ΒΗΜΑ: Το συλλεκτικό ημερολόγιο του Αρκά για το 2026 επανακυκλοφορεί αυτή την Κυριακή

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει για ακόμη μια φορά στους αναγνώστες του το ετήσιο συλλεκτικό ημερολόγιο τοίχου του Αρκά για το 2026, με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους ήρωες της ελληνικής σάτιρας. Δώδεκα μήνες, δώδεκα αυθεντικές βινιέτες και ο γνώριμος, αιχμηρός λόγος του Αρκά συνθέτουν ένα ημερολόγιο που δεν μετρά απλώς τον χρόνο, αλλά τον σχολιάζει.

Και ο χρόνος, όταν τον κοιτάς από το ύψος ενός παιδιού, έχει τους δικούς του κανόνες. Η ζωή είναι απαιτητική για ένα πιτσιρίκι: φίλοι φορτωμένοι με ιδέες και εμμονές, μια μητέρα που επιμένει στη θρεπτική –αλλά πάντα ύποπτη– φακή, μια συμμαθήτρια που μονοπωλεί τη σκέψη χωρίς να το γνωρίζει, και τόσα λόγια που ψάχνουν τρόπο να βγουν προς τα έξω. Υπάρχουν, βέβαια, και τα προνόμια: η παρέα, τα παγωτά, οι τηγανητές πατάτες. Και αυτή η ανεκτίμητη παιδική ελευθερία να λες τα πράγματα ωμά, χωρίς φίλτρα – ακόμη κι αν κάποια σύμφωνα αντιστέκονται πεισματικά. Σε αυτή την ισορροπία, ο Θανασάκης του Αρκά βγαίνει πάντα κερδισμένος.

Ο μικρός ήρωας επιστρέφει το 2026 μαζί με τη γνώριμη παρέα του –τον Χάρη, τον Σπύρο, τη Χρυσάνθη και τον Αποστόλη– για να μας οδηγήσει μέσα στις τέσσερις εποχές του χρόνου. Από τις Απόκριες, όπου η παιδική άγνοια πληρώνεται ακριβά, μέχρι τη γιορτή της μητέρας, όπου η άγνοια κινδύνου μετατρέπεται σε αρετή· από το καλοκαίρι που γεννά σχολικές νοσταλγίες, έως τα Χριστούγεννα, όπου ένα μεγάλο παιδικό μυστήριο παραμένει –προς το παρόν– άλυτο.

Δώδεκα στιγμιότυπα της παιδικής καθημερινότητας, που λειτουργούν ταυτόχρονα ως καθρέφτης της ενήλικης ζωής. Αστεία, υπαινικτικά και υπονομευτικά, στημένα με τη μαεστρία και τη διαχρονική ευρηματικότητα του Αρκά, θα συνοδεύσουν τους μήνες της νέας χρονιάς. Ένα ημερολόγιο για να μετράμε τον χρόνο με χιούμορ. Καλή χρονιά!

ΑΡΚΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2026

Επανακυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου