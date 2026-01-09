Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»
Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος ζητά να υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους υπαξιωματικούς
Διακριτές αποστάσεις από το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για τις αλλαγές στη δομή και λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, πήρε από το βήμα της Ολομέλειας, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Μιλώντας κατά τη συζήτηση του επίμαχου νομοσχεδίου, ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε προβληματισμένος από το εύρος και την ένταση των αντιδράσεων των στρατιωτικών στις προωθούμενες διατάξεις ζητώντας μάλιστα τη διαμόρφωση μεταβατικών ρυθμίσεων για τους υπαξιωματικούς. Όπως είπε, υπάρχει ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων από τα στελέχη, το εύρος των οποίων και η ένταση του, τον προβληματίζει.
“ Πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Αυτή η συνθήκη όμως της συμπόρευσης με όρους υπέρβασης ίσως πολιτικής φυσικής ηγεσίας και στελεχών πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού. Οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να αισθάνονται διαρκώς ότι η πολιτική ηγεσία εργάζεται προς όφελος τους.
Οι όποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να διέπονται από προσεκτική στάθμιση των δεδομένων και των σκοπών από εξαντλητική μελέτη από τα επιτελεία από σταδιακό χαρακτήρα υλοποίησης…και από διάθεση για διορθώσεις και επανεκτιμήσεις, όπως είπατε τίποτα δεν είναι γραμμένο πάνω στην πέτρα”, είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε ειδική μνεία στους υπαξιωματικούς- που αντιδρούν περισσότερο από τους υπόλοιπους- λέγοντας πως το νομοσχέδιο αφαιρεί καταληκτικούς βαθμούς.
“Αυτή είναι μια σημαντική μεταβολή αναμφίβολα προς το δυσμενέστερο. Γιατί είχαμε απονείμει αυτόν τον βαθμό στις τάξεις αυτές; Όχι ως παροχολογία ή ρουσφετολογία αλλά ως ελάχιστη ηθική περισσότερο οικονομική λιγότερο αμοιβή για καλώς παρασχεθείσες υπηρεσίες. Αυτό ήταν το πνεύμα. Για αυτό πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις μεταβατικότητας”, κατέληξε.
