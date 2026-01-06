Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς είχε προηγηθεί το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

Εν συνεχεία τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων, στον προβλήτα απέναντι από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς.

Στην τελετή στον Πειραιά έδωσαν επίσης το παρών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, κ.ά.

«Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα»

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε: «Μετά το βαθιά εορταστικό Άγιο Δωδεκαήμερο που προηγήθηκε από την ημέρα των Χριστουγέννων έως και την παραμονή των Φώτων, γιορτάζουμε σήμερα τη βάπτιση του Χριστού. Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα.

Μετέχουμε έτσι και από εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα. Και να μεταλάβουμε αυτό το φως και την αλήθεια από την πηγή τους, ώστε να μετατρέψουμε αυτό ακριβώς το φως, σε δική μας προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να μπορέσουμε να πορευτούμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

Χάρη σε αυτό το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια, αποκτούν ένα λαμπερό νόημα, ιδιαίτερα λαμπερό νόημα, οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουϊσμού, της συνοχής, της ενότητας, του ανθρωπισμού και της αλληλοκατανόησης. Αξίες οι οποίες, εάν γίνουν οδηγός μας, τότε μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!».

«Τα Θεοφάνεια είναι μια πολύ σημαντική και ιδιαίτερα συμβολική ημέρα για την Ορθοδοξία μας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας τόνισε: «Τα Θεοφάνεια είναι μια πολύ σημαντική και ιδιαίτερα συμβολική ημέρα για την Ορθοδοξία μας αλλά και για την πατρίδα μας. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα στο μεγάλο λιμάνι για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο λαό μας, στους συμπολίτες μας, αλλά και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της θάλασσας, τους νησιώτες τους ναυτικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος σε όλο τον κόσμο μας. Ελπίζουμε σε ενότητα σε ομοψυχία και σε σύνεση στις δύσκολες ημέρες που ζούμε και θα ζήσουμε».

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σημείωσε: «Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο εορτασμός για τη μεγάλη γιορτή των Θεοφανείων εδώ στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Οι παρουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, είναι ιδιαίτερα τιμητικές και ευχάριστες για εμάς τους Πειραιώτες. Εύχομαι σε όλους τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες, Ελληνίδες και Έλληνες χρόνια πολλά».

Στην Αττική, η επίσημη κατάδυση του Σταυρού ορίστηκε να γίνεται από τις αρχές του 1900 στον Πειραιά, ενώ παρόμοιες τελετές λαμβάνουν χώρα σε όλους τους νομούς της χώρας.

Τι συμβολίζουν τα Θεοφάνεια

Τα Θεοφάνεια είναι από τις αρχαιότερες γιορτές της εκκλησίας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού, στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο (ή Βαπτιστή).

Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου, που ξεκινά με τα Χριστούγεννα. Λέγεται, επίσης, Επιφάνεια και Φώτα.

Το όνομα της εορτής προκύπτει από τη φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας, που σύμφωνα με τις Γραφές συνέβη κατά τη Βάπτιση του Ιησού.

Στις Δυτικές Εκκλησίες, τα Θεοφάνεια είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την προσέλευση και το προσκύνημα των Τριών Μάγων στη Φάτνη της Γέννησης του Ιησού.