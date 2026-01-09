Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία της Μ.Ε.Β.Α. Άμφισσας
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση έγκρισης του 1ου ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος διάθεσης πόρων από το τέλος ταφής, για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων.
Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, η χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών που θα οδηγήσει στην έναρξη λειτουργίας της Μονάδα Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (Μ.Ε.Β.Α.) Άμφισσας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Δελφών.
Πιο συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση έγκρισης του 1ου ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος διάθεσης πόρων από το τέλος ταφής, για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Άμφισσας. Στο πλαίσιο αυτού προβλέπεται να γίνει προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών, από τους Δήμους Δελφών, Δωρίδας και Αμφίκλειας-Ελάτειας, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την τεχνική – οικονομική τεκμηρίωση που έχει υποβληθεί από τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης
Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, θα υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ των τριών Δήμων, του Υπουργείου και του Φο.Δ.Σ.Α., η έγκριση της οποίας ελήφθη από το Δήμο Δελφών σε πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο Δήμος Δελφών, μεταξύ της συνολικής προμήθειας που θα κατανεμηθεί στους Δήμους και τη Μ.Ε.Β.Α. για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης, θα προμηθευτεί 2 απορριμματοφόρα, 1 πλυντήριο κάδων και 1 φορτηγό με γερανό φόρτωσης.
Ο Δήμαρχος Δ. Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με δήλωσή του εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της χρηματοδότησης, υπενθυμίζει ότι η υποβολή πρότασης από το Φο.Δ.Σ.Α. αποτελεί συνέχεια πρωτοβουλίας του Δήμου Δελφών και ανάλογων αιτημάτων των δύο ακόμα Δήμων, ενώ εστιάζοντας στη σημασία που έχει η έναρξη λειτουργίας της Μ.Ε.Β.Α., τονίζει πως μέσω αυτής θα μειωθεί ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων, βελτιώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής.
