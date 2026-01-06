newspaper
Τι συμβολίζουν τα Θεοφάνεια – Πώς καθιερώθηκε ως μεγάλη γιορτή του Χριστιανισμού
06 Ιανουαρίου 2026

Τι συμβολίζουν τα Θεοφάνεια – Πώς καθιερώθηκε ως μεγάλη γιορτή του Χριστιανισμού

Τα Θεοφάνεια είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, που αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγάπη: Μήπως παλεύεις να την κερδίσεις;

Αγάπη: Μήπως παλεύεις να την κερδίσεις;

Spotlight

Τα Θεοφάνεια είναι από τις αρχαιότερες γιορτές της εκκλησίας μας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού, στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο (ή Βαπτιστή). Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου, που ξεκινά με τα Χριστούγεννα. Λέγεται, επίσης, Επιφάνεια και Φώτα.

Το όνομα της εορτής προκύπτει από τη φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας, που σύμφωνα με τις Γραφές συνέβη κατά τη Βάπτιση του Ιησού. Στις Δυτικές Εκκλησίες, τα Θεοφάνεια είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την προσέλευση και την προσκύνηση των Τριών Μάγων στη Φάτνη της Γέννησης του Ιησού.

Το ιστορικό – Πώς καθιερώθηκε

Όταν ο Ιησούς έγινε 30 ετών βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που ήταν έξι μήνες μεγαλύτερός του και ασκήτευε στην έρημο, κηρύσσοντας το βάπτισμα της μετανοίας. Τη στιγμή της Βάπτισης, κατέβηκε από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστεριού στον Ιησού και ταυτόχρονα ακούσθηκε φωνή εξ ουρανού που έλεγε: «Ούτος εστί ο Υιός του Θεού ο αγαπητός, δια του οποίου ευδόκησε ο Θεός να σώσει τους αμαρτωλούς». Το γεγονός αυτό έχουν καταγράψει οι τρεις από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, ο Μάρκος, ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Αυτή δε είναι η πρώτη και μοναδική εμφάνιση στη Γη της Αγίας Τριάδας, σύμφωνα με τις Γραφές, αναφέρει το sansimera.gr.

Το πότε καθιερώθηκε να εορτάζονται τα Θεοφάνια δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς αναφέρει ότι κάποιοι αιρετικοί Γνωστικοί γιόρταζαν από τις αρχές του δεύτερου αιώνα τη Βάπτιση του Ιησού, κατ’ άλλους μεν στις 6 Ιανουαρίου, κατ’ άλλους στις 10 Ιανουαρίου. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραδέχεται και περιγράφει την εορτή ως αρχαία πανήγυρη στην Αντιόχεια τη Μεγάλη και ότι από εκεί την παρέλαβαν οι Γνωστικοί. Κατά τον τέταρτο αιώνα, η εορτή των Θεοφανείων γιορτάζεται πλέον με λαμπρότητα σε όλη την Εκκλησία ως εορτή του φωτισμού της ανθρωπότητας δια του Αγίου Βαπτίσματος, απ’ όπου και το όνομα «Τα Φώτα», εορτή «των Φώτων».

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, oι εθνικοί της Αιγύπτου και της Αραβίας γιόρταζαν το χειμερινό ηλιοστάσιο το οποίο κατά τους αρχαίους υπολογισμούς συνέπιπτε με την έκτη Ιανουαρίου και την αρχόμενη – με την αύξηση της ημέρας – νίκη του φωτός κατά του σκότους. Στις αρχές του 3ου αιώνα πρώτοι οι αιρετικοί οπαδοί του Βασιλείου επιχείρησαν την αντικατάσταση αυτής γιορτής με τη γιορτή της βαπτίσεως του Χριστού. Λίγο αργότερα η εκκλησία της ανατολής καθόρισε την 6η Ιανουαρίου ως ημέρα γιορτής των Επιφανείων ή Θεοφανείων.

Θεοφάνεια: Ο Μεγάλος Αγιασμός και η κατάδυση του Τίμιου Σταυρού

Δύο είναι οι κυριότερες τελετές των Θεοφανίων:

  • Ο Μέγας Αγιασμός, που λαμβάνει χώρα εντός των Εκκλησιών
  • Η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, που ακολουθεί τον Μεγάλο Αγιασμό.

Ο Σταυρός καταδύεται σε θαλάσσιο χώρο εντός λιμένων, σε όχθες ποταμών ή λιμνών και στην ανάγκη σε δεξαμενές νερού, όπως στην Αθήνα, κατά μίμηση της Βάπτισης του Θεανθρώπου. Η εκδήλωση αυτή στη χώρα μας έχει και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς παρίστανται οι Αρχές της κάθε περιοχής.

Στην πρωτεύουσα, η επίσημη κατάδυση ορίστηκε να γίνεται από το 1900 στον Πειραιά έναντι της παλαιάς βασιλικής αποβάθρας ή του παλιού Δημαρχείου, σήμερα μπροστά από τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, όπως σημειώνει το sansimera.Παρόμοιες τελετές γίνονται σε όλους τους νομούς της χώρας.

