Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»

Το 2025 ετοιμάζεται να μας «αποχαιρετήσει» και λίγες ώρες πριν υποδεχτούμε το νέο έτος ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω ανάρτησης στα social media.

Σε αυτό ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε λόγο για μία χρονιά-ορόσημο για τον σύλλογο ο οποίος γιόρτασε τον έναν αιώνα ζωής με τίτλους και σπουδαίες επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παράλληλα, έστειλε και τις ευχές του για το νέο έτος τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!».

Βεβαίως εκτός από την οικογένεια του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης δεν παρέλειψε να ευχηθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και τους Έλληνες για το νέο έτος.

Αναλυτικά η ανάρτηση που έκανε ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης

«Εύχομαι σε όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια και σε όλους τους Έλληνες ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, χαμόγελα, αγάπη και αισιοδοξία.

Το 2025 ήταν μια ιστορική χρόνια για εμάς, μια χρονιά ορόσημο καθώς γιορτάσαμε υπερήφανα σε όλη την Ελλάδα 100 χρόνια ένδοξης ερυθρόλευκης ιστορίας.

100 χρόνια γεμάτα θριάμβους, δυνατά συναισθήματα και τρόπαια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με πίστη, δύναμη και θάρρος συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε τα ιδεώδη μας και να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και σε όποιον έχει ανάγκη. Οι νίκες μας γεμίζουν δύναμη και μας κάνουν υπερήφανους.

Οι δυσκολίες και τα εμπόδια ακόμα πιο αποφασισμένους ώστε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε! Θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά, να κατακτάμε κορυφές και τίποτα και κανένας δεν μας σταματά.

Ευτυχισμένο και καλότυχο για όλους το 2026, με πολλές ακόμα στιγμές ερυθρόλευκης περηφάνιας και επιτυχιών!

Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

Βαγγέλης Μαρινάκης».

Και στα αγγλικά

«I wish the entire red-and-white family and all Greeks a Happy New Year, filled with health, smiles, love, and optimism.

2025 was a historic year for us, a milestone year in which we proudly celebrated 100 years of glorious red-and-white history across Greece.

One hundred years full of triumphs, strong emotions, and trophies won in Greece and Europe. With faith, strength, and courage, we continue to uphold our values and stand by society and by those in need. Our victories fill us with strength and pride. Challenges and obstacles make us even more determined to keep growing the greatest multi-sport club in Europe and to represent Greece among the elite of European football.

United, with our hard work, soul, and passion, we will continue to dream. We will keep looking ahead, conquering new heights—and nothing and no one can stop us.

May 2026 be happy and prosperous for everyone, with many more moments of red-and-white pride and success.

Long live Olympiacos!

Evangelos Marinakis»

