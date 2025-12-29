Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup
Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παραλαβή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο την Παρασκευή 02/01, ενόψει του Betsson Super Cup στην Κρήτη.
Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για το τι θα ισχύσει για τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» σχετικά με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του τελικού του Betsson Super Cup το προσεχές Σάββατο (3/1, 17:00), στο Παγκρήτιο στάδιο, κόντρα στον ΟΦΗ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
Ενόψει του τελικού Σούπερ Καπ στο Ηράκλειο της Κρήτης το Σάββατο 03/01, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τα εξής:
Όσοι φίλαθλοι έχουν προχωρήσει στη διαδικασία εξασφάλισης θέσης για το καράβι της Παρασκευής 02/01 στις 21:00 με δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο, ενόψει του τελικού Σούπερ Καπ Ολυμπιακός – ΟΦΗ, θα μπορούν να προμηθευτούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την υπόδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του voucher που έχουν ήδη προμηθευτεί, στο Γραφείο Πληροφοριών του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τρίτη 30/12 από τις 12:30 έως τις 18:00 και την Τετάρτη 31/12 από τις 10:00 έως τις 16:00.
Οι κρατήσεις των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, για το καράβι με αναχώρηση την Παρασκευή 02/01 στις 21:00 και επιστροφή μετά τη λήξη του αγώνα, με τιμή εισιτηρίου 45 ευρώ (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ), συνεχίζονται κανονικά στο Γραφείο Πληροφοριών του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Τρίτη 30/12: 10:00–18:00
Τετάρτη 31/12: 10:00–16:00».
