Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album

Ο Apon, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σφράγισε» το 2025 με τις σαρωτικές επιτυχίες του, ετοιμάζεται να χαρίσει συναρπαστικές μουσικές στιγμές και τη φετινή χρονιά.

Ο Apon εδραιώθηκε αμέσως ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους και περιζήτητους καλλιτέχνες της γενιάς του. Με τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του που κυκλοφορούν από την Panik Records, όπως τα «Βοριάς», «Χιλιόμετρα», «Καθρέφτης», «Καίγομαι», «Προβλήματα» και «Γδύσου», κυριάρχησε σε ψηφιακές πλατφόρμες, ραδιόφωνα και social media.

Ενδεικτικό της τεράστιας επιτυχίας και απήχησής του είναι το ότι βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των ετήσιων charts για τις ψηφιακές πωλήσεις και το ραδιοφωνικό airplay, ενώ κατέκτησε το ετήσιο Top 50 του Spotify με 6 solo τραγούδια του.

Αυτή την περίοδο, ο Apon ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό τη νέα του δισκογραφική δουλειά, μετά το υπερεπιτυχημένο album «Ονειροπόλος», που έγινε τριπλά πλατινένιο σε χρόνο – ρεκόρ ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια streaming points. Το πολυαναμενόμενο album θα έχει τίτλο «Ηχογένεια» και έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλη προσμονή στο κοινό μέσα από το video teaser που «ανέβασε» στα social media ο Apon.

Την ίδια ώρα, μετά και τη μεγάλη sold out περιοδεία του το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει να «μαγεύει» το κοινό με τις εμφανίσεις του, με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην «Ακτή Πειραιώς».

Apon: Δείτε το video teaser για το «Ηχογένεια»