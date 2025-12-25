Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25 Δεκεμβρίου 2025 | 22:30

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Κάθε Δεκέμβρη επιστρέφουμε σχεδόν μηχανικά στην ίδια εικόνα: μια νύχτα γαλήνης, ένα άστρο που φωτίζει τη φάτνη, ένα νεογέννητο που φέρνει ειρήνη στον κόσμο. Τα Χριστούγεννα έχουν γίνει συνώνυμα της ηρεμίας, της οικογενειακής θαλπωρής, μιας υπόσχεσης ότι «όλα είναι ήσυχα, όλα είναι φωτεινά».

Κι όμως, σύμφωνα με την Τζόαν Τέιλορ, καθηγήτρια χριστιανικών απαρχών και ιουδαϊσμού της περιόδου του Δεύτερου Ναού του King’s College του Λονδίνου, αν σταθούμε λίγο πιο προσεκτικά στα ίδια τα ευαγγελικά κείμενα και –κυρίως– στο ιστορικό τους περιβάλλον, αυτή η εικόνα αρχίζει να «ραγίζει».

Η Γέννηση του Ιησού δεν εκτυλίσσεται σε έναν ασφαλή, ειδυλλιακό κόσμο. Αντίθετα, τοποθετείται σε μια Ιουδαία υπό ρωμαϊκή κατοχή, σε μια κοινωνία βαθιά τραυματισμένη από βία, πολιτική καταστολή και διαρκή φόβο.

Ακόμη και η ίδια η φάτνη, τόσο εξιδανικευμένη στη χριστουγεννιάτικη παράδοση, ήταν στην πραγματικότητα ένα βρόμικο παχνί ζώων – ένας χώρος που δύσκολα θα επέλεγε κανείς για ένα νεογέννητο. Το σημάδι που δίνεται στους ποιμένες δεν είναι τρυφερό· είναι σκληρό και ωμό, σε έναν κόσμο όπου οι νύχτες έκρυβαν πραγματικούς κινδύνους.

The Mystical Nativity, Sandro Botticelli

Ο Ηρώδης δεν ήταν απλώς «ο κακός της ιστορίας»

Στις αφηγήσεις της Γέννησης, ο βασιλιάς Ηρώδης εμφανίζεται χωρίς εξηγήσεις. Το κείμενο θεωρεί αυτονόητο ότι ο αναγνώστης γνωρίζει ποιος είναι και τι αντιπροσωπεύει. Και όχι άδικα.

Ο Ηρώδης δεν ήταν ένας περιθωριακός τύραννος, αλλά ο επίσημος, διορισμένος από τη Ρώμη ηγεμόνας της Ιουδαίας. Η εξουσία του στηριζόταν στη βία, αλλά και στην απόλυτη πίστη του προς τους Ρωμαίους. Γι’ αυτό και παρέμεινε για χρόνια στη θέση του.

Σε μια Ιουδαία υπό ρωμαϊκή κατοχή, η οικογένεια του Ιησού, συνδεδεμένη με τη γενιά του Δαβίδ, δεν μπορούσε παρά να εκλαμβάνεται ως πολιτικά «επικίνδυνη». Η γενεαλογία που παραθέτει το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο δεν λειτουργεί ως απλή θεολογική αναφορά· παρουσιάζει τον Ιησού ως νόμιμο κληρονόμο της βασιλικής γραμμής του Δαβίδ, σε έναν κόσμο όπου τέτοιοι ισχυρισμοί θεωρούνταν πολιτικά επικίνδυνοι.

Λίγα χρόνια πριν από τη Γέννηση, ο ίδιος ο Ηρώδης είχε παραβιάσει τον τάφο του Δαβίδ και τον είχε λεηλατήσει. Η συμβολική βία αυτής της πράξης δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από οικογένειες που συνέδεαν την ταυτότητά τους με εκείνη τη βασιλική γραμμή.

Nativity with Saint Francis and Saint Lawrence, Caravaggio

Η Βηθλεέμ δεν ήταν «ένα ήσυχο χωριό»

Η Βηθλεέμ απείχε πολύ από την εικόνα ενός μικρού και ασήμαντου οικισμού. Ήταν ένας τόπος με σαφή στρατηγική και ισχυρό συμβολικό φορτίο, άρρηκτα συνδεδεμένος με τη μνήμη του βασιλιά Δαβίδ. Η σημασία της αποτυπωνόταν και στις υποδομές της: η ύπαρξη υδραγωγείου, ενός σύνθετου και δαπανηρού έργου για τα δεδομένα της εποχής, δείχνει ότι επρόκειτο για κέντρο με ιδιαίτερο βάρος στην περιοχή.

Σε κοντινή απόσταση από τη Βηθλεέμ, ο Ηρώδης είχε δεχθεί επίθεση από υποστηρικτές των Πάρθων — της μεγάλης ανατολικής αυτοκρατορίας που αποτελούσε τον βασικό αντίπαλο της Ρώμης και διεκδικούσε επιρροή στην Ιουδαία. Οι Πάρθοι είχαν στηρίξει έναν αντίπαλο διεκδικητή της εξουσίας, ιδιαίτερα δημοφιλή σε τμήματα του τοπικού πληθυσμού. Ο Ηρώδης απάντησε με σκληρή, αιματηρή καταστολή.

Για να εδραιώσει τη νίκη του και να στείλει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, ανήγειρε αργότερα το Ηρώδειο: ένα μνημείο που δεσπόζει ακόμη και σήμερα πάνω από τη Βηθλεέμ, λειτουργώντας ως διαρκής υπενθύμιση της βασιλικής εξουσίας και του φόβου που τη συνόδευε.

