Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών
Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή στο Κορωπί όπου ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση τα ξημερώματα της Κυριακής, η οποία έχει κάψει δύο αποθήκες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με δέκα οχήματα με 27 πυροσβέστες.
Το δύσκολο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ από γειτονικούς δήμους
Η μεγάλη φωτιά που έθεσε σε συναγερμό την Πυροσβεστική εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:00 το πρωί σε αποθηκευτικούς χώρους του εν λόγω εργοστασίου, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την περιορίσουν.
Το δύσκολο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ από γειτονικούς δήμους. Η φωτιά, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του το Πυροσβεστικό Σώμα, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στον έναν χώρο της επιχείρησης που τυλίχτηκε στις φλόγες υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και στην άλλη, παλέτες με αυγά.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026
- Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν
- Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
- Ο Πορζίνγκις το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη και η… Αθήνα
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (11/1): Πού θα δείτε το Άρης – ΑΕΚ, το ματς του Παναθηναϊκού και τον τελικό Μπαρτσελόνα – Ρεάλ
- Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
- ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου
- Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
- Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πατησίων – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις