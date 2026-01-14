DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να πάρεις το πράγμα λίγο πιο χαλαρά και ήρεμα, έτσι; Αυτός είναι ο μόνος τρόπος και για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει, αλλά και για να μπορέσεις να κρατήσεις αποστάσεις από οτιδήποτε μπορεί να σε εκνευρίσει. Εστίασε στο πώς νιώθεις μεν, δες και τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά δε.

DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος να σου λέει πως πιέζεσαι χρονικά σχετικά με αυτά που έχεις να κάνεις, καθώς ακόμα και αν είναι έτσι, με αυτό το σκεπτικό δεν πας πουθενά! Μην χάνεις από τα μάτια σου τον στόχο. Δεν πρέπει να κινείσαι στα άκρα, όσον αφορά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τι καταλαβαίνεις με το να γίνεσαι αντιδραστικός;