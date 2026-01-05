Καιρός: Θεοφάνεια με αφρικανική σκόνη και λασποβροχές
Για αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης και κατά τόπους λασποβροχές έως την Πέμπτη προειδοποιεί το meteo
Με λασποβροχές και αφρικανική σκόνη θα γιορτάσουμε φέτος τα Θεοφάνεια.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, λασποβροχές κατά τόπους αναμένονται έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 08/01, κυρίως στα δυτικά και βόρεια καθώς και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.
Στη συνέχεια λασποβροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. Από το πρωί της Πέμπτης 08/01 οι λασποβροχές θα περιοριστούν στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη και έως το βράδυ θα σταματήσουν.
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά με κίτρινο και καφέ χρώμα οι περιοχές που αναμένονται κατά τόπους λασποβροχές το πρωί της Τρίτης 06/01.
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλα
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό των Θεοφανείων και της υπόλοιπης εβδομάδας:
«Φέτος τα Θεοφάνεια θα τα γιορτάσουμε με βροχές που θα είναι περισσότερες στη δυτική Ελλάδα και τη Θράκη και λιγότερες στο ανατολικό Αιγαίο. Θα έχουμε και ενισχυμένους νοτιάδες οι οποίοι ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στην ναυσιπλοΐα, κυρίως τη Δευτέρα στο Ιόνιο και την Τρίτη, ανήμερα των Θεοφανείων, και στο Αιγαίο. Θα έχουμε και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης κυρίως την Τρίτη και την Τετάρτη ενώ από την Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και ίσως δούμε λίγα χιόνια στα ορεινά, τίποτα το ιδιαίτερο όμως», αναφέρει στην ανάρτησή του.
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Πρόγνωση για τα Θεοφάνεια 06.01.2026
Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά, την δυτική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.
Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 και στο Αιγαίο 7 στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για την Τετάρτη 07.01.2026
Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτικά Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως στα βόρεια), την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.
Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Πρόγνωση για την Πέμπτη 08.01.2026
Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά έως 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
Πρόγνωση για την Παρασκευή 09.01.2026
Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με τοπικές βροχές και στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία και από τα βόρεια εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
