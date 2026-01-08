Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι

Μεγαλοπρεπής, όπως κάθε χρόνο, ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Άλλωστε, τα Θεοφάνεια είναι μία από τις σημαντικότερες γιορτές του χριστιανισμού. Πόσο απέχουν άραγε τα Θεοφάνεια από την Ανάσταση;

Το ερώτημα αυτό μπορεί να απαντηθεί εύκολα με μία απλή μαθηματική πράξη. Αρκεί κάποιος να υπολογίσει πόσες ημέρες απέχουμε από τις 12 Απριλίου. Πάντως, όσον αφορά την πολιτική «αρένα» και δη την ανάσταση της Κεντροαριστεράς, η απάντηση μοιάζει με δισεπίλυτη εξίσωση.

Την Τρίτη το πρωί, πέρα από τους πιστούς, τη «Θεία Φώτιση», που θα τους καθοδηγήσει προκειμένου να βγει από το τέλμα η προοδευτική παράταξη, φαίνεται πως αναζήτησαν στη Δεξαμενή ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Χάρης Δούκας και ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Μετά τον αγιασμό των υδάτων, οι τρεις τους εθεάθησαν σε γνωστό καφέ του Κολωνακίου. Τα είπαν για αρκετή ώρα και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η συνάντηση είχε προγραμματιστεί, ήδη, από την προηγούμενη ημέρα. Για λίγη ώρα στην παρέα τους βρέθηκε τυχαία και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Βέβαια, η συζήτηση μεταξύ των τριών πολιτικών ανδρών δεν αφορούσε το παρόν και το μέλλον του ενεργειακού ζητήματος με αφορμή την περατζάδα του υπουργού. Το μενού της «Λυκόβρυσης» στη Δεξαμενή, είχε πολλά και διάφορα. Από τον κατακερματισμό των προοδευτικών δυνάμεων, την άνοδο της ακροδεξιάς, το κόμμα Τσίπρα, την πολιτική Μητσοτάκη, τις διεργασίες στο χώρο της Κεντροαριστεράς, το μέλλον των τριών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά) αλλά και το κόμμα Καρυστιανού.

Ως προς το τελευταίο δε τα νέα ήταν φρέσκα. Είχαν περάσει μόλις λίγες ώρες από την τηλεοπτική της συνέντευξη και τις ανακοινώσεις περί συμμετοχής της στον πολιτικό «στίβο».

Προς το παρόν και οι τρεις πλευρές τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας να ακούσουν το περιεχόμενο των πολιτικών προτάσεών της. Ο σεβασμός απέναντι στην ίδια και στον αγώνα της είναι δεδομένος. Ωστόσο, στο τραπέζι της Δεξαμενής τέθηκε ο προβληματισμός περί των όσων ειπώθηκαν από την ίδια περί υπέρβασης του διαχωρισμού Αριστεράς-Δεξιάς. Κάτι το οποίο για τους ίδιους εκτιμάται ότι αποτελεί το μεγάλο επίδικο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια επέλαση της Ακροδεξιάς και την παγκόσμια εισβολή της «Μαύρης Διεθνούς».

Ως προς την κατακλείδα της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζητούμενο για όλες τις πλευρές είναι ο μεγάλος προοδευτικός πόλος, που θα αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα. Αυτό βέβαια είναι λίγο πολύ γνωστό και έχει ειπωθεί και από τα 3 πρόσωπα.

Εν τέλει, ο επίλογος είναι το «θα τα ξαναπούμε», που ακούστηκε στο τέλος της συνάντησης, μετά από μιάμιση ώρα εκτενούς συζήτησης. Πάντως, η πρωτοβουλία φαίνεται πως ελήφθη από τον ίδιο τον Χάρη Δούκα, ο οποίος τηλεφώνησε στον Αλέξη Χαρίτση την προηγούμενη ημέρα.