Εξηγήσεις με στόχο να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις τουλάχιστον στο μέλλον, έδωσαν στη Βουλή, ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης, μετά τον καυγά στην αίθουσα της Ολομέλειας και το άδειασμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που ακολούθησε.

Οι δυο τους, βρέθηκαν στο καφενείο και συζήτησαν το περιστατικό, με τις στιχομυθίες πάντως να επιβεβαιώνουν πως δεν επρόκειτο απλά για μια ατυχή στιγμή αλλά για μια σύγκρουση που ενόχλησε πραγματικά.

Συγκεριμένα, ο κ. Δένδιας βρισκόταν στο καφενείο με τον Καιρίδη να περνά και να στέκεται προκειμένου να συζητήσουν. Οι διάλογοι αρχικά ήταν αρκετά επιθετικοί με τον κ. Καιρίδη να διαμηνύει πως δεν είναι Μπογδάνος (υπενθυμίζεται ότι είχε αποπεμφθεί από την ΚΟ της ΝΔ με πρωτοβουλία Δένδια) και τον κ. Δένδια να απαντά πως εκπροσωπεί την κυβέρνηση στο κοινοβούλιο.

Ο διάλογος μεταξύ των δύο είχε ως εξής:

Δένδιας: Έλα εδώ, πανάθεμά σε…

Καιρίδης: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.

Δένδιας: Είσαι καλά; σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα.

Καιρίδης: Αν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος…

Δένδιας: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση.

Καιρίδης: Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Δένδιας: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε ησύχασε και σκέψου το.

Στη συνέχεια ωστόσο, βγήκαν στους διαδρόμους της Βουλής, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και έδωσαν εξηγήσεις επιχειρώντας να βρουν τη χρυσή τομή στην μεταξύ τους διαμάχη.