Σε έναν κόσμο διαρκούς απειλής, η φυγή της οικογένειας του Ιησού ήταν λιγότερο μια εξαίρεση και περισσότερο μια αναγκαστική στρατηγική επιβίωσης.

Adoration of the Shepherds, Giorgione

Μια χώρα στα πρόθυρα εξέγερσης

Μετά τον θάνατο του Ηρώδη, η Ιουδαία βυθίστηκε στο χάος. Χιλιάδες άνθρωποι κατέλαβαν τον Ναό της Ιερουσαλήμ απαιτώντας ελευθερία. Η απάντηση ήρθε με σφαγές.

Σύμφωνα με τον Ιώσηπο, επίδοξοι βασιλιάδες και επαναστάτες κατέλαβαν περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και τη Γαλιλαία. Εκεί, στη Ναζαρέτ, εγκαθίσταται τελικά η οικογένεια του Ιησού, επιστρέφοντας από την Αίγυπτο.

Αλλά ούτε αυτή η σχετική ανεξαρτησία κράτησε. Οι Ρωμαίοι επανήλθαν με τον στρατηγό Βάρο, κατέστρεψαν τη Σέπφωρι, έκαψαν χωριά και σταύρωσαν μαζικά επαναστάτες.

Η παιδική ηλικία του Ιησού εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο διαρκούς τρόμου.

Χριστιανή μοναχή-προσκυνήτρια προσεύχεται στη «Σπηλιά» του Ναού της Γεννήσεως, που γίνεται αποδεκτός από τους Χριστιανούς ως ο τόπος γέννησης του Ιησού Χριστού, στις 24 Δεκεμβρίου 2014, στην πόλη Βηθλεέμ της Δυτικής Όχθης. Φωτογραφία: EPA / ABED AL HASHLAMOUN

Μια πολύ επίκαιρη ιστορία

Η πραγματική ιστορία της Γέννησης δεν είναι μια γιορτινή κάρτα. Είναι μια αφήγηση προσφυγιάς, πολιτικής καταπίεσης και επιβίωσης μέσα στη βία της αυτοκρατορίας.

Ίσως γι’ αυτό και σήμερα, σε μια εποχή νέων «συνόρων», μαζικών εκτοπισμών και πληθυσμών που ζουν μόνιμα σε καθεστώς ανασφάλειας — από στρατόπεδα προσφύγων έως εμπόλεμες ζώνες όπως η Λωρίδα της Γάζας — η αφήγηση της Γέννησης αποκτά ξανά πολιτική και ηθική βαρύτητα. Δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά έναν κόσμο όπου εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να ζήσουν υπό επιτήρηση, να περιμένουν άδεια για να υπάρξουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένες εκκλησίες στις Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν να αναπαραστήσουν τη Γέννηση μέσα σε σκηνές κράτησης μεταναστών και απελάσεων, επιχειρώντας να επαναφέρουν το νόημα μιας ιστορίας που μιλά για διωγμό και επισφάλεια.

Γιατί, τελικά, η Γέννηση δεν αφηγείται έναν κόσμο όπου όλα ήταν ήσυχα.

Αφηγείται έναν κόσμο διαλυμένο — και την παράξενη, επίμονη ελπίδα που εξακολουθεί να γεννιέται μέσα του.

Μια Παλαιστίνια μητέρα θρηνεί τo βρέφος της, Ραχάφ Αμπού Τζαζάρ. To ανήλικο κορίτσι, σύμφωνα με τους γιατρούς, πέθανε από το κρύο στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Φωτογραφία: REUTERS / Ramadan Abed

*Κεντρική Φωτογραφία: unsplash.com @ birminghammuseumstrust

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Reuters Breakingviews
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Culture Live
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη – Μια cine δεκάδα
«Ηo-Ηo-Ηo» 25.12.25

Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη - Μια cine δεκάδα

Από το Ο Άι Βασίλης είναι Λέρα του Billy Bob Thornton έως τον Richard Attenborough στο Miracle on 34th Street ο σινεκριτικός των Times ανατρέχει στις καλύτερες ερμηνείες του γενειοφόρου δωροδότη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη
«Ελεύθεροι και ίσοι» 24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;
2025core 23.12.25

Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;

Οι λέξεις που ξεχώρισαν το 2025 —με κοινό παρονομαστή την τεχνητή νοημοσύνη— δεν περιγράφουν απλώς νέους όρους, αλλά σκιαγραφούν την αμφιθυμία, την κόπωση και την αβεβαιότητα μιας εποχής που μαθαίνει να ζει μαζί με την AI

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Ανασύρθηκαν 25 πτώματα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου – Ερειπωμένες οι πόλεις
Δείτε βίντεο 25.12.25

Ανασύρθηκαν 25 πτώματα από τη Γάζα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου - Ερειπωμένες οι πόλεις

Η Γάζα αποτελεί τον «μεγαλύτερο μαζικό τάφο στον κόσμο» αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του
Ενδοοικογενειακή απειλή 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου αποχώρησε από την εκπροσώπησή του και αναλαμβάνει πλέον τη σύζυγό του. ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
Ρεβεγιόν στους δρόμους 25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008
Συγχρονισμός 25.12.25

«Ήταν ποιητικό» - Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

«Όταν ακούω τη φωνή της, η καρδιά μου γεμίζει ζεστασιά και θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» λέει στο People η κόρη της Έρθα Κιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο