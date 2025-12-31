ΠΑΕ Ολυμπιακός: Οι ευχές της για το νέο έτος (vid)
To βίντεο που «ανέβασε» η ΠΑΕ Ολυμπιακός στους λογαριασμούς της στα social media με τις ευχές της για το 2026.
Λίγες ώρες πριν την έλευση του νέου έτους, του 2026, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα όμορφο βίντεο στα social media.
Οι Πειραιώτες με αυτό τον τρόπο και με μερικά λόγια έστειλαν τις δικές του ευχές και τα χρόνια πολλά εν όψει της νέας χρονιάς που ανατέλλει σε λίγο.
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά! Ο νέος χρόνος να φέρει στις ζωές όλων μας υγεία, δύναμη, ευτυχία και καλή τύχη!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες στη σχετική τους ανάρτηση στο «X».
Δείτε το post της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά! Ο νέος χρόνος να φέρει στις ζωές όλων μας υγεία, δύναμη, ευτυχία και καλή τύχη! / Olympiacos FC wishes you all a Happy New Year! May 2026 bring everyone good health, strength, happiness and good luck! pic.twitter.com/E7QNDNiwD8
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 31, 2025
