό τρόπο δε. Γιατί όχι και λίγο συναισθηματικό, έτσι; Κατανόησε, όμως, και τα συναισθήματα των απέναντι!
DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις πιο δημιουργικός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, καθώς έτσι θα μπορέσεις να έρθεις ακόμα πιο κοντά στους δικούς σου ανθρώπους. Μην αγνοείς τον τομέα των ερωτικών σου. Δεν πας καλά! Μην είσαι τόσο απρόσεκτος γενικώς. Μην χώνεσαι, εκεί που δεν σε σπέρνουν και μη γίνεσαι ακραία πιεστικός. Α καλά τώρα!
Σκορπιός
DO’S: Άσε τόσο τη δημιουργικότητα, όσο και την εκφραστικότητά σου να σε οδηγήσουν σε όμορφα μονοπάτια. Αν δημιουργήσεις μια ευχάριστη και ασφαλή ατμόσφαιρα για σένα, πάντως, θα μπορέσεις και να διαχειριστείς καλύτερα, όσα σε απασχολούν. Χαλάρωσε με το να ασχοληθείς μόνο με οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις χαρά, γαλήνη και άνεση.
DON’TS: Μην φοβάσαι να κινηθείς με λίγο πιο άμεσο τρόπο, στα ερωτικά ή και στα οικονομικά. Ειδικά στον τελευταίο τομέα, προβλέπονται ευχάριστες εξελίξεις. Μη διστάσεις να αρπάξεις τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται μέσω συζητήσεων, προκειμένου να ανοιχτείς και να εκφράσεις σκέψεις και συναισθήματα που εδώ και καιρό κρύβεις μέσα σου.
Τοξότης
DO’S: Αφού χαλαρώνουν τα πάντα, προσπάθησε να κάνεις κι εσύ όλα αυτά που πρέπει και, μάλιστα, με άνεση. Βρες χρόνο μόνο για σένα, καθώς πρέπει να χαλαρώσεις και να ασχοληθείς και με κάτι το δημιουργικό. Όχι μόνο με αυτά, αλλά και με τα θέματα που αφορούν το σπίτι. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσεις να εκφράσεις όσα θέλεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη βαριέσαι να κανονίσεις συναντήσεις με σημαντικά άτομα, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις κάπως το τοπίο. Μη γίνεσαι απρόσεκτος, πεισματάρης ή υπερβολικός. Μην αφήνεις τα συναισθήματά σου να σε κάνουν να εκφράζεσαι με άκρως έντονο τρόπο. Μην αγνοείς αυτά που σου λένε οι απέναντι. Μην κάνεις σπατάλες.
Αιγόκερως
DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου και κράτησε και τις σημειώσεις σου σχετικά με τα όσα συμβαίνουν σήμερα. Μπορείς να δουλέψεις παρασκηνιακά, προκειμένου να προωθήσεις τις σκέψεις και τις ιδέες σου. Γίνε δημιουργικός και ψάξε να βρεις εναλλακτικές λύσεις και προοπτικές. Στα επαγγελματικά, δώσε το κάτι παραπάνω, δεν θα πάθεις και κάτι, έτσι;
DON’TS: Στα ερωτικά, υπάρχουν θέματα που σε ζορίζουν, αλλά δεν πρέπει να τα αφήνεις να σε ζορίζουν για πολύ ακόμα, έτσι; Μην κωλώσεις, λοιπόν, να κάνεις αυτό που πρέπει, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Μην παίρνεις τα πάντα ως δεδομένα και μην θεωρείς τίποτα αυτονόητο για όλους. Δεν είναι. Άρα γίνε και πιο συγκεκριμένος.
Υδροχόος
DO’S: Αφού η καλή σου διάθεση διατηρείται, γιατί δεν εστιάζεις στο να ηρεμήσεις και να εκφράσεις τις ιδέες και τις απόψεις σου άνετα; Πάντως μπορείς να εκφραστείς και μέσα από τη δουλειά σου. Προσπάθησε να αντιληφθείς τα πάντα γύρω σου μεν, με τρόπο που δεν είναι έντονος ή εριστικός δε. Κλείσε εκκρεμότητες και προχώρησε τις δουλειές σου.
DON’TS: Μην χάσεις τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται μέσω φίλων ή και συναδέλφων, γιατί τότε θα χάσεις και κάποια ανοίγματα που μπορείς να κάνεις. Μη γίνεσαι υπερβολικός. Μην κάνεις υπερπροσπάθεια, να χωρέσεις μέσα στο πρόγραμμά σου, όσα θέλεις να κάνεις, γιατί είναι κάπως πολλά! Άρα και ακατόρθωτα! Μη βιάζεσαι γενικώς.
Ιχθύες
DO’S: Με το χαλαρό κλίμα της μέρας για οδηγό, μπορείς κι εσύ να δράσεις όπως θες! Όμως προσπάθησε να παραδώσεις το αποτέλεσμα που όλοι περιμένουν από σένα, καθώς αυτό είναι το σωστό. Ας πρόσεχες και ας μην έδινες υποσχέσεις που ήξερες ότι δεν μπορείς να κρατήσεις, έτσι; Διαχειρίσου τις ευθύνες σου με μια πιο δημιουργική πινελιά.
DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου, όταν σου λέει ότι πρέπει να είσαι προνοητικός. Κάτι παραπάνω ξέρει, έτσι; Ίσως κερδίσεις και τις εντυπώσεις, αν το εμπιστευτείς! Μην είσαι απρόσεκτος, μην είσαι υπερβολικός! Παράλληλα, μην ξεκινάς συζητήσεις με άτομα του κύκλου ή της παρέας σου, ενώ ξέρεις ότι δεν είναι καθόλου έτοιμα για κάτι τέτοιο.
