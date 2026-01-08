newspaper
Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08 Ιανουαρίου 2026

Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Ένα ακόμα περιστατικό με εκφράσεις που δεν τιμούν το κοινοβούλιο αλλά με σαφείς εσωκομματικές για την πλειοψηφία προεκτάσεις, ξετυλίχτηκε πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αυτή τη φορά πρωταγωνιστές στην σύγκρουση κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αλλαγές στη δομή και λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν η πρέοδρος της Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον τελευταίο να απευθύνεται στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και να της λέει: «άσε μας κουκλίτσα μου».

Αμέσως, προκλήθηκε ένταση με το περιστατικό να λαμβάνει εσωκομματικές διαστάσεις στη ΝΔ, καθώς ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας δεν έχασε την ευκαιρία και άφησε αιχμές κατά του συναδέλφου του λέγοντας πως οι εκφράσεις που ακούστηκαν δεν εκπροσωπούν την κυβέρνηση.

Προφανώς ο κ. Δένδιας δεν ξέχασε τα όσα του είχε πει ο κ. Καιρίδης με αφορμή την απουσία του υπουργού κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία και προεδρεύει. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Καιρίδης είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όταν διαπίστωσε πως ο υπουργός απουσιάζει από τη συζήτηση στις επιτροπές με τον κ. Δένδια να μη ξεχνά προφανώς τα όσα ειπώθηκαν και να τον αδειάζει στην αίθουσα της Ολομέλεια.

Ο επίμαχος διάλογος είχε ως εξής:

Καιρίδης: Εσείς κάνετε δουλειές, βγάζετε λεφτά (εκτός μικροφώνου)

Κωνσταντοπούλου: Κύριε Καιρίδη ακούστε, εγώ υπηρετώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες, δεν κάνω δουλίτσες, ούτε κάνω βρώμικες δουλειές, όπως κάνετε εσείς. Που αναλάβατε ακόμη και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό της κυβέρνησης σας, παριστάνοντας τον πρόεδρο Επιτροπής ενώ είσαστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος…

Καιρίδης: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου

Κωνσταντοπούλου: Επειδή τα τελευταία 4 λεπτά υφίσταμαι ύβρεις από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ ενώ προσπαθώ να απευθυνθώ στον υπουργό. Η τελευταία φράση ήταν άσε μας καλέ κουκλίτσα μου.

Γεροβασίλη: Η τελευταία έκφραση θα διαγραφεί από τα πρακτικά.

Κωνσταντοπούλου: Όχι, δεν θα ήθελα να διαγραφεί από τα πρακτικά.

{…}

Δένδιας: Η πρόθεση μας είναι να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κ. συνάδελφος προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και….

Κωνσταντοπούλου: Κύριε Δένδια καταλαβαίνω ότι μου ζητάτε συγγνώμη εκ μέρος του εαυτού σας…

Καιρίδης: Η αρχηγός της Πλεύσης έκανε έναν βαρύτατο χαρακτηρισμό. Δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου. Δεν χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός, ούτε του υπουργού. Δουλίτσες κ. Κωνσταντοπούλου κάνετε εσείς, δουλίτσες δεν έχω κάνει ποτέ. Να ανακαλέσετε τη βαρύτατη ύβρη. Και απορώ και πώς την κάνατε…

Κωνσταντοπούλου: Εγώ κρατώ ότι ο υπουργός σηκώθηκε και είπε σας «ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης» και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια πράξη ήθους ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να ταυτιστεί με τους «κάνε κανένα παιδί», «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» κλπ που έχουν εκστομιστεί και τον τιμά και σας ευχαριστώ κ. Δένδια. Και από την άλλη έχουμε έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που ζητά και τα ρέστα.

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

