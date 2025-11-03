Το υποβρύχιο αξιοθέατο του Δήμου Δελφών

Δελφοί. Τόπος ξακουστός για το Μαντείο του και πολλά ακόμη ιστορικά αξιοθέατα. Ο Δήμος Δελφών όμως φαίνεται πως αρέσκεται στην ισόρροπη ανάπτυξη και προώθησε με επιτυχία την πρόταση για την δημιουργία και υποβρύχιου αξιοθέατου, δεδομένου ότι στα διοικητικά όρια του δήμου βρίσκονται εξαιρετικές παραθαλασσίες περιοχές.

Το Υπουργείο Τουρισμού ειδικότερα, ενέκρινε την πρόταση του Δήμου Δελφών για τη δημιουργία ελεύθερου τεχνητού υποβρύχιου αξιοθέατου, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη στόχευση του Δήμου για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, η Υπουργός τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, υπέγραψε την ένταξη του Επενδυτικού Σχεδίου με τίτλο «Δημιουργία υποβρύχιου αξιοθέατου στο Δήμο Δελφών», στο υποέργο «Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην περιοχή του Αγίου Μηνά

Το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο έχει χωροθετηθεί στην περιοχή του Αγίου Μηνά, της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, βάσει της απόφασης της Υπουργού, έχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση 221.612,51 ευρώ, μέσω του οποίου θα καλυφθούν δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποβρύχιων εγκαταστάσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού, για την παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την μελέτη του έργου και τέλος την προώθησή του.

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με αφορμή την υπογραφή ένταξης του έργου προς χρηματοδότηση δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση μίας εκ των σημαντικότερων παρεμβάσεων που σχεδιάζουμε για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, δημιουργώντας ένα νέο πόλο έλξης επισκεπτών», σημειώνει ο κ. Ταγκαλής, συμπληρώνοντας: «Παράλληλά με το έργο στον Άγιο Μηνά, έχουμε σε εξέλιξη, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, και τη διαδικασία αδειοδοτήσεων για το καταδυτικό πάρκο στο Γαλαξίδι, την οποία το Υπουργείο έχει προωθήσει προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κάνοντας ταυτόχρονα βήματα για ένα ακόμα σημαντικό έργο».

*φωτογραφία αρχείου