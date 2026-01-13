Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 13.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αξιοποίησε τόσο την ηρεμία της σημερινής μέρας, όσο και την άνεση που έχεις εσύ στο να βλέπεις καλύτερα τα πράγματα. Απόφυγε, όμως, να επηρεαστείς ακραία από αυτά. Έχεις πολλές δουλειές σήμερα, απλά πρέπει πρώτα να πάρεις τον χρόνο σου, για να τις βάλεις σε προτεραιότητα και να βρεις και τον σωστό τον τρόπο να τις κάνεις.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι για κάποιες ευθύνες που σου έχουν ανατεθεί, καθώς όσο τις δρομολογείς, τόσο θα αντιλαμβάνεσαι, ότι δεν πρόκειται για κάτι το τρομερά δύσκολο! Μην αφήνεις σε εκκρεμότητα τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχεις, αλλά μην είσαι και σπάταλος. Μην εκνευριστείς από κάποια ξαφνικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν.
Ταύρος
DO’S: Βελτιωμένο το κλίμα σήμερα, άρα βελτίωσε και τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Γιατί όχι, όμως, και στο να βελτιώσεις και τις επικοινωνίες σου, αξιοποιώντας την αισιοδοξία και την άνεση που έχεις, έτσι; Σταμάτα να αγχώνεσαι μην τυχόν και πεις κάτι λάθος ή μην τυχόν και μπλέξεις σε παρεξηγήσεις. Ό, τι είναι τώρα! Δέξου συμβουλές.
DON’TS: Μην φοβάσαι τόσο να ανοιχτείς, καθώς αν το κάνεις, ενδέχεται να λάβεις βοήθεια ακόμα κι από απρόσμενες πηγές. Μην αφήσεις ανεκμετάλλευτες τις γνωριμίες που γίνονται στη δουλειά σου. Παράλληλα, μην αργείς να αντιληφθείς το τι παίζεται στις αντιπαραθέσεις που προκύπτουν ξαφνικά. Μην εκνευριστείς και ακραία, όμως, από αυτές.
Δίδυμοι
DO’S: Μιας και που έχεις μία τρομερά βελτιωμένη διάθεση, προσπάθησε να οργανώσεις και καλύτερα το πρόγραμμά σου. Προτείνω να αφήσεις στην άκρη οτιδήποτε σε επιβαρύνει και σε ρίχνει ψυχολογικά. Αν γίνεις και λίγο πιο παρατηρητικός, θα μπορέσεις να ενισχύσεις ακόμα περισσότερο το μουντ σου. Βελτίωσε και τις επικοινωνίες σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην φοβηθείς να ασχοληθείς με λίγο πιο σύνθετα κομμάτια ή να προσπαθήσεις να δεις μία διαφορετική οπτική. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην σοκαριστείς από αυτά που θα μάθεις χωρίς καν να ρωτήσεις. Μην αγχώνεσαι τόσο γενικώς. Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί οι μικροτραυματισμοί καραδοκούν.
Καρκίνος
DO’S: Γιατί δε δοκιμάζεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με μία καλύτερη διάθεση; Έτσι μπορεί να σου πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα! Αντιμετώπισε και διαχειρίσου τα πάντα με αισιοδοξία και χαρά. Άρπαξε ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν για να έρθεις πιο κοντά με κάποιους συναδέλφους σου και να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί στη δουλειά.
DON’TS: Μην αφήσεις καμία πρόταση που θα σου γίνει σήμερα να πάει χαμένη. Τουλάχιστον αξιολόγησέ την, βρε παιδί μου! Μην αγνοείς τον τομέα των ερωτικών, καθώς πρέπει να τον βελτιώσεις. Μην πιστεύεις, όμως, μεγάλες υποσχέσεις και μεγάλα λόγια. Μην εκνευριστείς από κάποια σχόλια που γίνονται στην παρέα και δεν σου αρέσουν πολύ.
