Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 65χρονο πεζό στη Λεωφόρο Αθηνών
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, με θύμα 65χρονο πεζό που παρασύρθηκε από φορτηγό.
- Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
- Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
- «Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
- Άγνωστη η αιτία θανάτου της γυναίκας στον Παναμά – Στη εντατική ο σύζυγός της – Νέα στοιχεία για το μοιραίο ταξίδι
Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 65χρονο στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος παρέσυρε 65χρονο πεζό στη Λεωφόρο Αθηνών
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 22:15 χθες Τετάρτη στον αριθμό 240 της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Θανάσιμος τραυματισμός
Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος παρέσυρε τον 65χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.
- Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 65χρονο πεζό στη Λεωφόρο Αθηνών
- Γιατί οι βρετανικές παμπ ζητούν κρατική στήριξη
- Βενεζουέλα: 100 οι νεκροί «μέχρι στιγμής» στην επίθεση των ΗΠΑ και παρόμοιος αριθμός τραυματιών
- ΑΑΔΕ: Οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ στις νέες τους θέσεις
- Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
- Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
- Ο Τραμπ διατάσσει με εκτελεστικό διάταγμα την αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς
- Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις