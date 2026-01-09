newspaper
Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 15:25
Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»
Πολιτική Γραμματεία 09 Ιανουαρίου 2026 | 13:39

Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος ζητά να υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους υπαξιωματικούς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Διακριτές αποστάσεις από το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για τις αλλαγές στη δομή και λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, πήρε από το βήμα της Ολομέλειας, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Μιλώντας κατά τη συζήτηση του επίμαχου νομοσχεδίου, ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε προβληματισμένος από το εύρος και την ένταση των αντιδράσεων των στρατιωτικών στις προωθούμενες διατάξεις ζητώντας μάλιστα τη διαμόρφωση μεταβατικών ρυθμίσεων για τους υπαξιωματικούς. Όπως είπε, υπάρχει ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων από τα στελέχη, το εύρος των οποίων και η ένταση του, τον προβληματίζει.

“ Πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Αυτή η συνθήκη όμως της συμπόρευσης με όρους υπέρβασης ίσως πολιτικής φυσικής ηγεσίας και στελεχών πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού. Οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να αισθάνονται διαρκώς ότι η πολιτική ηγεσία εργάζεται προς όφελος τους.

Οι όποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να διέπονται από προσεκτική στάθμιση των δεδομένων και των σκοπών από εξαντλητική μελέτη από τα επιτελεία από σταδιακό χαρακτήρα υλοποίησης…και από διάθεση για διορθώσεις και επανεκτιμήσεις, όπως είπατε τίποτα δεν είναι γραμμένο πάνω στην πέτρα”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε ειδική μνεία στους υπαξιωματικούς- που αντιδρούν περισσότερο από τους υπόλοιπους- λέγοντας πως το νομοσχέδιο αφαιρεί καταληκτικούς βαθμούς.

“Αυτή είναι μια σημαντική μεταβολή αναμφίβολα προς το δυσμενέστερο. Γιατί είχαμε απονείμει αυτόν τον βαθμό στις τάξεις αυτές; Όχι ως παροχολογία ή ρουσφετολογία αλλά ως ελάχιστη ηθική περισσότερο οικονομική λιγότερο αμοιβή για καλώς παρασχεθείσες υπηρεσίες. Αυτό ήταν το πνεύμα. Για αυτό πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις μεταβατικότητας”, κατέληξε.

Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δένδιας κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ψηφοθηρική στάση στο ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και διεμήνυσε ότι δεν θα βρεθεί ξανά πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Δυτική Μακεδονία 09.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη – Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»
Νέες δηλώσεις 09.01.26

Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη - Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»

Ο Δημήτρης Καιρίδης επανήλθε με δηλώσεις του στα όσα έγιναν την Πέμπτη στη Βουλή - «Στηρίζουμε» τον Δένδια, αλλά «τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές»

Σύνταξη
Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα
Πολιτική 09.01.26

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι και το in καταγράφει άλλο ένα σημαντικό κενό στην έρευνα της δικαιοσύνης, Παρά το γεγονός ότι η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν μπλεγμένη σε εικονικά τιμολόγια εκατ. ευρώ ο λογιστής της ουδέποτε κατέθεσε στις αρχές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους
in Confidential 09.01.26

Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Η κυβέρνηση πάει να μαζέψει την εντελώς άκυρη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αντιλαμβανόμενοι πόσο επιζήμια ήταν μέρες μετά. Τι επικρατεί στους αγρότες λίγο πριν κατέβουν στην Αθήνα και επισκεφτούν το Μαξίμου

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08.01.26

Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Σύνταξη
Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που έχουν θέσει ήδη δύο φορές το θέμα στην Κομισιόν, επανέρχονται με παρέμβαση στον αρμόδιο επίτροπο, Απόστολο Τζιτζικώστα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης
ΠΑΣΟΚ 08.01.26

Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την πολιτική της έχει εκτοξεύσει τις ανισότητες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά
Βουλή 08.01.26

Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, αλλά και για τη στάση Μητσοτάκη στο αγροτικό, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «επενδύει στο χαρτί της πόλωσης»

Σύνταξη
Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 08.01.26

Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δριμύα κριτική στην κυβέρνηση για την δήλωση Μητσοτάκη στη Βενεζουέλα άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
ΔΥΠΑ 09.01.26

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του
1486 09.01.26

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Το παλάτσο που κάποτε φιλοτεχνήθηκε από τον Κλοντ Μονέ βγαίνει και πάλι στην αγορά - Ωστόσο, οι ιστορίες τρόμου ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες πώλησης του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Σύνταξη
Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε
Κοινωνική δράση 09.01.26

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»αναφέρει ο Δήμος Γρεβενών στο «προσκλητήριο βοήθειας» που εξέπεμψε.

Σύνταξη
Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση
Ελλάδα 09.01.26

Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση

Η χιονοστιβάδα που σκότωσε τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια δεν ήταν ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μιας «πολύπλοκης διαστρωμάτωσης» χιονιού και μιας πλαγιάς που λειτούργησε ως παγίδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακιστέος ο 26χρονος
Ένταση στα δικαστήρια 09.01.26

Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Προφυλακιστέος ο 26χρονος

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Ένταση έξω από τα δικαστήρια στην Πάτρα όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι τους αδικοχαμένου 30χρονου

Σύνταξη
«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση
Κόσμος 09.01.26

«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση

Oι περιοχές που είναι γνωστές ως «μπλε ζώνες» είναι τα μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Δυτική Μακεδονία 09.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Σύνταξη
