Ένα τρομακτικό ατύχημα συνέβη σε πάρτι γενεθλίων στο Ουζμπεκιστάν όταν μπαλόνια με υδρογόνο έσκασαν και προκάλεσαν φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της εορτάζουσας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από το πάρτι, η γυναίκα κρατούσε στα χέρια της την τούρτα της πάνω στην οποία υπήρχε ένα πυροτέχνημα.

Όταν, όμως, μια φίλη της πλησίασε κρατώντας μπαλόνια με υδρογόνο που ήρθαν σε επαφή με το πυροτέχνημα με αποτέλεσμα όχι μόνο να σκάσουν αλλά να πάρουν και φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της γυναίκας.

Παρά τη φωτιά, πάντως, κανείς από τους παριστάμενους δεν τραυματίστηκε.