29.12.2025
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
29 Δεκεμβρίου 2025

ΒΑΒΟΥΡΑ: Ξαναχτυπά αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το περιοδικό της πλάκας έρχεται ξανά - και δεν αστειεύεται. Στις 3 Ιανουαρίου η ΒΑΒΟΥΡΑ κυκλοφορεί μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Αυτό το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, η εφημερίδα τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με ένα δώρο που θα σας πιάσει αδιάβαστους: το νέο τεύχος της θρυλικής ΒΑΒΟΥΡΑΣ.

Η ΒΑΒΟΥΡΑ έρχεται, και μάλιστα με τη φόρα (και την τρέλα) των ’80s και ’90s. Γιατί όταν ένα περιοδικό καταφέρνει να κάνει γενιές ολόκληρες να γελούν με σκίτσα, φάρσες και «οδούς Τρέλας», τότε δεν μιλάμε απλώς για κόμικς. Μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά με φούσκα τσίχλας και άρωμα αναμνήσεων.

Η ΒΑΒΟΥΡΑ υπήρξε κάτι παραπάνω από χαρτί και μελάνι∙ ήταν το «περιοδικό της πλάκας» όπου οι ήρωες έμπαιναν σε απίθανες περιπέτειες και το γέλιο έβγαινε αβίαστα.

Το νέο τεύχος υπόσχεται ακόμα περισσότερη «τρέλα» από ανανεωμένες ιστορίες και νοσταλγικούς ήρωες, μέχρι φρέσκο περιεχόμενο που θυμίζει γιατί η ΒΑΒΟΥΡΑ ήταν – και παραμένει – η πιο αστεία σοβαρή υπόθεση της ελληνικής ποπ κουλτούρας.

Στις σελίδες της θα συναντήσετε τη γνώριμη «Οδό Τρέλας 13», παρέα με νέες περιπέτειες που θα φέρουν το πνεύμα των ’80s στην εποχή των memes.

Οπότε αυτό το Σάββατο, αφήνουμε για λίγο τα timeline, ανοίγουμε την εφημερίδα και μπαίνουμε ξανά στον κόσμο της πιο θρυλικής φασαρίας των παιδικών μας χρόνων.

Αυτό το Σάββατο 3 Ιανουαρίου με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο

Wall Street
Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας
«Παραλίγο να σκοτωθώ» 29.12.25

«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας

«Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη ανάρτησή του

Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σημείωσε δύο γκολ στον αγώνα του Μαρόκο με τη Ζάμπια για το Κόπα Άφρικα και είδε το όνομα του να μπαίνει στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του

«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική 29.12.25

«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη διαρροές κυβερνητικών πηγών για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, ρίχνουν «πόρτα» στις «ορέξεις» του Μαξίμου και ξεκαθαρίζουν πως «λογική της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ
Α, Β, Γ, Δ 29.12.25

Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Nina Siegal σε άρθρο της στους New York Times, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί κατάσχεσαν περίπου 150.000 καμπάνες εκκλησιών από όλη την Ευρώπη.

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ
Μεγάλη έκρηξη 29.12.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα σκάφη με ναρκωτικά», είπε ο Τραμπ, που αρνήθηκε να ενημερώσει ποια εγκατάσταση ήταν και ποια αμερικανική υπηρεσία ενήργησε.

Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή

Κρυστάλλινη η θέση του ΠΑΣΟΚ που δεν άφησε χρόνο στην κυβέρνηση να δημιουργήσει εντυπώσεις μέσω της διαρροής περί επικείμενης πρόσκλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον ορισμό προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές. Καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση πίσω από κλειστές πόρτες, οι προοδευτικές δυνάμεις θα προτείνουν από κοινού υποψήφιους και αν δεν αρέσουν στον πρωθυπουργό μπορεί πάντα να ζητήσει καταφύγιο στην αγκαλιά του Βελόπουλου, απαντά η Τρικούπη.

«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
On Field 29.12.25

«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ

Το ρεπορτάζ που θέλει την αγγλική ομάδα να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Άγγλο άσο, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της «βασίλισσας» της Ευρώπης

Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του
Rotten Tomatoes 29.12.25

Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά Stranger Things δέχτηκε ένα «χτύπημα» από κριτικούς και κοινό σε βαθμολογία και σχόλια.

Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Super Cup - Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν

Με γοργούς ρυθμούς προμηθεύονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ. Πόσα «κομμάτια» βρήκαν κάτοχο μέχρι στιγμής.

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 21:00 την αναμέτρηση Ζάμπια – Μαρόκο για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο – «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν
Δείτε βίντεο 29.12.25

Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο - «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για την καταγγελλόμενη επίθεση της Ουκρανίας στην κατοικία του Πούτιν - Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα»

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου
Σφοδρές αντιδράσεις 29.12.25

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, μετά τη σφοδρή κριτική του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Βανς, προσκάλεσε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία να συμμετάσχει, αλλάζοντας θεμελιωδώς στάση έναντι του AfD

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
On Field 29.12.25

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»
Γεωργιάδης - Πλεύρης 29.12.25

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και το ερώτημα είναι: «ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

