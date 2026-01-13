DO’S: Αξιοποίησε τόσο την ηρεμία της σημερινής μέρας, όσο και την άνεση που έχεις εσύ στο να βλέπεις καλύτερα τα πράγματα. Απόφυγε, όμως, να επηρεαστείς ακραία από αυτά. Έχεις πολλές δουλειές σήμερα, απλά πρέπει πρώτα να πάρεις τον χρόνο σου, για να τις βάλεις σε προτεραιότητα και να βρεις και τον σωστό τον τρόπο να τις κάνεις.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για κάποιες ευθύνες που σου έχουν ανατεθεί, καθώς όσο τις δρομολογείς, τόσο θα αντιλαμβάνεσαι, ότι δεν πρόκειται για κάτι το τρομερά δύσκολο! Μην αφήνεις σε εκκρεμότητα τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχεις, αλλά μην είσαι και σπάταλος. Μην εκνευριστείς από κάποια ξαφνικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν.