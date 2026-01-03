newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές
03 Ιανουαρίου 2026 | 07:21

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

H σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό για τον καιρό του Σαββάτου. Αναλυτική πρόγνωση

Άστατος θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Σάββατο καθώς αναμένονται τοπικές βροχές. Το κύριο χαρακτηριστικό πάντως του καιρού θα είναι η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη, την κεντρική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 01 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο όπου είναι πιθανόν στα νότια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στα βόρεια νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

