Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague

Ο Κρις Σίλβα είναι ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες στη Euroleague, αφού πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, με τα σενάρια των τελευταίων ημερών να δίνουν και να παίρνουν για τον Γκαμπονέζο σέντερ.

Ο ψηλός της Ένωσης απασχολεί αρκετές ομάδες και στη Euroleague παρακολουθούν στενά της εξελίξεις, ενώ σύμφωνα με τους Σέρβους, τον πρώτο λόγο τον έχει η Μπαρτσελόνα. Ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως επισημαίνει το Meridian Sport, ψάχνει σέντερ και ο Σίλβα είναι η πρώτη του επιλογή, όμως εκτός από τους «μπλαουγκράνα» εμπλέκεται και ο Ολυμπιακός, αλλά και η Φενέρμπαχτσε, που επίσης λέγεται ότι κοιτάζουν ψηλό.

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρουν οι Σέρβοι, οι Καταλανοί φέρονται να έχουν προβάδισμα, δείχνοντας διατεθειμένοι να καλύψουν τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 150.000 ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιό του με την Ένωση.

Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Σίλβα αναμένεται να πλαισιώσει μια ήδη «γεμάτη» frontline, δίπλα στους Γιαν Βέσελι, Μπίλι Ερνανγκόμεθ, Γιουσουφά Φαλ και Τορνίκε Σενγκέλια, δίνοντας στον Πασκουάλ ακόμη περισσότερες λύσεις στη ρακέτα. Αξίζει να σημειωθεί πως κυκλοφορεί κι ένα σενάριο που λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον ίδιο τον παίκτη να έχει τον τελευταίο λόγο στις επαφές, εφόσον φτάσουν αρκετές προτάσεις στα χέρια του.

Tα δεδομένα με το συμβόλαιο του Σίλβα

Ο 29χρονος σέντερ υπέγραψε το καλοκαίρι ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχει πάρει παίκτης της ΑΕΚ , με τις απολαβές του να ξεπερνούν τις 400.000 χιλιάδες ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους που έχουν μπει στη συμφωνία.

Σε αυτό προβλέπεται μετά την πρώτη φάση του BCL buy out 150.000 για ομάδες της Euroleague. Με το Champions League να ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων σε 10 μέρες, η option στο συμβόλαιο του Γκαμπονέζου λήγει και προφανώς αν δεν τον αποκτήσει κάποια ομάδα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να διαπραγματευτεί από μηδενική βάση με την «Ένωση».