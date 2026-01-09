Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης
Κλείνει οριστικά το σενάριο προεδρικής χάρης για τον Diddy. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να παρέμβει στην υπόθεσή του, παρά το σχετικό αίτημα που έχει φτάσει στο γραφείο του.
Μιλώντας στους The New York Times, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έλαβε επιστολή από τον καλλιτέχνη με αίτημα απονομής χάρης, ωστόσο ήταν κατηγορηματικός: το ενδεχόμενο αυτό δεν βρίσκεται στο τραπέζι.
Η δήλωση αυτή έρχεται να διαψεύσει όσα φέρεται να έλεγε ο ίδιος ο Diddy μέσα στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο Νοέμβριο εμφανιζόταν βέβαιος απέναντι σε συγκρατούμενούς του στο FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ ότι θα εξασφάλιζε προεδρική χάρη στις αρχές του 2026.
President Trump says he’s not considering pardoning Diddy. https://t.co/siMArSMdox pic.twitter.com/9odmfY4xpT
— TMZ (@TMZ) January 8, 2026
Ο Diddy εκτίει ποινή 50 μηνών κάθειρξης, μετά την καταδίκη του σε δύο υποθέσεις που σχετίζονται με πορνεία.
Όπως είχε αποκαλύψει το TMZ, σχεδόν αμέσως μετά την καταδίκη του ράπερ τον Οκτώβριο του 2025, οι δικηγόροι του είχαν κινηθεί παρασκηνιακά, προσεγγίζοντας υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου με άμεση πρόσβαση στον πρόεδρο, εξετάζοντας είτε τη μετατροπή της ποινής είτε μια πλήρη χάρη. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Τραμπ είχε παραδεχτεί δημόσια ότι γνώριζε το αίτημα.
Τότε, πηγές μιλούσαν για έναν πρόεδρο που «ζύγιζε» τις επιλογές του. Σήμερα, όμως, το μήνυμα είναι σαφές: καμία προεδρική παρέμβαση δεν πρόκειται να υπάρξει.
