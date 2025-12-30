magazin
Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο
30 Δεκεμβρίου 2025

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο

Η Σεσίλια Χιμένεθ, ενορίτισσα από τη Μπόρχα, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012, όταν επιχείρησε να «σώσει» μια παλιά τοιχογραφία του Χριστού στην τοπική εκκλησία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή η γυναίκα που, άθελά της, χάρισε στην Ισπανία ένα από τα πιο απρόσμενα πολιτιστικά φαινόμενα της εποχής του ίντερνετ.

Η Σεσίλια Χιμένεθ, ενορίτισσα από τη Μπόρχα, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012, όταν επιχείρησε να «σώσει» μια παλιά τοιχογραφία του Χριστού στην τοπική εκκλησία. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν τόσο διαφορετικό από το πρωτότυπο ώστε μετατράπηκε σε viral στιγμή διεθνώς, με το έργο να αποκτά το προσωνύμιο «Monkey Christ».

Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης, Εδουάρδο Αρίγια, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook μίλησε για μια γυναίκα που αγαπούσε τη ζωγραφική από μικρή ηλικία και έδρασε «με τις καλύτερες προθέσεις».

View this post on Instagram

A post shared by Radio Carolina (@radiocarolina)


Η υπόθεση αφορούσε την τοιχογραφία Ecce Homo, έργο του ζωγράφου του 19ου αιώνα Ελίας Γκαρθία Μαρτίνεθ, η οποία βρισκόταν για περισσότερα από 100 χρόνια στο Santuario de la Misericordia, κοντά στη Σαραγόσα. Η κακή κατάσταση διατήρησης του έργου οδήγησε τη Χιμένεθ, τότε 81 ετών, να το ξαναζωγραφίσει, με την άδεια –όπως η ίδια είχε πει– του τοπικού ιερέα.

Σε συνέντευξή της στο BBC News, είχε δηλώσει ότι στην εκκλησία «πάντα επιδιόρθωναν ό,τι χρειαζόταν» και ότι όποιος περνούσε από εκεί μπορούσε να τη δει να δουλεύει πάνω στο έργο.

Η Σεσίλια Χιμένεθ έδωσε «ζωή» στη Μπόρχα

Η «αποκατάσταση» προκάλεσε σάλο, γέννησε memes και μετέτρεψε τη μέχρι τότε άγνωστη Μπόρχα σε απρόσμενο τουριστικό προορισμό. Από περίπου 5.000 επισκέπτες τον χρόνο, η πόλη έφτασε τους 40.000 μέσα σε έναν χρόνο, συγκεντρώνοντας πάνω από 50.000 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Σήμερα, το έργο φυλάσσεται πίσω από γυάλινη προστασία και συνεχίζει να προσελκύει 15.000 έως 20.000 επισκέπτες ετησίως. Η ίδια η Χιμένεθ, αφού ξεπέρασε την αρχική κριτική και χλεύη, βρήκε στήριξη από τους κατοίκους και τον κόσμο, φτάνοντας μάλιστα να παρουσιάσει έκθεση με 28 δικά της έργα.

«Θα τη θυμόμαστε πάντα», έγραψε ο δήμαρχος, αποχαιρετώντας μια γυναίκα που, χωρίς να το επιδιώξει, άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτιστική ιστορία.

*Με πληροφορίες από: BBC 

