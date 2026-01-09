Ουζμπεκιστάν: Μπαλόνια με υδρογόνο πήραν φωτιά μπροστά στο πρόσωπο γυναίκας
Τρομακτικό ατύχημα σε πάρτι γενεθλίων στο Ουζμπεκιστάν
Ένα τρομακτικό ατύχημα συνέβη σε πάρτι γενεθλίων στο Ουζμπεκιστάν όταν μπαλόνια με υδρογόνο έσκασαν και προκάλεσαν φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της εορτάζουσας.
Όπως φαίνεται στα πλάνα από το πάρτι, η γυναίκα κρατούσε στα χέρια της την τούρτα της πάνω στην οποία υπήρχε ένα πυροτέχνημα.
Όταν, όμως, μια φίλη της πλησίασε κρατώντας μπαλόνια με υδρογόνο που ήρθαν σε επαφή με το πυροτέχνημα με αποτέλεσμα όχι μόνο να σκάσουν αλλά να πάρουν και φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της γυναίκας.
Παρά τη φωτιά, πάντως, κανείς από τους παριστάμενους δεν τραυματίστηκε.
😱 A woman who was just looking to blow out her candles accidentally lit herself up during her birthday celebration. https://t.co/QolCokdSoF
🎥: Viral Press pic.twitter.com/eg7D0cm83o
— TMZ (@TMZ) January 8, 2026
