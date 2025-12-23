Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη

Η προσφορά του Ευάγγελου Μαρινάκη, να αναλάβει το κόστος της ανακαίνισης του Παναθηναϊκού Σταδίου (Καλλιμάρμαρο) με χρυσή χορηγία της Capital Maritime & Trading Corp. αναφέρεται στις σημαντικότερες ειδήσεις στο newsletter της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο φτάνει στις εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές όλων των χωρών.

Εκεί δημοσιεύεται η ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία δηλώνει υπερήφανη για τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Capital Maritime & Trading Corp. και τον πρόεδρο και ιδρυτή της, κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, ως Χρυσό Χορηγό της ΕΟΕ.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Capital Maritime & Trading Corp. θα χρηματοδοτήσει και θα πραγματοποιήσει την ολοκληρωμένη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, αναβαθμίζοντας τις υποδομές του, ώστε ο εμβληματικός χώρος να μπορεί να φιλοξενήσει και πάλι διεθνείς αγώνες στίβου σε επίπεδο Diamond League, σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα σύγχρονα πρότυπα.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης, πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα χρηματοδοτήσει τον φωτισμό της πρόσοψης της έδρας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Λεωφόρο Κηφισίας, μέσω ενός σχεδιασμού φωτισμού από την διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκώ, γνωστή για το έργο της στην Ακρόπολη και η οποία έχει αναλάβει αυτό το έργο.

Σε διεθνή ΜΜΕ

Η ανάληψη της χορηγίας για το Καλλιμάρμαρο από την Capital Maritime & Trading Corp. έχει αναφερθεί και σε διεθνή ΜΜΕ.

Στον ενημερωτικό ιστότοπο Sportsin.biz αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία «όχι μόνο ενισχύει τον δεσμό μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του ελληνικού Ολυμπιακού κινήματος, αλλά ανοίγει επίσης την πόρτα για μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση του σταδίου». Επισημαίνει ότι αυτό θεωρείται «πράξη ιστορικής ευθύνης και γνήσιας υποστήριξης του αθλητισμού, χωρίς αμοιβαία συμφέροντα».

Επίσης, στον ενημερωτικό ιστότοπο TheStadiumBusiness.com υπενθυμίζεται ότι ο χορηγός είναι επίσης ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της αγγλικής ομάδας της Πρέμιερ Λιγκ, Νότιγχαμ Φόρεστ. Και επισημαίνεται ότι το Καλλιμάρμαρο, μετά την αναβάθμιση των υποδομών του θα μπορεί να φιλοξενήσει ξανά διεθνείς αγώνες στίβου. Το έργο θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέας επιφάνειας στίβου που θα πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές του Diamond League, καθώς και την αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με φωτιστικά LED.

Επίσης, στον ιστότοπο του «Εθνικού Κήρυκα» της Νέας Υόρκης (thenationalherald.com), αναφέρεται ότι το Καλλιμάρμαρο είναι ιστορικό μνημείο, που ανακατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα για την αναβίωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων από τον εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέρωφ. Και πως τώρα πρόκειται να επιστρέψει στον αρχικό του σκοπό, «χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη — ενός ένθερμου υποστηρικτή του αθλητισμού που συμβάλλει με ουσιαστικό και ανιδιοτελή τρόπο, χωρίς να επιδιώκει κανένα ανταποδοτικό όφελος».