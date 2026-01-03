Με λασποβροχές θα γιορτάσουμε τα Φώτα – Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης ευνοείται από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα Φώτα φαίνεται ότι θα τα γιορτάσουμε με λασποβροχές.

Από σήμερα Σάββατο, η θερμοκρασία καταγράφει σημαντική άνοδο και, όπως αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας, η χώρα μας βρίσκεται σε διαδικασία απόψυξης, «με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική και νότια Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βροχές το σαββατοκύριακο θα είναι περιορισμένες στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα, την Τρίτη (Θεοφάνεια) και την Τετάρτη.

Ανήμερα των Θεοφανείων ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και αναμένονται λασποβροχές

Αφρικανική σκόνη και βροχές

Ανήμερα των Θεοφανείων αλλά και την επομένη «οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν μεταφορά και αφρικανικής σκόνης με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές».

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες μέχρι την Τετάστη 7/1 με εντάσεις στα 7-8 μποφόρ στα πελάγη, ενώ τα κρύα – όπως αναφέρει ο ίδιος – «δεν φαίνονται προς το παρόν».

Ο ίδιος σε ανάρτησή του λίγες ώρες νωρίτερα είχε σημειώσει ότι ο καιρός μαλακώνει με νοτιάδες, 20άρια, λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο και ότι με αυτές τις συνθήκες «θα περάσουν και τα Φώτα».

Στο ίδιο πνεύμα και ο Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε την Πρωτοχρονιά ότι πρόκειται για παγωνιά – εξπρές που θα υποχωρήσει γρήγορα με σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές.

«Μπορεί η γνωστή παροιμία να λέει πως ‘το κρύο μπαίνει με το τσουβάλι και φεύγει με το βελόνι’, όμως τώρα φαίνεται πως – όπως συμβαίνει αρκετές φορές στη χώρα μας – θα ισχύσει το ακριβώς αντίθετο. Ο ισχυρός παγετός που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες αναμένεται να υποχωρήσει γρήγορα μέσα στο επόμενο διήμερο, καθώς το Σαββατοκύριακο θα σηματοδοτηθεί από θερμή μεταφορά αερίων μαζών» σημείωσε ο κ. Κολυδάς.

Και πρόσθεσε: «Η αλλαγή αυτή θα αποτυπωθεί τόσο στις μέγιστες όσο και στις ελάχιστες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει θεαματικά, ακόμη και κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Έτσι, από τιμές της τάξης των 7-8 βαθμών, θα βρεθούμε κοντά στους 17-18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις ένα διήμερο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να εναλλάσσεται ο καιρός στη χώρα μας».