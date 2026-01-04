newspaper
Θεοφάνεια και τοπικές παραδόσεις – Τα έθιμα που αναβιώνουν ανά την Ελλάδα
Ελλάδα 04 Ιανουαρίου 2026 | 09:39

Θεοφάνεια και τοπικές παραδόσεις – Τα έθιμα που αναβιώνουν ανά την Ελλάδα

Τα Θεοφάνεια γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου που ξεκινά τα Χριστούγεννα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τα Θεοφάνεια ή, αλλιώς, Φώτα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας, η οποία αναφέρεται στη Βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο (ή Βαπτιστή).

Ξεχωριστά έθιμα απ’ άκρου εις άκρον της Ελλάδας υπογραμμίζουν την ποικιλομορφία των εθίμων

Τα Φώτα γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου, που ξεκινά με τα Χριστούγεννα.

Σε όλη τη χώρα τελείται ο καθαγιασμός των υδάτων, με τον ιερέα να ρίχνει τον σταυρό στη θάλασσα, σε ποτάμια ή λίμνες και πιστούς να βουτούν για να τον ανασύρουν. Ωστόσο, πέρα από το γνωστό έθιμο, πολλές περιοχές της Ελλάδας διατηρούν μοναδικές τοπικές παραδόσεις που δίνουν ξεχωριστό χρώμα στη μεγάλη γιορτή του Χριστιανισμού.

Πέρα από τους γνωστούς «βουτηχτάδες» που διαγκωνίζονται ποιος θα βρει πρώτος τον Τίμιο Σταυρό, ξεχωριστά έθιμα απ’ άκρου εις άκρον της Ελλάδας υπογραμμίζουν την ποικιλομορφία των εθίμων αλλά και τις παγανιστικές ρίζες τοπικών τελετουργικών, των οποίων η ιστορία χάνεται στα βάθη του χρόνου.

«Γιάλα-Γιάλα» στην Ερμιόνη

Στην Ερμιόνη Αργολίδας, ξεχωρίζει το έθιμο «Γιάλα-Γιάλα». Οι νέοι που πρόκειται να καταταγούν στον στρατό στολίζουν καΐκια με κλαδιά φοινίκων και το βράδυ της παραμονής περνούν από τα σπίτια του χωριού, τραγουδώντας και παίρνοντας κεράσματα.

Στη συνέχεια επιστρέφουν στα καΐκια, όπου τραγουδούν το παραδοσιακό άσμα, ενώ το επόμενο πρωί συμμετέχουν στη βουτιά για τον σταυρό.

Η διάβαση των αλόγων στις πηγές της Αραβησσού

Στην Αραβησσό, κεφαλοχώρι έξω από τα Γιαννιτσά, τα Θεοφάνεια γιορτάζονται με το έθιμο της διάβασης των αλόγων στα παγωμένα νερά που αναβλύζουν από το όρος Πάικο. Οι φυσικές πηγές της Αρραβησού τροφοδοτούν με νερό την πόλη της Θεσσαλονίκης, εξού και ονομάζονται ο «υδροβολώνας το Πάικου».

YouTube thumbnail

Με μπροστάρισσες δυο μικρές αμαζόνες, οι καβαλάρηδες των Γιαννιτσών, μπαίνουν στα κρύα νερά των πηγών της Αραβησσού για να πιάσουν τον σταυρό αλλά και να αγιαστούν.

Οι «Αράπηδες» στη Δράμα

Στη Δράμα, το έθιμο των «Αράπηδων» έχει έντονο λαογραφικό χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες φορούν μαύρες κάπες, προβιές, προσωπίδες και ποιμενικά κουδούνια, δημιουργώντας εκκωφαντικούς ήχους καθώς παρελαύνουν στους δρόμους, σε μια τελετουργία που συμβολίζει την απομάκρυνση του κακού.

Η καμήλα και η απαγωγή στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής

Στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής αναβιώνει ένα έθιμο με ρίζες στον 19ο αιώνα, το οποίο αναπαριστά την ευρηματικότητα ενός ερωτευμένου νέου, ο οποίος απαγάγει την αγαπημένη του με μια καμήλα.

Στο πλαίσιο της αναβίωσης του εθίμου, η καμήλα περιφέρεται στο χωριό, ενώ οι άνδρες χορεύουν και τραγουδούν γύρω της.

YouTube thumbnail

Ραγκουτσάρια στην Καστοριά

Στην Καστοριά, τα Ραγκουτσάρια δίνουν αποκριάτικο τόνο στα Θεοφάνεια. Οι κάτοικοι φορούν τρομακτικές μάσκες για να ξορκίσουν το κακό και περιφέρονται στην πόλη ζητώντας φιλοδώρημα για το καλό που προσφέρουν.

Η ρίζα της λέξης ρουγκατσάρια συνδέεται με τα κουδούνια, που κάποτε θεωρούνταν ότι «έδιωχναν τα κακά πνεύματα». Το έθιμο διατηρείται στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Ως κατάλοιπο της αρχαιότητας συνδέθηκαν με τον παγανισμό, δηλαδή την ειδωλολατρία και τον πολυθεϊσμό, όπως συνήθιζαν να αποκαλούν την αρχαιότητα τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

«Βουτηχτής Τάδες» σε Σύμη και Κάλυμνο

Σε Σύμη και Κάλυμνο συναντάμε το έθιμο των «Βουτηχτών Τάδων». Οι άνδρες βουτούν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον σταυρό και προσπαθούν να παραμείνουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας όσο περισσότερο μπορούν, ενώ οι ψαράδες σχηματίζουν προστατευτικό κλοιό γύρω τους.

Τα εικονίσματα στα νερά της Θεσσαλίας

Στη Θεσσαλία, εκτός από τον σταυρό, οι κάτοικοι ρίχνουν στα νερά και εικονίσματα, τα οποία αγιάζονται κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων.

Τα ιερά πορτοκάλια της Λευκάδας

Στη Λευκάδα, μαζί με τον σταυρό, ρίχνουν στη θάλασσα δεμένα πορτοκάλια. Αφού ανασυρθούν, κρεμιούνται στα εικονίσματα των εκκλησιών ως σύμβολο ευλογίας.

Νεραντζιές και κοκοράκια στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο, οι νέοι στολίζονται με νεραντζιές, νεράντζια και φύλλα από κοκοράκια (γλαδιόλες), ενώ κατά τον αγιασμό βαπτίζονται πορτοκάλια και νεράντζια, συνεχίζοντας μια παράδοση με έντονο συμβολισμό.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κόσμος
Βενεζουέλα: Πού το πάει ο Τραμπ; – Γιατί διατηρεί την αντιπρόεδρο στην ηγεσία της χώρας

Βενεζουέλα: Πού το πάει ο Τραμπ; – Γιατί διατηρεί την αντιπρόεδρο στην ηγεσία της χώρας

Economy
Ακρίβεια: Ο «γρίφος» του πληθωρισμού το 2026

Ακρίβεια: Ο «γρίφος» του πληθωρισμού το 2026

inWellness
inTown
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα
Ελλάδα 03.01.26

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην Αράχωβα από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία και έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύνταξη
Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα
Ελλάδα 03.01.26

Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής στην προθεσμία που είχε λάβει από τους αγρότες για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πλέον όλα δείχνουν πως η επικρατούσα τάση στα Μάλγαρα θα είναι αυτή της κλιμάκωσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 03.01.26 Upd: 19:56

Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα

Πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες και κοινωνικοί φορείς εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας καταδικάζοντας την επέμβαση και κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 03.01.26

Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης ήταν ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.

Σύνταξη
Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί
Ελλάδα 03.01.26

Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί

Στον εκθεσιακό χώρο στην Αγυιά οι συνθήκες είναι ασφυκτικές με περισσότερα από 470 άτομα από διαφορετικές εθνικότητες κυρίως άνδρες, να κρατούνται σε ακατάλληλες συνθήκες.

Σύνταξη
Stoiximan GBL: Δοκιμασία στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Άρη για τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 04.01.26

Stoiximan GBL: Δοκιμασία στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Άρη για τον Ολυμπιακό

Τρία ματς περιλαμβάνει το «μενού» της Κυριακής που ολοκληρώνει την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το σημαντικότερο να διεξάγεται στο Αλεξάνδρειο όπου ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει προ των ευθυνών του τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «απαράδεκτη φράση» που χρησιμοποίησε για τον μη σχολιασμό της «νομιμότητας των ενεργειών» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. «Ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»
Πολιτική αντιπαράθεση 04.01.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»

Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό - «Η αντιπολίτευση έχει προτείνει μία σειρά από πράγματα και μέσα στη Βουλή», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, «το κλειδί το κρατάει ο Μητσοτάκης», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο
Αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ 04.01.26

Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ισχύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Eντείνονται οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των Airbnb που αφορούν σε Αριθμό Μητρώου και προδιαγραφές του ίδιου του ακινήτου που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική
Κόσμος 04.01.26

«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική

«Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό» ανέφερε ο γερουριαστικής Μπέρνι Σάντερς για την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος
«Προληπτική επέμβαση» 04.01.26

«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τυνησίας, ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές

Σύνταξη
Με τρομερό Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν το σερί των Χιτ (vids)
NBA 04.01.26

Με τρομερό Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν το σερί των Χιτ (vids)

Οι Μαϊάμι Χίτ ήταν σε καλό φεγγάρι με 4 διαδοχικές νίκες, όμως ο μόνιμα... σεληνιασμένος Άντονι Έντουαρντς τους έσπασε το σερί, οδηγώντας τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στη νίκη με 125-115. Σπουδαία εμφάνιση του Ταϊρίς Μάξεϊ και νίκη των Σίξερς επί των Νικς.

Σύνταξη
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26 Upd: 10:43

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
