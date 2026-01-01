Άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί το επόμενο διήμερο, μετά την παγωνιά – εξπρές που επηρέασε πολλές περιοχές της χώρας.

Αύριο, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 6 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Άνοδος της θερμοκρασίας έως και τους 19 βαθμούς Κελσίου

Παράλληλα, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο θα υπάρξουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Θα υποχωρήσει γρήγορα ο παγερός το επόμενο διήμερο

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε πως ο υδράργυρος θα ανέβει το επόμενο διήμερο θεαματικά, ακόμη και κατά 10 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά:

«Μπορεί η γνωστή παροιμία να λέει πως “το κρύο μπαίνει με το τσουβάλι και φεύγει με το βελόνι”, όμως στην περίπτωση αυτή φαίνεται πως -όπως συμβαίνει αρκετές φορές στη χώρα μας- θα ισχύσει το ακριβώς αντίθετο. Ο ισχυρός παγετός που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες αναμένεται να υποχωρήσει γρήγορα μέσα στο επόμενο διήμερο, καθώς το Σαββατοκύριακο θα σηματοδοτηθεί από θερμή μεταφορά αερίων μαζών.

Η αλλαγή αυτή θα αποτυπωθεί τόσο στις μέγιστες όσο και στις ελάχιστες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει θεαματικά, ακόμη και κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Έτσι, από τιμές της τάξης των 7-8 βαθμών, θα βρεθούμε κοντά στους 17-18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις ένα διήμερο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να εναλλάσσεται ο καιρός στη χώρα μας».