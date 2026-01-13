magazin
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 23:37
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 13.01.2026]
Ημερήσια 13 Ιανουαρίου 2026 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 13.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αξιοποίησε τόσο την ηρεμία της σημερινής μέρας, όσο και την άνεση που έχεις εσύ στο να βλέπεις καλύτερα τα πράγματα. Απόφυγε, όμως, να επηρεαστείς ακραία από αυτά. Έχεις πολλές δουλειές σήμερα, απλά πρέπει πρώτα να πάρεις τον χρόνο σου, για να τις βάλεις σε προτεραιότητα και να βρεις και τον σωστό τον τρόπο να τις κάνεις.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για κάποιες ευθύνες που σου έχουν ανατεθεί, καθώς όσο τις δρομολογείς, τόσο θα αντιλαμβάνεσαι, ότι δεν πρόκειται για κάτι το τρομερά δύσκολο! Μην αφήνεις σε εκκρεμότητα τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχεις, αλλά μην είσαι και σπάταλος. Μην εκνευριστείς από κάποια ξαφνικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Βελτιωμένο το κλίμα σήμερα, άρα βελτίωσε και τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Γιατί όχι, όμως, και στο να βελτιώσεις και τις επικοινωνίες σου, αξιοποιώντας την αισιοδοξία και την άνεση που έχεις, έτσι; Σταμάτα να αγχώνεσαι μην τυχόν και πεις κάτι λάθος ή μην τυχόν και μπλέξεις σε παρεξηγήσεις. Ό, τι είναι τώρα! Δέξου συμβουλές.

DON’TS: Μην φοβάσαι τόσο να ανοιχτείς, καθώς αν το κάνεις, ενδέχεται να λάβεις βοήθεια ακόμα κι από απρόσμενες πηγές. Μην αφήσεις ανεκμετάλλευτες τις γνωριμίες που γίνονται στη δουλειά σου. Παράλληλα, μην αργείς να αντιληφθείς το τι παίζεται στις αντιπαραθέσεις που προκύπτουν ξαφνικά. Μην εκνευριστείς και ακραία, όμως, από αυτές.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Μιας και που έχεις μία τρομερά βελτιωμένη διάθεση, προσπάθησε να οργανώσεις και καλύτερα το πρόγραμμά σου. Προτείνω να αφήσεις στην άκρη οτιδήποτε σε επιβαρύνει και σε ρίχνει ψυχολογικά. Αν γίνεις και λίγο πιο παρατηρητικός, θα μπορέσεις να ενισχύσεις ακόμα περισσότερο το μουντ σου. Βελτίωσε και τις επικοινωνίες σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην φοβηθείς να ασχοληθείς με λίγο πιο σύνθετα κομμάτια ή να προσπαθήσεις να δεις μία διαφορετική οπτική. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην σοκαριστείς από αυτά που θα μάθεις χωρίς καν να ρωτήσεις. Μην αγχώνεσαι τόσο γενικώς. Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί οι μικροτραυματισμοί καραδοκούν.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Γιατί δε δοκιμάζεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με μία καλύτερη διάθεση; Έτσι μπορεί να σου πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα! Αντιμετώπισε και διαχειρίσου τα πάντα με αισιοδοξία και χαρά. Άρπαξε ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν για να έρθεις πιο κοντά με κάποιους συναδέλφους σου και να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί στη δουλειά.

DON’TS: Μην αφήσεις καμία πρόταση που θα σου γίνει σήμερα να πάει χαμένη. Τουλάχιστον αξιολόγησέ την, βρε παιδί μου! Μην αγνοείς τον τομέα των ερωτικών, καθώς πρέπει να τον βελτιώσεις. Μην πιστεύεις, όμως, μεγάλες υποσχέσεις και μεγάλα λόγια. Μην εκνευριστείς από κάποια σχόλια που γίνονται στην παρέα και δεν σου αρέσουν πολύ.

