Betsson Super Cup: Αυτό είναι το νέο τρόπαιο του τελικού Ολυμπιακός – ΟΦΗ (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα αναμετρηθούν για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, στον τελικό του Betsson Super Cup στις 3 Ιανουαρίου (17:00, MEGA), στο παιχνίδι που θα σημάνει φυσικά και την επανέναρξη της ποδοσφαιρικής δράσης στη χώρα μας για το 2026.

Την παραμονή των Χριστουγέννων μάλιστα, η ΕΠΟ παρουσίασε και το νέο, εντυπωσιακό τρόπαιο που θα διεκδκήσουν οι Πειραιώτες και οι Κρητικοί -το πρώτο στη σεζόν που διανύουμε.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Βαρύτιμο, αλλά και σύγχρονο, δείγμα μοντέρνας αφαιρετικής τέχνης του 21ου αιώνα και παραπομπή στον προηγούμενο, τον 20ό! Το τρόπαιο του Super Cup, που αναβιώνει 18 χρόνια μετά, έρχεται να θυμίσει με τους συμβολισμούς του τις καταβολές τού θεσμού και να αναδείξει τη «στρογγυλή θεά» που αναδυόμενη εναποτίθεται στην κορυφή, στον θρόνο της!

Ο καλλιτέχνης που εμπνεύστηκε και υλοποίησε το επιβλητικό τρόπαιο του Super Cup, κατάφερε να συνδυάσει μια ρετρό μορφή με μοντέρνες πινελιές, δίνοντας έμφαση στα δύο παραπάνω στοιχεία: αφενός στην μπάλα και αφετέρου στη διαχρονικότητα του θεσμού, που επανακάμπτει με προοπτική να αποκτήσει πλέον μόνιμη θέση στα ελληνικά ποδοσφαιρικά δρώμενα.

Το βάρους 4,7 κιλών και ύψους 75 εκατοστών κύπελλο, είναι τόσο παλιό και τόσο νέο, εν τέλει τόσο διαχρονικό, όσο το ίδιο το ποδόσφαιρο. Το τρόπαιο, αντάξιο ενός μεγάλου αγώνα, φωτογραφίζεται και περιμένει τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ, που θα διαγωνιστούν για να το σηκώσουν ψηλά στον κρητικό ουρανό το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου».

Δείτε το τρόπαιο: