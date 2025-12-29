Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
Με γοργούς ρυθμούς προμηθεύονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ. Πόσα «κομμάτια» βρήκαν κάτοχο μέχρι στιγμής.
Το ερχόμενο Σάββατο (3/1, 17:00) θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο το Betsson Super Cup ανάμεσα στον νταμπλούχο Ελλάδος Ολυμπιακό και τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ΟΦΗ.
Εκτός από τους οπαδούς της κρητικής ομάδας που επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια του παιχνιδιού εξίσου μεγάλη ζήτηση υπάρχει και από πλευράς των οπαδών των Πειραιωτών.
Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να είναι δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα στη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της αγωνιστικής περιόδου 2025/26 και έχουν ήδη δοθεί 4.500 εισιτήρια για τον τελικό του Betsson Super Cup στην Κρήτη με αντίπαλο τον ΟΦΗ.
Τις επόμενες ημέρες η ζήτηση αναμένεται να είναι αυξημένη και το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχουν «θερμή» υποστήριξη στην «μάχη» για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.
Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου του αγώνα θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025/26 και οι κάτοχοι της συλλεκτικής κάρτας φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή της κάρτας φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26.
Η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.