Λέων
DO’S: Κάνε τις δουλειές που έχεις μεν, τακτοποίησε τον προσωπικό σου χώρο δε. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπορείς να νιώσεις πιο ασφαλής και πιο αισιόδοξος. Βρες χρόνο από το πρόγραμμά σου, για να ασχοληθείς με τα θέματα που αφορούν είτε την οικογένεια, είτε τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς χρειάζονται μάλλον τη βοήθειά σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να αφιερώσεις χρόνο στην προσωπική σου περιποίηση ή στο να τακτοποιήσεις κάποια οικονομικά θέματα που έχεις σε εκκρεμότητα. Μην είσαι απρόσεκτος σε θέματα που προκύπτουν ξαφνικά στα επαγγελματικά. Μην τα αμελήσεις και μην τα αφήσεις για αργότερα, καθώς πρέπει να τα διαχειριστείς άμεσα.
Παρθένος
DO’S: Πρέπει και να καθαρίσεις το μυαλό σου, αλλά και να το ηρεμήσεις. Άρα σου προτείνω να βρεθείς με τους φίλους σου και να συζητήσεις μαζί τους ευχάριστα πράγματα και όχι οτιδήποτε σε αγχώνει. Δεν είναι στιγμή για να αναπαράγεις δυσάρεστα σκηνικά. Μπορείς να ασχοληθείς με κάτι διαφορετικό, όπως είναι το φλερτ. Άνοιξε τον κύκλο σου.
DON’TS: Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μη διστάσεις να οργανώσεις κάτι όμορφο, για να περάσετε ποιοτικό χρόνο με το έτερον ήμισυ. Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που κάνεις γενικώς, καθώς πρόκειται να φέρουν στην επιφάνεια θέματα που νόμιζες – έτσι από μόνος σου – ότι είχαν λυθεί. Μάντεψε, όμως, θέλουν παραπάνω προσπάθεια!
Ζυγός
DO’S: Επειδή τα πάντα γύρω σου φαίνεται πως βελτιώνονται, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση, για να νιώσεις και πιο ασφαλής. Μπορείς, ακόμα, να μιλήσεις για όσα σε απασχολούν, αφήνοντας στην άκρη τον φόβο, ότι μένεις πίσω σε κάποιον τομέα. Αξιοποίησε την υποστήριξη που δέχεσαι και γίνε πιο ανοιχτός. Γιατί όχι;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να χάνεις την συγκέντρωσή σου. Μην αφήνεις τα συναισθήματά σου να σε κάνουν να χάνεις την ψυχραιμία σου και να αντιδράς με έντονο τρόπο. Στα ερωτικά, μην φοβάσαι να πλησιάσεις το γκομενάκι που σου έχει γυαλίσει. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Μην εκνευριστείς από τις εκπλήξεις!
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα να ξέρεις πως η μέρα είναι ευνοϊκότερη από τις προηγούμενες, άρα μπορείς να κάνεις ακόμα περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν ευκαιρίες και διευκολύνσεις, ώστε να μπορέσεις κι εσύ να λειτουργήσεις πιο συγκεκριμένα. Αξιοποίησε τα κονέ σου, για να προωθήσεις τις ιδέες και τα σχέδια που έχεις. Τσάμπα δουλεύεις πάνω σε αυτά;
DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, γιατί μέσω αυτής θα μπορέσεις να διαχειριστείς σωστά και άμεσα την οποιαδήποτε κατάσταση. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια, προκειμένου να βρεις λύσεις σε ό,τι σε απασχολεί και, άρα, να μειώσεις το άγχος σου. Στα ερωτικά, μην χάνεις το φλερτ, γιατί χάνεις τη μισή διασκέδαση της σημερινής ημέρας.
