Έργο προς δημοπράτηση για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Αυλιδείας Αρτέμιδος
Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού του αρχαιολογικού χώρου Αυλιδείας Αρτέμιδος, για να μπορέσει να ενοποιηθεί ο αρχαιολογικός χώρος.
Άνοιξε ο δρόμος για την βελτίωση της προσβασιμότητας στο Ιερό Αυλιδείας Αρτέμιδος.
Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή παρακαμπτήριας οδού του αρχαιολογικού χώρου της Αυλιδείας Αρτέμιδος. Στόχος του έργου είναι:
- Η κατάργηση της υφιστάμενης οδού, που τέμνει τον αρχαιολογικό χώρο.
- Η εξασφάλιση της πρόσβασης επισκεπτών στον υπό διαμόρφωση ενοποιημένο αρχαιολογικό χώρο.
Εκτός από την κατασκευή της νέας παρακαμπτήριας οδού, προβλέπεται από τη μελέτη του έργου και η κατασκευή δύο κυκλικών ισόπεδων κόμβων για τη σύνδεσή της με το υπάρχον οδικό δίκτυο της περιοχής.
Μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Δεκαετίες τώρα η κοινωνία ζητά δικαίως και διακαώς τη διάσωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αυλιδείας Αρτέμιδος. Ένα μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας για το οποίο στα τέλη του 2025, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας ανέλαβε δράση για να διασωθεί και να καταστεί επισκέψιμο το μνημείο.
Σήμερα ανακοινώνουμε τη χρηματοδότηση και δεύτερου έργου για την κατασκευή παρακαμπτήριας οδού του αρχαιολογικού χώρου, για να μπορέσει να ενοποιηθεί ο αρχαιολογικός χώρος με την κατάργηση του σημερινού δρόμου! Επιταχύνουμε τις διαδικασίες δημοπράτησης, ώστε να τρέξει το οδικό έργο ταυτόχρονα με τις αρχαιολογικές εργασίες».
*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
