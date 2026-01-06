Το μήνυμα και οι ευχές του Βαγγέλη Μαρινάκη για τα Θεοφάνεια (pic)

Με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανείων, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε το δικό του μήνυμα και τις ευχές του σε όλο τον κόσμο.

«Με αφορμή τον σημερινό εορτασμό των Θεοφανείων, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και δύναμη!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητικός ηγέτης των Πειραιωτών.

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη