Στο Σεν Τροπέ και δίπλα στη θάλασσα το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό

Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα τελεστεί στις 7 Ιανουαρίου σε εκκλησία στο Σεν-Τροπέ και θα ακολουθήσει «ιδιωτική» ταφή στη γνωστή πόλη της Γαλλικής Ριβιέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος που φέρει το όνομά της (Fondation Brigitte Bardot).

Το γραφείο του δημάρχου είχε νωρίτερα αναφέρει ότι η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο παραθαλάσσιο κοιμητήριο του Σεν Τροπέ.

Η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών. Η εμβληματική ηθοποιός, που από σύμβολο του γαλλικού και παγκόσμιου σινεμά μετατράπηκε σε αφοσιωμένη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, αφήνει πίσω της όχι μόνο έναν τεράστιο πολιτισμικό αντίκτυπο, αλλά και μια περιουσία που εκτιμάται σε περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαμάχη για την περιουσία της

Η κληρονομιά της περιλαμβάνει ακίνητα στο Σεν Τροπέ, τις Κάννες και το Παρίσι, καθώς και έσοδα από δικαιώματα ταινιών, δικαιώματα εικόνας και υπολειπόμενα κέρδη από τη μακρόχρονη κινηματογραφική της καριέρα. Σημαντικό μέρος αυτής της περιουσίας είχε προοριστεί για τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Brigitte Bardot, που ίδρυσε το 1986 και αποτέλεσε το βασικό όχημα της φιλανθρωπικής της δράσης.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Μπαρντό δώρισε στο ίδρυμα ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία, ανάμεσά τους και τη θρυλική κατοικία της στο Σεν Τροπέ, La Madrague, διατηρώντας όμως το δικαίωμα να ζει εκεί μέχρι τον θάνατό της. Το ίδρυμα ενισχύθηκε επίσης μέσω δημοπρασιών κοσμημάτων, πωλήσεων προσωπικών αντικειμένων και δωρεών, χρηματοδοτώντας προγράμματα διάσωσης ζώων, κτηνιατρική περίθαλψη και εκστρατείες κατά της κακοποίησης.

Ωστόσο, ο γαλλικός νόμος περί κληρονομιάς δημιουργεί σοβαρές επιπλοκές. Η λεγόμενη «réserve héréditaire» εγγυάται στα παιδιά ένα υποχρεωτικό μερίδιο της περιουσίας των γονιών τους. Ως μοναδικός νόμιμος κληρονόμος, ο γιος της Μπαρντό, Νικολά Σαριέ, δικαιούται το 50% της υπολειπόμενης περιουσίας , ανεξάρτητα από τις επιθυμίες της μητέρας του υπέρ του ιδρύματος.

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ήδη μεταβιβαστεί στο ίδρυμα θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό προστατευμένα, ωστόσο η διανομή των υπόλοιπων ακινήτων, δικαιωμάτων και κεφαλαίων αναμένεται να διευκρινιστεί μέσω των δικαστηρίων. Νομικοί εκτιμούν ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, λόγω της πολυπλοκότητας των μεταβιβάσεων και των μακροχρόνιων οικογενειακών εντάσεων.

Έτσι, ενώ το Σεν-Τροπέ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει διακριτικά τη Μπριζίτ Μπαρντό, η κληρονομιά της –οικονομική, νομική και ηθική– παραμένει ανοιχτή, ισορροπώντας ανάμεσα στην οικογενειακή υποχρέωση και το φιλανθρωπικό όραμα που σημάδεψε τη ζωή της.