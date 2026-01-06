newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Ηράκλειο: Έσπασε ο σταυρός – Δεκάδες «βουτηχτάδες» έπεσαν να τον πιάσουν
06 Ιανουαρίου 2026 | 13:12

Ηράκλειο: Έσπασε ο σταυρός – Δεκάδες «βουτηχτάδες» έπεσαν να τον πιάσουν

Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα εορτάστηκε και εφέτος η γιορτή των Θεοφανείων στο Ηράκλειο.

Δεκάδες άτομα όλων των ηλικιών βούτηξαν στα νερά του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν τον σταυρό

Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, η πομπή οδηγήθηκε πεζή προς το Λιμάνι του Ηρακλείου για την τελετή καθαγιασμού των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.

Παρά τη συννεφιά, δεκάδες άτομα όλων των ηλικιών βούτηξαν στα νερά του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν τον σταυρό.

Στον νεαρό άνδρα που έπιασε πρώτος τον σταυρό, παραδοσιακά ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έδωσε την ευλογία και το δώρο του, ενώ εγκάρδιες ευχές έδωσε σε όλους τους πιστούς.

Δείτε βίντεο από το Ηράκλειο:

«Το φως το έχουμε ανάγκη»

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην τελετή παρέστη, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, όπως και βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και τοπικών αρχών, αλλά και πλήθος κόσμου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το φως το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη γύρω μας, το έχουμε ανάγκη μέσα μας» και πώς «το φως πρέπει να το αποζητούμε, να το δεχόμαστε και με πολύ φως να πορευτούμε και σε αυτή τη χρονιά».

Πάντως στη διάρκεια της προσπάθειας να πιάσουν το σταυρό, οι αποκαλούμενοι «βουτηχτάδες» που έπεσαν στο νερό για να λάβουν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, άσκησαν πιθανόν μεγάλη πίεση στον ξύλινο σταυρό, του οποίου έσπασε ένα τμήμα.

* Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: cretalive.gr

Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ
Ελλάδα 06.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική - Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ

Ύστερα από έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, ηλικίας 48 και 46 ετών, τα οποία συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Σήμερα τα Φώτα» 06.01.26

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Προηγήθηκε η λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς, ενώ ακολούθησαν ο καθαγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

Σύνταξη
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 06.01.26

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Live χάρτης 06.01.26

Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με τη Δυτική και Βορειοανατολική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο - Προειδοποιήσεις για μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.01.26

Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις

Στόχος των δραστών ήταν κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική - Στη ληστεία συμμετείχαν 4 άτομα και κατάφεραν να αρπάξουν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 580.000 ευρώ

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
«ΕΓΩ» 06.01.26

Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης

Στη λογοτεχνία, στο σινεμά και στην ποπ κουλτούρα, η κοκαΐνη εμφανίζεται πια ως σύμπτωμα μιας ζωής σε μόνιμη επιτάχυνση. Ένας καθρέφτης υπερδιέγερσης, φιλοδοξίας και εξάντλησης, χωρίς παύση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.01.26

Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ανέβηκαν στην κορυφή του σταδίου του Περθ όπου η Εθνική τένις αγωνίζεται στο United Cup και... μόνο ένας από τους δύο απήλαυσε την εμπειρία!

Σύνταξη
Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι
1974 06.01.26

Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι

Τον χειμώνα του 1974, η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε τις ΗΠΑ σε ένα παράξενο πείραμα: θερινή ώρα μέσα στον Ιανουάριο. Τα ρολόγια πήγαν μπροστά, ο ήλιος άργησε να φανεί και μια χώρα ξυπνούσε στο σκοτάδι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
