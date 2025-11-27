Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε 24 αγορές, ανακοινώνει με ιδιαίτερη τιμή πως θα είναι ο Μεγάλος και Ονομαστικός Χορηγός του Super Cup, που επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, και το οποίο μετονομάζεται σε Betsson Super Cup.

Μετά τη δυναμική παρουσία της Betsson ως Ονομαστικός Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και τη στήριξή της στην ομάδα του Ο.Φ.Η. και του Ηρακλή, η Betsson συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγκαλιάζοντας έναν αγώνα-γιορτή που αναμένεται να καθηλώσει τους φιλάθλους σε όλη τη χώρα.

Ο μεγάλος αγώνας – Ολυμπιακός vs Ο.Φ.Η.

Το ιστορικό Betsson Super Cup επιστρέφει δυναμικά και θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο πλήρως ανακαινισμένο Παγκρήτιο Στάδιο, χωρητικότητας περίπου 26.000 θεατών. Η τελευταία διοργάνωση έγινε το 2007 και ο θεσμός επανέρχεται στο προσκήνιο, σηματοδοτώντας ένα κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός για τη νέα χρονιά.

Στον μεγάλο αγώνα θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός, νταμπλούχος Ελλάδας 2024–25, και ο Ο.Φ.Η., φιναλίστ του περσινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί όχι μόνο την άτυπη ρεβάνς του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και μόλις τη δεύτερη ιστορική συνάντηση των δύο ομάδων σε Super Cup, μετά την πρώτη τους μονομαχία το 1987.

Το Betsson Super Cup μετατρέπεται σε ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό φεστιβάλ

Ως Μεγάλη Χορηγός του θεσμού, η Betsson σχεδιάζει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θα αγκαλιάσει τους φιλάθλους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον μεγάλο αγώνα. Η διοργάνωση θα πλαισιωθεί από μια σειρά δραστηριοτήτων που θα δώσουν στο Betsson Super Cup τον χαρακτήρα μιας πραγματικής ποδοσφαιρικής γιορτής.

Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το ειδικά διαμορφωμένο Betsson Fan Zone, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει τη διοργάνωση με έναν πιο άμεσο και συμμετοχικό τρόπο, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, ποδοσφαιρικές δοκιμασίες και μοναδικές εκπλήξεις. Ιδιαίτερη θέση στις δράσεις του θεσμού θα έχει και το Trophy Tour του Betsson Super Cup, δίνοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να νιώσουν μέρος αυτής της μεγάλης ποδοσφαιρικής στιγμής.

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.