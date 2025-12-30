«Συναγερμός στη Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό»

Κατά το ισπανικό solobasket, “Έντονη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, καθώς από την Ελλάδα προκύπτουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για άμεση συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Τζόουνς που αποτελούσε βασικό μεταγραφικό στόχο των «μπλαουγκράνα». Ένα σενάριο που, αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων και να αφήσει την Μπαρτσελόνα χωρίς καμία από τις δύο λύσεις που είχε κυκλώσει για τη θέση του σέντερ.

Η Μπαρτσελόνα κινείται εδώ και εβδομάδες στην αγορά, έχοντας αναθέσει στον Τσάβι Πασκουάλ το δύσκολο έργο της αγωνιστικής επαναφοράς της ομάδας. Η επιστροφή του Καταλανού τεχνικού συνοδεύτηκε από την προσδοκία άμεσων μεταγραφών, ωστόσο μέχρι στιγμής ο ίδιος καλείται να διαχειριστεί ένα ρόστερ με σημαντικά προβλήματα και τραυματισμούς, κρατώντας την ομάδα ανταγωνιστική σε υψηλό επίπεδο.

Ο παίκτης που φαινόταν μέχρι πρόσφατα να βρίσκεται πιο κοντά στη Βαρκελώνη ήταν ο Κρις Σίλβα. Όμως, οι εξελίξεις στο Βελιγράδι και η κινητικότητα της Παρτίζαν άλλαξαν τα δεδομένα. Οι Σέρβοι εξετάζουν σοβαρά την αποχώρηση των Jabari Parker και Tyrique Jones, γεγονός που άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για ανακατατάξεις στη γραμμή των ψηλών σε ολόκληρη την Ευρωλίγκα.

Το αρχικό σενάριο ήθελε τον Τάιρικ Τζόουνς να οδεύει προς την Μπαρτσελόνα και τον Κρις Σίλβα να καλύπτει το κενό του στην Παρτίζαν, σε μια αλυσίδα κινήσεων που έμοιαζε σχεδόν «λογική».

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τη συμφωνία με τον Τζόουνς, μετατρέποντας το μέχρι πρότινος ενδιαφέρον σε σχεδόν τελειωμένη υπόθεση. Από εκεί που γινόταν λόγος για απλή διερεύνηση, στην Ελλάδα μιλούν πλέον για υπογραφές. Ο Τζόουνς στον Ολυμπιακό και ο Σίλβα από την ΑΕΚ στην Παρτίζαν.

Αν αυτό το ενδεχόμενο επιβεβαιωθεί, η Μπαρτσελόνα κινδυνεύει να μείνει εκτός και των δύο βασικών επιλογών της. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο αν αναλογιστεί κανείς ότι η αγορά των «πενταριών» είναι φέτος η πιο πιεσμένη σε ολόκληρη την Ευρωλίγκα. Το καλοκαίρι οι Καταλανοί αναγκάστηκαν να επαναφέρουν τον Youssoupha Fall λόγω έλλειψης λύσεων, ενώ ανάλογες δυσκολίες αντιμετώπισαν και άλλοι σύλλογοι.

Στο εσωτερικό της ομάδας, τα ερωτηματικά παραμένουν. Η φυσική κατάσταση του Jan Veselý εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, ο Willy Hernangómez παρουσιάζει σαφή σημάδια βελτίωσης και δείχνει να πλησιάζει τον παίκτη που υπήρξε στο παρελθόν, αλλά ακόμη δεν έχει φτάσει στη σταθερότητα που απαιτείται, ενώ ο Φαλ μοιάζει μακριά από το επίπεδο που ζητά η διοργάνωση.

Το σκηνικό, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο: αν ο Ολυμπιακός «κλείσει» τον Τζόουνς και η Παρτίζαν προχωρήσει με τον Σίλβα, η τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα θα βρεθεί μπροστά σε αδιέξοδο. Σε αυτή την περίπτωση, η διοίκηση θα κληθεί να αναζητήσει λύση εκτός ραντάρ, αν θέλει να τηρήσει τις υποσχέσεις της προς τον Τσάβι Πασκουάλ και να ενισχύσει ουσιαστικά τη ρακέτα σε μια σεζόν που κάθε λάθος κοστίζει ακριβά στην Ευρωλίγκα».