Λέων

Λέων

DO’S: Κάνε τις δουλειές που έχεις μεν, τακτοποίησε τον προσωπικό σου χώρο δε. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπορείς να νιώσεις πιο ασφαλής και πιο αισιόδοξος. Βρες χρόνο από το πρόγραμμά σου, για να ασχοληθείς με τα θέματα που αφορούν είτε την οικογένεια, είτε τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς χρειάζονται μάλλον τη βοήθειά σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να αφιερώσεις χρόνο στην προσωπική σου περιποίηση ή στο να τακτοποιήσεις κάποια οικονομικά θέματα που έχεις σε εκκρεμότητα. Μην είσαι απρόσεκτος σε θέματα που προκύπτουν ξαφνικά στα επαγγελματικά. Μην τα αμελήσεις και μην τα αφήσεις για αργότερα, καθώς πρέπει να τα διαχειριστείς άμεσα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πρέπει και να καθαρίσεις το μυαλό σου, αλλά και να το ηρεμήσεις. Άρα σου προτείνω να βρεθείς με τους φίλους σου και να συζητήσεις μαζί τους ευχάριστα πράγματα και όχι οτιδήποτε σε αγχώνει. Δεν είναι στιγμή για να αναπαράγεις δυσάρεστα σκηνικά. Μπορείς να ασχοληθείς με κάτι διαφορετικό, όπως είναι το φλερτ. Άνοιξε τον κύκλο σου.

DON’TS: Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μη διστάσεις να οργανώσεις κάτι όμορφο, για να περάσετε ποιοτικό χρόνο με το έτερον ήμισυ. Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που κάνεις γενικώς, καθώς πρόκειται να φέρουν στην επιφάνεια θέματα που νόμιζες – έτσι από μόνος σου – ότι είχαν λυθεί. Μάντεψε, όμως, θέλουν παραπάνω προσπάθεια!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επειδή τα πάντα γύρω σου φαίνεται πως βελτιώνονται, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση, για να νιώσεις και πιο ασφαλής. Μπορείς, ακόμα, να μιλήσεις για όσα σε απασχολούν, αφήνοντας στην άκρη τον φόβο, ότι μένεις πίσω σε κάποιον τομέα. Αξιοποίησε την υποστήριξη που δέχεσαι και γίνε πιο ανοιχτός. Γιατί όχι;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να χάνεις την συγκέντρωσή σου. Μην αφήνεις τα συναισθήματά σου να σε κάνουν να χάνεις την ψυχραιμία σου και να αντιδράς με έντονο τρόπο. Στα ερωτικά, μην φοβάσαι να πλησιάσεις το γκομενάκι που σου έχει γυαλίσει. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Μην εκνευριστείς από τις εκπλήξεις!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σήμερα να ξέρεις πως η μέρα είναι ευνοϊκότερη από τις προηγούμενες, άρα μπορείς να κάνεις ακόμα περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν ευκαιρίες και διευκολύνσεις, ώστε να μπορέσεις κι εσύ να λειτουργήσεις πιο συγκεκριμένα. Αξιοποίησε τα κονέ σου, για να προωθήσεις τις ιδέες και τα σχέδια που έχεις. Τσάμπα δουλεύεις πάνω σε αυτά;

DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, γιατί μέσω αυτής θα μπορέσεις να διαχειριστείς σωστά και άμεσα την οποιαδήποτε κατάσταση. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια, προκειμένου να βρεις λύσεις σε ό,τι σε απασχολεί και, άρα, να μειώσεις το άγχος σου. Στα ερωτικά, μην χάνεις το φλερτ, γιατί χάνεις τη μισή διασκέδαση της σημερινής ημέρας.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σήμερα προτίμησε να πάρεις αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις και να παρατηρήσεις καλύτερα κάποια πράγματα, αλλά και να οργανώσεις πιο σωστά το πρόγραμμά σου. Πρόσεξε, όμως. Πρέπει να οργανώσεις τις κινήσεις σου έτσι, ώστε να μπορέσεις να λειτουργήσεις πιο άνετα και πιο πρακτικά. Βάλε ένα στοπ στο άγχος σου. Απόφυγε τα νεύρα.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου ασκήσει πίεση. Μη διστάσεις να διαπραγματευτείς το κάτι παραπάνω στα οικονομικά σου, καθώς μέσω αυτού δεν αποκλείεται να εξελίξεις και τα επαγγελματικά σου. Μην ανοίγεσαι όπου να’ ναι. Μη γίνεσαι υπερβολικός. Μη βαριέσαι να τσεκάρεις τις δουλειές σου, γιατί μπορεί να έχεις κάνει κάποιο λάθος.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αν ηρεμήσεις εσύ, τότε θα μπορέσεις να προχωρήσεις τις ιδέες και τα σχέδια που γυρίζουν τόσο καιρό στο μυαλό σου. Βέβαια πρέπει να πάρεις αποστάσεις και να τα εξετάσεις ξανά. Άκου τους φίλους σου, καθώς έχουν όμορφες συμβουλές και ιδέες, σχετικά με το πώς μπορείς να πλασάρεις τις ιδέες σου και, άρα, να τραβήξεις τα βλέμματα!

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις συζητήσεις σχετικά με συμφωνίες ή συνεργασίες που θέλεις να κλείσεις. Ωστόσο μη διστάσεις να εκμεταλλευτείς (με την καλή την έννοια) τα κονέ σου. Στα ερωτικά, μην φοβηθείς να κάνεις το πρώτο βήμα ή να δώσεις το πράσινο φως στο άτομο που γουστάρεις. Μην εκνευριστείς με αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κάνε τις δουλειές σου μεν, τακτοποίησε τις υποχρεώσεις που έχεις, αξιοποιώντας την άνεση χρόνου δε. Επειδή έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, προτείνω να φτιάξεις ένα πρόγραμμα πρώτα. Πάρε αποστάσεις και δούλεψε λίγο πιο ατομικά, για να τα κάνεις όλα όπως εσύ νομίζεις. Κάνε αυτό που πρέπει, για να έρθουν τα πράγματα όπως θέλεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην περιμένεις να σε πιέσουν οι ανώτεροί σου, για να κάνεις αυτό που πρέπει! Από την άλλη, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ευνοϊκότερες συνθήκες για σένα. Μην είσαι βιαστικός ή περίεργος. Μην είσαι ούτε κυκλοθυμικός ούτε απρόσεκτος.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Μπορείς να χαρείς, γιατί επανέρχονται και η αισιοδοξία, αλλά και η καλή σου διάθεση. Τέλειο; Εκμεταλλεύσου το αυτό, λοιπόν, για να προχωρήσεις τις δουλειές που έχεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά και για να βελτιώσεις την ψυχολογία σου. Άσε το φλερτ να σε ταξιδέψει σε όμορφα μονοπάτια, αλλά φρόντισε να επικοινωνήσεις κι εσύ σωστότερα.

DON’TS: Μη διστάσεις να «εκμεταλλευτείς» τους φίλους σου, για να κάνεις νέες γνωριμίες μέσω των οποίων θα «γεννηθούν» όμορφες ευκαιρίες για σένα. Στα επαγγελματικά, μην επιτρέπεις σε κανέναν να είναι πάνω από το κεφάλι σου και να σε πιέζει, καθώς ξέρεις πολύ καλά το τι πρέπει να κάνεις. Μην τσακωθείς, επειδή έχεις τα νεύρα σου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 – Dow, αδιαφορία επενδυτών για στοχοποίηση Πάουελ

Wall Street: Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 – Dow, αδιαφορία επενδυτών για στοχοποίηση Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream magazin
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;
Μονοτονία 12.01.26

H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;

Στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ο performative male πέθανε με κρότο και η επιστροφή του αυστηρού μαύρου να κυριαρχεί με πολλούς να μιλάνε για μια συντητηρική στροφή σε παραδοσιακές αξίες και άλλους για την επέλαση του recessioncore

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Ψηφία και τέρατα 12.01.26

Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;
Χάνει η μάνα το παιδί... 12.01.26

Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
Ακραίο 12.01.26

Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Αναλογίες 12.01.26

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά την απαγωγή του ξεπούλησε – κι αυτό λέει κάτι για την εποχή μας
Best seller 11.01.26

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά την απαγωγή του ξεπούλησε – κι αυτό λέει κάτι για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ το ρωσικό πλήγμα με τον πύραυλο Ορέσνικ
Ουκρανία 13.01.26

ΗΠΑ: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» η χρήση του Ορέσνικ

Η «εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή» συνιστά «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χιόνια: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά – Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου
Υπό το μηδέν 13.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα - Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά - Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου

Κύμα πολικού ψύχους σαρώνει τη χώρα. Το θερμόμετρο έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές. Ισχυρός παγετός στα ορεινά όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου. Χιόνια και στην Πάρνηθα.

Σύνταξη
Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE
Στη Μινεάπολη 13.01.26

Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE

Η δολοφονία από πράκτορα της ICE, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε για «εσωτερική πράξη τρομοκρατίας», έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: Πρόκριση για τους «Reds» και τώρα Μπράιτον! – Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «32»
FA Cup 13.01.26

Πρόκριση για τη Λίβερπουλ (4-1) και τώρα Μπράιτον! - Τα ζευγάρια στους «32»

Έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ η Λίβερπουλ έφτασε πέρασε με 4-1 τη Μπάρνσλεϊ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο γύρο του FA Cup και θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον. Τα ζευγάρια του 4ου γύρου.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής
«Μπουρλότο» 12.01.26

Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής - Μπρα ντε φερ για γερά νεύρα

«Ναυάγησε» η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό. Επικοινωνιακή ντρίπλα της κυβέρνησης που κρατά «ζωντανό» τον διάλογο με τους αγρότες δεχόμενος στο Μαξίμου τους «προθύμους» που αποτελούν μειοψηφία του αγροτικού κινήματος. Αναπόφευκτη η σύγκρουση και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με την κυβέρνηση να… περιμένει στη γωνία όσους «θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα εξηγεί πως η Ρεάλ οδηγήθηκε στην απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική της ηγεσία: «Η απόλυσή του ήταν ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη μετά την ήττα-σοκ από τη Θέλτα».

Σύνταξη
«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει
Ελλάδα 12.01.26

«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει

«Δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σκληρή ανακοίνωση του Συλλόγου, μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι ζήτησε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Παράτυπο το email, δεν παραιτούμαι δηλώνει τώρα η ίδια και ζητά γενική συνέλευση.

Σύνταξη
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Ελλάδα 12.01.26

Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις

Η αλλαγή στο ωράριο των συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Σύνταξη
Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin
Δείπνο; 12.01.26

Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin

Ο οδηγός Michelin δημοσίευσε τη λίστα με τους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθούμε το 2026 - Από την Σαουδική Αραβία μέχρι την Ιταλία, ένα (νόστιμο) πιάτο δρόμος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου
Βρυξέλλες 12.01.26

Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου

Ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας, Μαξίμ Πρεβό, κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή του Ιράν στις Βρυξέλλες για να εκφράσει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση στη χώρα

Σύνταξη
Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ
Μάθημα ιστορίας 12.01.26

Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ

Η Λατινική Αμερική και η αιματοβαμμένη ιστορία της μέσα από το φωτογραφικό καλειδοσκόπιο του Βραζιλιάνου ιστορικού και δημοσιογράφου Πάουλο Αντόνιο Παραναγκουά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιαπωνία: Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
Ιαπωνία 12.01.26

Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων

Η Ai, η θηλυκή χιμπατζής που εντυπωσίασε την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με την ικανότητά της να αναγνωρίζει κινεζικούς χαρακτήρες, γράμματα και αριθμούς, πέθανε σε ηλικία 49 ετών στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
Απόφαση Μακρόν 12.01.26

Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι

Η υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, είπε ότι «δεν τίθεται θέμα να αφήσουμε τη Γροιλανδία και τη Δανία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ».

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)

Παίκτης της Βίτζεβ Λοτζ είναι κι επίσημα ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029.

Σύνταξη
Γισραέλ Άινχορν: Το Ισραήλ εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Η σχέση του με την Ελλάδα
Κόσμος 12.01.26

Γισραέλ Άινχορν: Το Ισραήλ εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Η σχέση του με την Ελλάδα

Ο Άινχορν δεν έχει επιστρέψει στο Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε η έρευνα, αλλά πέρυσι ανακρίθηκε από ισραηλινούς ανακριτές στη Σερβία - Όπως αποκάλυψε η Haaretz είχε επαφές με στελέχη της ΝΔ πριν τις εκλογές του 2023

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα

"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική 12.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο