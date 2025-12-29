magazin
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στο Σεν Τροπέ και δίπλα στη θάλασσα το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό
Στις 7 Ιανουαρίου 29 Δεκεμβρίου 2025 | 20:10

Στο Σεν Τροπέ και δίπλα στη θάλασσα το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Spotlight

Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα τελεστεί στις 7 Ιανουαρίου σε εκκλησία στο Σεν-Τροπέ και θα ακολουθήσει «ιδιωτική» ταφή στη γνωστή πόλη της Γαλλικής Ριβιέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος που φέρει το όνομά της (Fondation Brigitte Bardot).

Το γραφείο του δημάρχου είχε νωρίτερα αναφέρει ότι η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο παραθαλάσσιο κοιμητήριο του Σεν Τροπέ.

Η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών. Η εμβληματική ηθοποιός, που από σύμβολο του γαλλικού και παγκόσμιου σινεμά μετατράπηκε σε αφοσιωμένη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, αφήνει πίσω της όχι μόνο έναν τεράστιο πολιτισμικό αντίκτυπο, αλλά και μια περιουσία που εκτιμάται σε περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαμάχη για την περιουσία της

Η κληρονομιά της περιλαμβάνει ακίνητα στο Σεν Τροπέ, τις Κάννες και το Παρίσι, καθώς και έσοδα από δικαιώματα ταινιών, δικαιώματα εικόνας και υπολειπόμενα κέρδη από τη μακρόχρονη κινηματογραφική της καριέρα. Σημαντικό μέρος αυτής της περιουσίας είχε προοριστεί για τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Brigitte Bardot, που ίδρυσε το 1986 και αποτέλεσε το βασικό όχημα της φιλανθρωπικής της δράσης.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Μπαρντό δώρισε στο ίδρυμα ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία, ανάμεσά τους και τη θρυλική κατοικία της στο Σεν Τροπέ, La Madrague, διατηρώντας όμως το δικαίωμα να ζει εκεί μέχρι τον θάνατό της. Το ίδρυμα ενισχύθηκε επίσης μέσω δημοπρασιών κοσμημάτων, πωλήσεων προσωπικών αντικειμένων και δωρεών, χρηματοδοτώντας προγράμματα διάσωσης ζώων, κτηνιατρική περίθαλψη και εκστρατείες κατά της κακοποίησης.

YouTube thumbnail

Ωστόσο, ο γαλλικός νόμος περί κληρονομιάς δημιουργεί σοβαρές επιπλοκές. Η λεγόμενη «réserve héréditaire» εγγυάται στα παιδιά ένα υποχρεωτικό μερίδιο της περιουσίας των γονιών τους. Ως μοναδικός νόμιμος κληρονόμος, ο γιος της Μπαρντό, Νικολά Σαριέ, δικαιούται το 50% της υπολειπόμενης περιουσίας, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες της μητέρας του υπέρ του ιδρύματος.

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ήδη μεταβιβαστεί στο ίδρυμα θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό προστατευμένα, ωστόσο η διανομή των υπόλοιπων ακινήτων, δικαιωμάτων και κεφαλαίων αναμένεται να διευκρινιστεί μέσω των δικαστηρίων. Νομικοί εκτιμούν ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, λόγω της πολυπλοκότητας των μεταβιβάσεων και των μακροχρόνιων οικογενειακών εντάσεων.

Έτσι, ενώ το Σεν-Τροπέ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει διακριτικά τη Μπριζίτ Μπαρντό, η κληρονομιά της –οικονομική, νομική και ηθική– παραμένει ανοιχτή, ισορροπώντας ανάμεσα στην οικογενειακή υποχρέωση και το φιλανθρωπικό όραμα που σημάδεψε τη ζωή της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

inWellness
inTown
Stream magazin
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
«Réserve héréditaire» 29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
Fizz 29.12.25

Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Σύνταξη
«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της
Αληθινή 29.12.25

«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της

Η σταρ του Χόλιγουντ Κέιτ Γουίνσλετ, αποκάλυψε για πρώτη φορά, ότι ως έφηβη πειραματίστηκε τόσο με κορίτσια όσο και με αγόρια. «Σε εκείνη την ηλικία ήμουν αρκετά περίεργη».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ
Cult φιγούρα 29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»
«Αγάπη και υποστήριξη» 29.12.25

Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»

«Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της
«'Εχω τον μπαμπά μου» 28.12.25

Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου

Σύνταξη
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media
Φωτογραφία 28.12.25

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media

Μια φωτογραφία με μαύρα φτερά αγγέλου και τη λιτή επιγραφή «1990 – 2025» ήταν αρκετή για να φέρει ξανά το όνομα του Sin Boy στο επίκεντρο, πυροδοτώντας σχόλια, ειρωνεία και υποψίες για νέο επικοινωνιακό τρικ στα social media.

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Κρύα καρδιά 28.12.25

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» - Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Super Cup - Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν

Με γοργούς ρυθμούς προμηθεύονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ. Πόσα «κομμάτια» βρήκαν κάτοχο μέχρι στιγμής.

Σύνταξη
Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 21:00 την αναμέτρηση Ζάμπια – Μαρόκο για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο – «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν
Δείτε βίντεο 29.12.25

Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο - «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για την καταγγελλόμενη επίθεση της Ουκρανίας στην κατοικία του Πούτιν - Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου
Σφοδρές αντιδράσεις 29.12.25

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, μετά τη σφοδρή κριτική του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Βανς, προσκάλεσε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία να συμμετάσχει, αλλάζοντας θεμελιωδώς στάση έναντι του AfD

Σύνταξη
Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
On Field 29.12.25

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»
Γεωργιάδης - Πλεύρης 29.12.25

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και το ερώτημα είναι: «ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Σύνταξη
Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ
Culture Live 29.12.25

Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάνα Άρεντ, οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» διαβάζονται ξανά ως ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο βιβλίο, που βοηθά να κατανοήσουμε τις πολιτικές εντάσεις και τα ρήγματα του σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο – Πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο

Σημαντική αλλαγή στο οφσάιντ εξετάζει η FIFA προκειμένου να ευνοήσει την επίτευξη περισσοτέρων τερμάτων στο ποδόσφαιρο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»

Ο ατζέντης του Ζόρζε Μέντες μίλησε για το μέλλον του Λαμίν Γιαμάλ και προέβλεψε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η καριέρα του σταρ της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
Περιβάλλον 29.12.25

«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας αναπτύσσει κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος. Το επιτελείο Τραμπ το χαρακτηρίζει «πληγή κλιματικής κινδυνολογίας»

Σύνταξη
Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο
Κλιμάκωση 29.12.25

Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο

Για τρομοκρατικές ενέργειες, που θα απαντηθούν, κάνει λόγο η Μόσχα, μετά την επίθεση της Ουκρανίας στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι πίσω από την επιχείρηση είναι η Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια
Αντίο στον ρομαντισμό 29.12.25

Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια

Η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει γράμματα στη Δανία από το 1624, ωστόσο, η ψηφιακή εποχή νίκησε τα κόκκινα γραμματοκιβώτια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών

Στις 8 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) να σπεύδουν να δηλώσουν πως οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών είναι «παντελώς ανακριβείες» την ίδια ώρα που «φουντώνουν» οι «γαλάζιες» συζητήσεις…

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο