Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 65χρονο στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος παρέσυρε 65χρονο πεζό στη Λεωφόρο Αθηνών

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 22:15 χθες Τετάρτη στον αριθμό 240 της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Θανάσιμος τραυματισμός

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος παρέσυρε τον 65χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.