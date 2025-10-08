Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τριάντα πίνακες του θρυλικού Μπομπ Ρος, του καλλιτέχνη με τη γλυκιά φωνή και τα χαρακτηριστικά σγουρά μαλλιά που «έκρυβε» μικτούς σκίουρους πίσω από θάμνους στους πίνακές του, πρόκειται να βγουν στο σφυρί, με σκοπό να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ που πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση.

«Ο Μπομπ αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει την τέχνη προσιτή σε όλους», δήλωσε η Τζόαν Κοβάλσκι, πρόεδρος της Bob Ross Inc. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό — να στηρίζει τη δημόσια τηλεόραση, το μέσο που μετέδωσε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του σε εκατομμύρια σπίτια».

Η πρώτη δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες από τον οίκο Bonhams, ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε σταθμούς που συνεργάζονται με την American Public Television, για να καλυφθούν κόστη αδειοδότησης δημοφιλών προγραμμάτων όπως τα The Best of Joy of Painting, America’s Test Kitchen, Julia Child’s French Chef Classics και This Old House.

Η κατάργηση της χρηματοδότησης

Σύνμφωνα με το CNN, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει 1,1 δισ. δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, περίπου 330 σταθμοί PBS και 246 σταθμοί NPR αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πολλοί εξ αυτών προσπαθούν να επιβιώσουν με έκτακτες καμπάνιες δωρεών, ενώ άλλοι προχωρούν σε περικοπές προσωπικού και προγραμμάτων.

Ο Μπομπ Ρος, που πέθανε το 1995 από καρκίνο, υπήρξε επί έντεκα χρόνια η ήρεμη φωνή πίσω από το τηλεοπτικό φαινόμενο «The Joy of Painting», διδάσκοντας στους τηλεθεατές ότι δεν υπάρχουν λάθη, μόνο «χαρούμενα ατυχήματα». Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα επεισόδιά του γνώρισαν νέα δημοφιλία, προσελκύοντας ένα νεότερο κοινό μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Οι τριάντα πίνακες που θα δημοπρατηθούν αποτυπώνουν όλη την πορεία του Ρος, με τοπία από βουνά, λίμνες και ηλιοβασιλέματα, ζωγραφισμένα — σχεδόν πάντα — μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα, όσο διαρκούσε κάθε επεισόδιο της εκπομπής.

Σύμφωνα με τον οίκο Bonhams, η συνολική αξία των έργων εκτιμάται μεταξύ 850.000 και 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη, δύο πίνακες του Ρος από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 πωλήθηκαν τον Αύγουστο για 114.800 και 95.750 δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να συγκινείται από τη γαλήνη και τη θετική του ενέργεια.

* Mε στοιχεία απο: CNN, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @bobross_thejoyofpainting