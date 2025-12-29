Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ

Ο Μπομπ Ρος δεν είχε πάντα το χαρακτηριστικό του χτένισμα, όπως αποκαλύπτουν φωτογραφίες του διάσημου ζωγράφου που επανήλθαν στην επιφάνεια. Οι ασπρόμαυρες εικόνες δείχνουν έναν κοντοκουρεμένο Ρος με ροκαμπίλι μαλλιά, χρόνια πριν αποκτήσει την χαρακτηριστική του περμανάντ.

Σε μια φωτογραφία, ο Ρος ποζάρει αλά Έλβις Πρίσλεϊ, ενώ φοράει ένα λευκό T-Shirt, καθισμένος στο τραπέζι της κουζίνας, κοιτάζοντας την κάμερα χωρίς χαμόγελο.

Το 2016, η μακροχρόνια συνεργάτιδα του Ρος, Ανέτ Κοβάλσκι, αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο ο ζωγράφος έκανε περμανάντ.

«Κουράστηκε από τα σγουρά μαλλιά»

«Είχε την έξυπνη ιδέα ότι θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα από τα κουρέματα», είπε η Κοβάλσκι στο NPR εκείνη την εποχή. «Έτσι άφησε τα μαλλιά του να μακρύνουν, έκανε περμανάντ και αποφάσισε ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ ξανά κούρεμα».

Η Κοβάλσκι ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ρος μισούσε την περμανάντ του, αλλά αυτή έγινε το χαρακτηριστικό του στυλ.

«Δεν μπορούσε ποτέ, μα ποτέ, να αλλάξει τα μαλλιά του, και ήταν πολύ θυμωμένος γι’ αυτό», είπε. «Κουράστηκε από τα σγουρά μαλλιά».

Η περούκα

Η Κοβάλσκι μίλησε επίσης για τα μαλλιά του Μπομπ Ρος στο Mental Floss το 2015.

«Όταν αποκτήσαμε μια σειρά χρωμάτων και πινέλων, βάλαμε τη φωτογραφία του», θυμήθηκε η συνιδρύτρια της Bob Ross Company. «Το λογότυπο είναι μια φωτογραφία του Μπομπ με αυτά τα μαλλιά, οπότε δεν μπορούσε ποτέ να τα κόψει. Δεν ήταν πάντα ευχαριστημένος με αυτό».

Όταν ο Ρος αρρώστησε από λέμφωμα σε προχωρημένη ηλικία, φορούσε περούκα για να διατηρήσει την χαρακτηριστική του εμφάνιση και να κρύψει την ασθένειά του.

«Δεν είχε καθόλου μαλλιά», εξήγησε ο γιος του Στιβ σε μια παλαιότερη συνέντευξη. «Ήταν πολύ αδύνατος, τόσο αδύνατος. Και έπρεπε να του βρέχουμε τα χείλη γιατί δεν μπορούσε να πιει».

«Ήταν υπέροχος»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο NPR, η Κοβάλσκι εξήγησε ότι ο Ρος — ο οποίος πέθανε από λέμφωμα σε ηλικία 52 ετών το 1995 — συμπεριφερόταν ως «τύραννος» εκτός οθόνης, πολύ διαφορετικός από τον τηλεοπτικό του χαρακτήρα.

«Δεν το πιστεύετε; Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτή η εταιρεία θα ήταν τόσο επιτυχημένη όσο είναι, αν δεν επέμενε να γίνονται όλα με έναν συγκεκριμένο τρόπο;», είπε.

«Δεν θέλω να αφήσω την εντύπωση ότι ήταν αγενής ή κακός», συνέχισε η Κοβάλσκι. «Απλά ήθελε τα πράγματα να γίνονται με τον δικό του τρόπο. Ήταν υπέροχος».

Ήταν τόσο εύκολο;

Η Κοβάλσκι σημείωσε επίσης ότι ο σταρ του «Joy of Painting» ήταν εξαιρετικά σχολαστικός και προετοιμαζόταν πολύ όταν επρόκειτο για την καριέρα του.

«Σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, άσε με να σου πω κάτι — αυτά δεν είναι τόσο αυθόρμητα όσο φαίνονται» αποκάλυψε. «Ο Μπομπ συνήθιζε να ξαπλώνει στο κρεβάτι το βράδυ, όπως μου είχε πει ο ίδιος και να προβάρει κάθε λέξη. Ήξερε ακριβώς τι θα έλεγε σε κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα».

