Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.
- Μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν – Χωρίς Ίντερνετ η χώρα – Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο Πεζεσκιάν
- Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
- ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα
- Ισραηλινός αναλυτής: Το έργο της Γροιλανδίας, η Ευρώπη το ξαναείδε με την Κύπρο
Εξηγήσεις με στόχο να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις τουλάχιστον στο μέλλον, έδωσαν στη Βουλή, ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης, μετά τον καυγά στην αίθουσα της Ολομέλειας και το άδειασμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που ακολούθησε.
Οι δυο τους, βρέθηκαν στο καφενείο και συζήτησαν το περιστατικό, με τις στιχομυθίες πάντως να επιβεβαιώνουν πως δεν επρόκειτο απλά για μια ατυχή στιγμή αλλά για μια σύγκρουση που ενόχλησε πραγματικά.
Συγκεριμένα, ο κ. Δένδιας βρισκόταν στο καφενείο με τον Καιρίδη να περνά και να στέκεται προκειμένου να συζητήσουν. Οι διάλογοι αρχικά ήταν αρκετά επιθετικοί με τον κ. Καιρίδη να διαμηνύει πως δεν είναι Μπογδάνος (υπενθυμίζεται ότι είχε αποπεμφθεί από την ΚΟ της ΝΔ με πρωτοβουλία Δένδια) και τον κ. Δένδια να απαντά πως εκπροσωπεί την κυβέρνηση στο κοινοβούλιο.
Ο διάλογος μεταξύ των δύο είχε ως εξής:
Δένδιας: Έλα εδώ, πανάθεμά σε…
Καιρίδης: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.
Δένδιας: Είσαι καλά; σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα.
Καιρίδης: Αν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος…
Δένδιας: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση.
Καιρίδης: Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
Δένδιας: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε ησύχασε και σκέψου το.
Στη συνέχεια ωστόσο, βγήκαν στους διαδρόμους της Βουλής, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και έδωσαν εξηγήσεις επιχειρώντας να βρουν τη χρυσή τομή στην μεταξύ τους διαμάχη.
- Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
- Κύπρος: Κακόβουλο βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών ισχυρισμών την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας
- Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!
- Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
- Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
- «Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
- Μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν – Χωρίς Ίντερνετ η χώρα – Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο Πεζεσκιάν
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις