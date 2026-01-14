magazin
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 14.01.2026]
Ημερήσια 14 Ιανουαρίου 2026 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 14.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Η λέξη «κλειδί» που την σώζει…

Σχέση: Η λέξη «κλειδί» που την σώζει…

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Μπες δυναμικά στη μέρα με αισιοδοξία και χαρά. Ωστόσο πρέπει να προσπαθήσεις να διατηρήσεις αυτό το ευχάριστο μουντ και καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, έτσι; Το να ξεκαθαρίσεις τους στόχους σου μόνο, δεν αρκεί, οπότε πρέπει και να τους οργανώσεις σωστά. Μισές δουλειές δεν θέλουμε! Κάνε αποχή από τις δύσκολες καταστάσεις!

DON’TS: Μη διστάσεις να έρθεις επαφή με γνωστούς ή συναδέλφους, προκειμένου να συλλέξεις τις πληροφορίες που σου είναι πολύτιμες. Αρκεί, βέβαια, να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά που ζητάς, σωστά; Μην αφήσεις τις συζητήσεις που κάνεις να ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους. Μη γίνεσαι ούτε επίμονος, αλλά ούτε και ανταγωνιστικός. Σε βλάπτεις!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να διαφυλάξεις την καλή σου διάθεση. Πάρε αποστάσεις από τα πολλά και ασχολήσου μόνο με τα απολύτως απαραίτητα ή με αυτά που επιθυμείς. Ψάξε να βρεις το ήρεμο και safe place σου και πέρνα περισσότερο χρόνο εκεί. Πάρε και τον χώρο σου, ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς ήρεμα όλες τις καταστάσεις που προκύπτουν.

DON’TS: Μην αγνοείς τα συναισθήματά σου που έρχονται στην επιφάνεια, απλά και μόνο επειδή δεν μπορείς να τα κατανοήσεις. Μην ανοιχτείς παντού, αλλά όχι και πουθενά, έτσι; Ειδικά για τα επαγγελματικά. Μη γίνεις επίμονος ή και απόλυτος λόγω του ότι έχεις άγχος. Συμβαίνει και στους καλύτερους! Μην πιέζεις τον εαυτό σου τόσο, θα σκάσεις!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Ηρέμησε και το μέσα σου, αλλά και το έξω σου, καθώς οι τόνοι ανεβαίνουν ανάμεσα σε σένα και σε κάποιους κοντινούς σου ανθρώπους. Το θέλεις αυτό, ας πούμε; Ειδικά όσον αφορά τους συναδέλφους ή και το αμόρε, νομίζω πως πρέπει να χαλαρώσεις λίγο την ατμόσφαιρα. Γενικά και στα επαγγελματικά, πάντως, πρέπει να είσαι πιο ήρεμος.

DON’TS: Μην αφήσεις το δημιουργικό σου κομμάτι ανεκμετάλλευτο. Μη διστάσεις να εκφράσεις αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό σου – ειδικά αν σου ζητηθεί – καθώς έτσι θα μπορέσεις να εξελίξεις και τον ερωτικό, αλλά και τον επαγγελματικό τομέα. Μην είσαι απρόσεκτος, πιεστικός, πεισματάρης ή και αντιδραστικός απέναντι σε οτιδήποτε σε ενοχλεί.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να πάρεις το πράγμα λίγο πιο χαλαρά και ήρεμα, έτσι; Αυτός είναι ο μόνος τρόπος και για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει, αλλά και για να μπορέσεις να κρατήσεις αποστάσεις από οτιδήποτε μπορεί να σε εκνευρίσει. Εστίασε στο πώς νιώθεις μεν, δες και τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά δε.

DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος να σου λέει πως πιέζεσαι χρονικά σχετικά με αυτά που έχεις να κάνεις, καθώς ακόμα και αν είναι έτσι, με αυτό το σκεπτικό δεν πας πουθενά! Μην χάνεις από τα μάτια σου τον στόχο. Δεν πρέπει να κινείσαι στα άκρα, όσον αφορά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τι καταλαβαίνεις με το να γίνεσαι αντιδραστικός;

