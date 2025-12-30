Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 30 Δεκεμβρίου 2025 | 13:46

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 4 Ιανουαρίου, μαζί με το ξεκαρδιστικό ημερολόγιο 2026 του Αρκά, την Ελληνική Κουζίνα και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο Αρκάς με το ξεκαρδιστικό ημερολόγιο 2026 που επανακυκλοφορεί, το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα, και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΑΡΚΑΣ | Ημερολόγιο 2026

Δώδεκα μήνες, δώδεκα αυθεντικές βινιέτες και ο γνώριμος, αιχμηρός λόγος του Αρκά συνθέτουν ένα ημερολόγιο που δεν μετρά απλώς τον χρόνο, αλλά τον σχολιάζει.

Και ο χρόνος, όταν τον κοιτάς από το ύψος ενός παιδιού, έχει τους δικούς του κανόνες. Η ζωή είναι απαιτητική για ένα πιτσιρίκι: φίλοι φορτωμένοι με ιδέες και εμμονές, μια μητέρα που επιμένει στη θρεπτική –αλλά πάντα ύποπτη– φακή, μια συμμαθήτρια που μονοπωλεί τη σκέψη χωρίς να το γνωρίζει, και τόσα λόγια που ψάχνουν τρόπο να βγουν προς τα έξω. Υπάρχουν, βέβαια, και τα προνόμια: η παρέα, τα παγωτά, οι τηγανητές πατάτες. Και αυτή η ανεκτίμητη παιδική ελευθερία να λες τα πράγματα ωμά, χωρίς φίλτρα – ακόμη κι αν κάποια σύμφωνα αντιστέκονται πεισματικά. Σε αυτή την ισορροπία, ο Θανασάκης του Αρκά βγαίνει πάντα κερδισμένος.

Ο μικρός ήρωας επιστρέφει το 2026 μαζί με τη γνώριμη παρέα του –τον Χάρη, τον Σπύρο, τη Χρυσάνθη και τον Αποστόλη– για να μας οδηγήσει μέσα στις τέσσερις εποχές του χρόνου. Από τις Απόκριες, όπου η παιδική άγνοια πληρώνεται ακριβά, μέχρι τη γιορτή της μητέρας, όπου η άγνοια κινδύνου μετατρέπεται σε αρετή· από το καλοκαίρι που γεννά σχολικές νοσταλγίες, έως τα Χριστούγεννα, όπου ένα μεγάλο παιδικό μυστήριο παραμένει –προς το παρόν– άλυτο.

Ελληνική Κουζίνα

Στην καρδιά του χειμώνα, λίγο μετά τις Γιορτές, όταν η ανάγκη για θαλπωρή μάς κρατά περισσότερο στο σπίτι, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ επιστρέφει με ένα τεύχος αφιερωμένο στη ζεστασιά και τη νοστιμιά της κατσαρόλας και της γάστρας. Πιάτα που μοσχοβολούν αναμνήσεις, που μας φέρνουν γύρω από το τραπέζι και μας θυμίζουν γιατί το φαγητό είναι, πάνω απ’ όλα, πράξη αγάπης.

Πρασοσέλινα και φρικασέ, κοκκινιστά και αργοψημένα στον φούρνο, συνταγές αγαπημένων σεφ και μαγείρων που τιμούν την κατσαρόλα, αλλά και μια επιστροφή στα «παραγνωρισμένα» όσπρια, τα φασόλια και τα ρεβίθια, συνθέτουν έναν ύμνο στο αληθινό μαγείρεμα.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλο ένα ιδιαίτερο, εντυπωσιακό γράφημα με τους επτά πιο ισχυρούς ηγέτες του κόσμου. Τι σκέφτονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για το μέλλον του πλανήτη; Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κιρ Στάρμερ, ο Μωχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ναρέντρα Μόντι, οραματίζονται, σχεδιάζουν, παίρνουν αποφάσεις, που κάποιες φορές είναι οδυνηρές για εκατομμύρια ανθρώπους. Ίσως αυτό τον χρόνο τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα.

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid)
kick boxing 30.12.25

Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid)

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.

Σύνταξη
Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά απάντησε ότι θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του. Απίθανες δικαιολογίες ΕΠΟ, ΚΕΔ για την κακή εικόνα της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
Box office bombs 30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