Ο εκκλησιαστικός ύμνος που κυριαρχεί είναι το Απολυτίκιο των Θεοφανείων:

«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι».

Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Live χάρτης 06.01.26

Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με τη Δυτική και Βορειοανατολική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο - Προειδοποιήσεις για μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.01.26

Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις

Στόχος των δραστών ήταν κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική - Στη ληστεία συμμετείχαν 4 άτομα και κατάφεραν να αρπάξουν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 580.000 ευρώ

Σύνταξη
Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα
Ελλάδα 05.01.26

Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα

Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εθελοντες της ΕΣΔΔΕ οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη χρήση διασωστικών εργαλείων

Σύνταξη
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 05.01.26

Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η κηδεία του 45χρονου πυροσβέστη θα γίνει αύριο το μεσημέρι - Έκκληση της οικογένειας μέσω δικηγόρου να σταματήσουν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και οι εικασίες για τα αίτια θανάτου

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος
Ελλάδα 05.01.26

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

Τον Φεβρουάριο του 2024 η 89χρονη και ο 84χρονο αδερφός της έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο - Δύο χρόνια μετά οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Ελλάδα 05.01.26

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.

Σύνταξη
Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;
Eμπορική συμφωνία 06.01.26

Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;

Σύμφωνα με το Βloomberg και το Politico, η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur στην ψηφοφορία της 9ης Ιανουαρίου. Ζητάει εγγυήσεις για τους αγρότες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ
Κόσμος 06.01.26

Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως έχει να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόλαντ Τραμπ από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως στόχος της είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα της

Σύνταξη
Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Live χάρτης 06.01.26

Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με τη Δυτική και Βορειοανατολική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο - Προειδοποιήσεις για μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
Κόσμος 06.01.26

Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα βυθίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα εποχή, στην οποία θα επιδιώξουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε ένα έθνος περίπου 30 εκατ. ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026
Οικονομία 06.01.26

Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026

Σε εφαρμογή η δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη και η ελευθερία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας ? Πάνω από 4,5% αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου

Ηλίας Γεωργάκης
Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;
ΔΕΠΥ 06.01.26

Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;

Τα βιντεοπαιχνίδια και τα κοινωνικά δίκτυα μπαίνουν συχνά στο ίδιο «κάδρο» ως απειλή για την προσοχή των παιδιών. Όμως νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το scrolling στα social media φαίνεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση με τρόπο διαφορετικό από το gaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα
Ασταθής κόσμος 06.01.26

Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα

Η επίθεση στη Βενεζουέλα αλλάζει τους διεθνείς κανόνες στην παγκόσμια γεωπολιτική. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη με συντονισμό και στρατηγική αυτονομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Τεχνολογία: Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 06.01.26

Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;

Τα τελευταία 25 χρόνια η τεχνολογία άλλαξε τον κόσμο με ρυθμούς που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι ένα: τι μας περιμένει στα επόμενα 25;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη της
«Τραυματισμός στρατιώτη» 06.01.26

Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη για παραβίαση της εκεχειρίας

«Η Καμπότζη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ», ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ έπληξε τις δυτικές ακτές
Δυτικές ακτές 06.01.26

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Οι δυτικές ακτές της Ιαπωνίας ταρακουνήθηκαν από σεισμό 6,2 Ρίχτερ, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από δόνηση 5,1 βαθμών.

Σύνταξη
Βολιβία: Τριήμερη πορεία ενάντια στην απόφαση για κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Λα Πας 06.01.26

Η κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα βγάζει στον δρόμο τους Βολιβιανούς

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Πας της Βολιβίας ενάντια στην απόφαση της νέας κυβέρνησης να καταργήσει την επιδότηση στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές βασικών προϊόντων.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών στα χρονικά, αναφέρει η κυβέρνηση
Κυβερνητικά στοιχεία 06.01.26

Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών το Ελ Σαλβαδόρ

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών στο Ελ Σαλβαδόρ μειώθηκε στις 1,3 ανά 100.000 κατοίκους πέρυσι, από 1,9 το 2024, έπειτα από τον πόλεμο που κηρύχτηκε κατά των συμμοριών, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, θέλει ο πρωθυπουργός Νίλσεν
Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν 06.01.26

Την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, επιδιώκει η Γροιλανδία

Αποκατάσταση της «καλής συνεργασίας» με τις ΗΠΑ επιθυμεί ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, εκτιμώντας ότι «η κατάσταση δεν είναι τέτοια που οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να κατακτήσουν τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 06.01.26

Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»
Πολιτική 05.01.26

Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του» είπε η Μαρία Κυρυστιανού που επί της ουσίας ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με το λαό, στόχος η κάθαρση, επανέλαβε πολλές φορές.

Σύνταξη