Τοξότης
DO’S: Σήμερα προτίμησε να πάρεις αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις και να παρατηρήσεις καλύτερα κάποια πράγματα, αλλά και να οργανώσεις πιο σωστά το πρόγραμμά σου. Πρόσεξε, όμως. Πρέπει να οργανώσεις τις κινήσεις σου έτσι, ώστε να μπορέσεις να λειτουργήσεις πιο άνετα και πιο πρακτικά. Βάλε ένα στοπ στο άγχος σου. Απόφυγε τα νεύρα.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου ασκήσει πίεση. Μη διστάσεις να διαπραγματευτείς το κάτι παραπάνω στα οικονομικά σου, καθώς μέσω αυτού δεν αποκλείεται να εξελίξεις και τα επαγγελματικά σου. Μην ανοίγεσαι όπου να’ ναι. Μη γίνεσαι υπερβολικός. Μη βαριέσαι να τσεκάρεις τις δουλειές σου, γιατί μπορεί να έχεις κάνει κάποιο λάθος.
Αιγόκερως
DO’S: Αν ηρεμήσεις εσύ, τότε θα μπορέσεις να προχωρήσεις τις ιδέες και τα σχέδια που γυρίζουν τόσο καιρό στο μυαλό σου. Βέβαια πρέπει να πάρεις αποστάσεις και να τα εξετάσεις ξανά. Άκου τους φίλους σου, καθώς έχουν όμορφες συμβουλές και ιδέες, σχετικά με το πώς μπορείς να πλασάρεις τις ιδέες σου και, άρα, να τραβήξεις τα βλέμματα!
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις συζητήσεις σχετικά με συμφωνίες ή συνεργασίες που θέλεις να κλείσεις. Ωστόσο μη διστάσεις να εκμεταλλευτείς (με την καλή την έννοια) τα κονέ σου. Στα ερωτικά, μην φοβηθείς να κάνεις το πρώτο βήμα ή να δώσεις το πράσινο φως στο άτομο που γουστάρεις. Μην εκνευριστείς με αλλαγές της τελευταίας στιγμής.
Υδροχόος
DO’S: Κάνε τις δουλειές σου μεν, τακτοποίησε τις υποχρεώσεις που έχεις, αξιοποιώντας την άνεση χρόνου δε. Επειδή έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, προτείνω να φτιάξεις ένα πρόγραμμα πρώτα. Πάρε αποστάσεις και δούλεψε λίγο πιο ατομικά, για να τα κάνεις όλα όπως εσύ νομίζεις. Κάνε αυτό που πρέπει, για να έρθουν τα πράγματα όπως θέλεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην περιμένεις να σε πιέσουν οι ανώτεροί σου, για να κάνεις αυτό που πρέπει! Από την άλλη, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ευνοϊκότερες συνθήκες για σένα. Μην είσαι βιαστικός ή περίεργος. Μην είσαι ούτε κυκλοθυμικός ούτε απρόσεκτος.
Ιχθύες
DO’S: Μπορείς να χαρείς, γιατί επανέρχονται και η αισιοδοξία, αλλά και η καλή σου διάθεση. Τέλειο; Εκμεταλλεύσου το αυτό, λοιπόν, για να προχωρήσεις τις δουλειές που έχεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά και για να βελτιώσεις την ψυχολογία σου. Άσε το φλερτ να σε ταξιδέψει σε όμορφα μονοπάτια, αλλά φρόντισε να επικοινωνήσεις κι εσύ σωστότερα.
DON’TS: Μη διστάσεις να «εκμεταλλευτείς» τους φίλους σου, για να κάνεις νέες γνωριμίες μέσω των οποίων θα «γεννηθούν» όμορφες ευκαιρίες για σένα. Στα επαγγελματικά, μην επιτρέπεις σε κανέναν να είναι πάνω από το κεφάλι σου και να σε πιέζει, καθώς ξέρεις πολύ καλά το τι πρέπει να κάνεις. Μην τσακωθείς, επειδή έχεις τα νεύρα σου.