Λέων

Λέων

DO’S: Νιώθεις δημιουργικός, νιώθεις και χαρούμενος στην τοποθεσία «ο κόσμος μου»! Άρα μπορείς να γίνεις και εκφραστικός σχετικά με αυτά που νιώθεις. Γιατί όχι, έτσι; Στα επαγγελματικά, πάντως, αυτή η καλή διάθεση σε βοηθάει, καθώς όχι μόνο ολοκληρώνεις τις δουλειές σου, αλλά τραβάς και τα βλέμματα. Στα ερωτικά, κάνε τα παράπονά σου.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανένα να σε αποπροσανατολίσει με το να σε ρωτάει για πράγματα για τα οποία δεν θέλεις να πεις κουβέντα. Μην σκέφτεσαι, όμως, ούτε κι εσύ πράγματα που σε ζορίζουν. Τουλάχιστον όχι μέχρι να βγάλεις ένα βέβαιο συμπέρασμα. Μη γίνεσαι υπερβολικός ή βιαστικός γενικώς. Μη γίνεσαι, όμως, ούτε και επίμονος.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μιας και που είσαι σε όμορφο μουντ, μπορείς να ανταλλάξεις απόψεις ή να μοιραστείς ιδέες, τόσο με συναδέλφους, όσο και με το έτερον ήμισυ. Να ξέρεις πως αυτό μπορεί να σας φέρει πιο κοντά, έτσι; Γίνε δημιουργικός σήμερα που μπορείς! Γενικώς μπορείς και να ανοιχτείς, αλλά και να κατανοήσεις καλύτερα τα συναισθήματά σου.

DON’TS: Μην αφήνεις τα ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένεια στην τύχη τους. Αν κάποια στιγμή το προηγούμενο διάστημα έκανες κάτι που δεν ήταν στις αρμοδιότητές σου, σταμάτα να το σκέφτεσαι και μην το «χτυπάς» στους άλλους. Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό, δε λένε; Μην εκνευριστείς με όσους λένε την άποψή τους

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Μιας και που είσαι σε καλύτερη φάση σήμερα, προτείνω να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι, καθώς δεν είναι και λίγα. Πρέπει απλά από κάπου να ξεκινήσεις! Προσέγγισε τα θέματα που θέλεις μεν μέσω συζητήσεων, με ήρεμο και γλυκό τρόπο δε. Γιατί όχι και λίγο συναισθηματικό, έτσι; Κατανόησε, όμως, και τα συναισθήματα των απέναντι!

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις πιο δημιουργικός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, καθώς έτσι θα μπορέσεις να έρθεις ακόμα πιο κοντά στους δικούς σου ανθρώπους. Μην αγνοείς τον τομέα των ερωτικών σου. Δεν πας καλά! Μην είσαι τόσο απρόσεκτος γενικώς. Μην χώνεσαι, εκεί που δεν σε σπέρνουν και μη γίνεσαι ακραία πιεστικός. Α καλά τώρα!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Άσε τόσο τη δημιουργικότητα, όσο και την εκφραστικότητά σου να σε οδηγήσουν σε όμορφα μονοπάτια. Αν δημιουργήσεις μια ευχάριστη και ασφαλή ατμόσφαιρα για σένα, πάντως, θα μπορέσεις και να διαχειριστείς καλύτερα, όσα σε απασχολούν. Χαλάρωσε με το να ασχοληθείς μόνο με οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις χαρά, γαλήνη και άνεση.

DON’TS: Μην φοβάσαι να κινηθείς με λίγο πιο άμεσο τρόπο, στα ερωτικά ή και στα οικονομικά. Ειδικά στον τελευταίο τομέα, προβλέπονται ευχάριστες εξελίξεις. Μη διστάσεις να αρπάξεις τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται μέσω συζητήσεων, προκειμένου να ανοιχτείς και να εκφράσεις σκέψεις και συναισθήματα που εδώ και καιρό κρύβεις μέσα σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αφού χαλαρώνουν τα πάντα, προσπάθησε να κάνεις κι εσύ όλα αυτά που πρέπει και, μάλιστα, με άνεση. Βρες χρόνο μόνο για σένα, καθώς πρέπει να χαλαρώσεις και να ασχοληθείς και με κάτι το δημιουργικό. Όχι μόνο με αυτά, αλλά και με τα θέματα που αφορούν το σπίτι. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσεις να εκφράσεις όσα θέλεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη βαριέσαι να κανονίσεις συναντήσεις με σημαντικά άτομα, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις κάπως το τοπίο. Μη γίνεσαι απρόσεκτος, πεισματάρης ή υπερβολικός. Μην αφήνεις τα συναισθήματά σου να σε κάνουν να εκφράζεσαι με άκρως έντονο τρόπο. Μην αγνοείς αυτά που σου λένε οι απέναντι. Μην κάνεις σπατάλες.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου και κράτησε και τις σημειώσεις σου σχετικά με τα όσα συμβαίνουν σήμερα. Μπορείς να δουλέψεις παρασκηνιακά, προκειμένου να προωθήσεις τις σκέψεις και τις ιδέες σου. Γίνε δημιουργικός και ψάξε να βρεις εναλλακτικές λύσεις και προοπτικές. Στα επαγγελματικά, δώσε το κάτι παραπάνω, δεν θα πάθεις και κάτι, έτσι;

DON’TS: Στα ερωτικά, υπάρχουν θέματα που σε ζορίζουν, αλλά δεν πρέπει να τα αφήνεις να σε ζορίζουν για πολύ ακόμα, έτσι; Μην κωλώσεις, λοιπόν, να κάνεις αυτό που πρέπει, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Μην παίρνεις τα πάντα ως δεδομένα και μην θεωρείς τίποτα αυτονόητο για όλους. Δεν είναι. Άρα γίνε και πιο συγκεκριμένος.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αφού η καλή σου διάθεση διατηρείται, γιατί δεν εστιάζεις στο να ηρεμήσεις και να εκφράσεις τις ιδέες και τις απόψεις σου άνετα; Πάντως μπορείς να εκφραστείς και μέσα από τη δουλειά σου. Προσπάθησε να αντιληφθείς τα πάντα γύρω σου μεν, με τρόπο που δεν είναι έντονος ή εριστικός δε. Κλείσε εκκρεμότητες και προχώρησε τις δουλειές σου.

DON’TS: Μην χάσεις τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται μέσω φίλων ή και συναδέλφων, γιατί τότε θα χάσεις και κάποια ανοίγματα που μπορείς να κάνεις. Μη γίνεσαι υπερβολικός. Μην κάνεις υπερπροσπάθεια, να χωρέσεις μέσα στο πρόγραμμά σου, όσα θέλεις να κάνεις, γιατί είναι κάπως πολλά! Άρα και ακατόρθωτα! Μη βιάζεσαι γενικώς.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Με το χαλαρό κλίμα της μέρας για οδηγό, μπορείς κι εσύ να δράσεις όπως θες! Όμως προσπάθησε να παραδώσεις το αποτέλεσμα που όλοι περιμένουν από σένα, καθώς αυτό είναι το σωστό. Ας πρόσεχες και ας μην έδινες υποσχέσεις που ήξερες ότι δεν μπορείς να κρατήσεις, έτσι; Διαχειρίσου τις ευθύνες σου με μια πιο δημιουργική πινελιά.

DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου, όταν σου λέει ότι πρέπει να είσαι προνοητικός. Κάτι παραπάνω ξέρει, έτσι; Ίσως κερδίσεις και τις εντυπώσεις, αν το εμπιστευτείς! Μην είσαι απρόσεκτος, μην είσαι υπερβολικός! Παράλληλα, μην ξεκινάς συζητήσεις με άτομα του κύκλου ή της παρέας σου, ενώ ξέρεις ότι δεν είναι καθόλου έτοιμα για κάτι τέτοιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Νταβός 2026: Το Πνεύμα του Διαλόγου και το Δόγμα Ντονρόε

Νταβός 2026: Το Πνεύμα του Διαλόγου και το Δόγμα Ντονρόε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Η λέξη «κλειδί» που την σώζει…

Σχέση: Η λέξη «κλειδί» που την σώζει…

AGRO
Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream magazin
Ναόμι, Φιντέλ και haute σκάνδαλα – Νέο βιβλίο αποκαθηλώνει το μύθο της Άννα Γουίντουρ 
Live in Style 13.01.26

Ναόμι, Φιντέλ και haute σκάνδαλα – Νέο βιβλίο αποκαθηλώνει το μύθο της Άννα Γουίντουρ 

Η Φιλίπα Φίνο, η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα της Άννας Γουίντουρ, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο το Best Dressed, ένα βιβλίο που υπόσχεται να κάνει το Ο Διάβολος Φοράει Prada να μοιάζει με παιδικό παραμύθι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων
Κορυφή 13.01.26

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Made in Greece 13.01.26

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Σύνταξη
Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ
Ουπς 13.01.26

Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ

Την περασμένη Κυριακή το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ έδειξε εικόνες από τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο ως διαδηλώσεις στο Ιράν. Και οι αντιδράσεις δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σύνταξη
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Άφαντος 13.01.26

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
Fizz 13.01.26

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση έτοιμη για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά.

Σύνταξη
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
5άστερο κανείς; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»
Iconic 13.01.26

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»

«Η μουσική της έσωσε τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη τόσο κατά τη διάρκεια της δύσκολης εφηβείας της όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», αναφέρει η σύνοψη του νέου ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)

Η Ντόρτμουντ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας με 3-0, ενώ η Μάιντς πήρε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Χάιντενχαϊμ ξεφεύγοντας από τον πάτο της βαθμολογίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες

Το Μέγαρο Μαξίμου «έστησε μια επικοινωνιακή παράσταση για να κηρύξει, αναρμοδίως και δια του εκφοβισμού, τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ναόμι, Φιντέλ και haute σκάνδαλα – Νέο βιβλίο αποκαθηλώνει το μύθο της Άννα Γουίντουρ 
Live in Style 13.01.26

Ναόμι, Φιντέλ και haute σκάνδαλα – Νέο βιβλίο αποκαθηλώνει το μύθο της Άννα Γουίντουρ 

Η Φιλίπα Φίνο, η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα της Άννας Γουίντουρ, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο το Best Dressed, ένα βιβλίο που υπόσχεται να κάνει το Ο Διάβολος Φοράει Prada να μοιάζει με παιδικό παραμύθι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
On Field 13.01.26

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Βάιος Μπαλάφας
Μπλόκα: «Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του… «πρόθυμους» – Η επόμενη ημέρα
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 13.01.26

«Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του... «πρόθυμους» - Η επόμενη ημέρα στα μπλόκα

Απέναντι σε ευήκοα ώτα -κάποια εκ των οποίων «γαλάζια»- ο πρωθυπουργός μοίρασε «τυράκια» και εξαπέλυσε απειλές. «Πολιτικά παιχνίδια» καταλογίζουν στην κυβέρνηση οι απόντες από τη συνάντηση στο Μαξίμου, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις στα μπλόκα που… φτάνουν μέχρι το Σύνταγμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»
Säpo 13.01.26

Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»

Η επικεφαλής της Säpo επισήμανε την ανάγκη ψυχραιμίας και προσοχής πριν αποδοθούν ευθύνες, σημειώνοντας ότι δεν ευθύνεται η Ρωσία για κάθε περιστατικό.

Σύνταξη
Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς
Χωρίς τις ΗΠΑ; 13.01.26

Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντα θεωρούσε τον εαυτό του υπεράνω του νόμου - Καυχιόταν ότι θα μπορούσε να πυροβολήσει κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης χωρίς να χάσει ψήφο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!
Μπάσκετ 13.01.26

Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!

Παγκόσμιος χαμός για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, καθώς μεταδόθηκε σε πολλές χώρες. Ξεπέρασε και το ντέρμπι της Σερβίας.

Σύνταξη
Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων
Κορυφή 13.01.26

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες απειλεί το Ισραήλ με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν άρει τα μέτρα κατά της UNRWA
Ανθρωπιστική βοήθεια 13.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες απειλεί το Ισραήλ με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν άρει τα μέτρα κατά της UNRWA

Το ανώτατο νομικό όργανο του ΟΗΕ εξέδωσε τον Οκτώβριο γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την κάλυψη των βασικών αναγκών του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα

Σύνταξη
Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού
On Field 13.01.26

Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού

Η ανατροπή των «ερυθρόλευκων» ήταν επικών διαστάσεων, με τον Σέρβο διαγώνιο να «σαλπίζει» την αντεπίθεση του Ολυμπιακού και να οδηγεί τους πειραιώτες στην κατάκτηση του Super Cup

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 13.01.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης για τη 17η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media
Ελλάδα 13.01.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media

Τα τελευταία πλάνα πριν χαθούν τα ίχνη της έχει στα χέρια της η Αστυνομία από κάμερα ασφαλείας - Η ανταλλαγή μηνυμάτων με μυστηριώδη άνδρα που γνώρισε στα social media.

Σύνταξη
Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου
Death mountain 13.01.26

Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου

Σαν σήμερα, 13 ιανουαρίου, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζούλιαν Σαντς ξεκίνησε για μια πεζοπορία στο Μάουντ Μπάλντι της Καλιφόρνια. Δεν επέστρεψε ποτέ ζωντανός

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο