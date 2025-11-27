Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ

Το Cabin at Sunset (1987) του Μπομπ Ρος πωλήθηκε διαδικτυακά για περισσότερα από 1 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τον δημοφιλή τηλεοπτικό ζωγράφο και ενισχύοντας οικονομικά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση των ΗΠΑ, που βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές περικοπές μετά την κατάργηση άνω του 1 δισ. δολαρίων σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από την κυβέρνηση του ο προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Art Newspaper.

Η δημοπρασία οργανώθηκε από το Last Week Tonight with John Oliver στο πλαίσιο της καμπάνιας για το Public Media Bridge Fund. Ο πίνακας συγκέντρωσε πάνω από 30 προσφορές και έκλεισε στα 1,04 εκατ. δολάρια. Το ποσό υπερβαίνει σημαντικά την τιμή των 318.000 δολαρίων που είχε σημειώσει πρόσφατα το Winter’s Peace, επίσης έργο του Μπομπ Ρος, στον οίκο Bonhams.

On last week’s finale of “Last Week Tonight With John Oliver,” the host convinced the Bob Ross estate to auction another of the PBS TV star’s paintings to support public media. And it has paid off: Ross’ “Cabin at Sunset,” which he painted on a Season 10 episode of PBS’ “The Joy… pic.twitter.com/t2gLrbbjXX — Variety (@Variety) November 25, 2025



Στον Bonhams, τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος είχαν ήδη αποφέρει 662.000 δολάρια στις 11 Νοεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια σειρά δημοπρασιών που θα συνεχιστεί έως το 2026 και περιλαμβάνει συνολικά 30 έργα δωρεά της Bob Ross Inc. Τα περισσότερα είχαν δημιουργηθεί μπροστά στην κάμερα για την εκπομπή The Joy of Painting, η οποία συνεχίζει να γνωρίζει νέα δημοτικότητα μέσω διαδικτύου.

Η πρόεδρος της Bob Ross Inc, Τζόαν Κοβάλσκι, προχώρησε στη δωρεά με στόχο να στηριχθούν σταθμοί που αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα λειτουργίας. Σύμφωνα με το APT, οι περικοπές έχουν πλήξει κυρίως αγροτικές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία για μειώσεις σε προσωπικό, ενημερωτικές εκπομπές και εκπαιδευτικό περιεχόμενο για παιδιά.

Παρά το γεγονός ότι ο Ρος δημιούργησε χιλιάδες έργα, λίγα είναι διαθέσιμα στην αγορά — είτε βρίσκονται σε αρχεία της PBS είτε παραμένουν στην κατοχή της εταιρείας του. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα, σε συνδυασμό με την ανανεωμένη απήχηση του καλλιτέχνη στα social media, έχει εκτοξεύσει τις τιμές. Οι υπόλοιποι 27 πίνακες της δωρεάς θα δημοπρατηθούν το 2026 σε Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες.

*Κεντρική Φωτογραφία: Ιnstagram @bobross_thejoyofpainting