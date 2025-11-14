Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.
Τρεις αυθεντικοί πίνακες του Μπομπ Ρος, του θρυλικού παρουσιαστή της εκπομπής «The Joy of Painting», πουλήθηκαν σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, στηρίζοντας δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν πληγεί από μεγάλες περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.
Σε live δημοπρασία του οίκου Bonhams, ο πίνακας «Winter’s Peace» —που ο Ρος δημιούργησε μπροστά στις κάμερες σε επεισόδιο του 1993— έφτασε τα 318.000 δολάρια, έπειτα από έντονη μάχη προσφορών μέσω τηλεφώνου.
«Για καλό σκοπό — και παίρνετε και τον πίνακα», σχολίασε ο δημοπράτης Άαρον Μπαστιάεν, υπενθυμίζοντας το πνεύμα του Ρος: «Αυτός είναι ο κόσμος σας, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε».
Ακολούθησαν δύο ακόμη έργα:
- «Home in the Valley» — 229.100 δολάρια
- «Cliffside» — 114.800 δολάρια
Όλες οι προσφορές ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, που δεν ξεπερνούσαν τα 50.000 δολάρια. Τα ονόματα των αγοραστών δεν αποκαλύφθηκαν.
Η δημόσια τηλεόραση
Σύμφωνα με τη Bob Ross Inc., η δημοπρασία είναι μέρος της μεγαλύτερης διάθεσης έργων του Ρος που έχει γίνει ποτέ — συνολικά 30 πίνακες θα δοθούν στο κοινό μέσα στο επόμενο έτος, σε δημοπρασίες σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ. Όλα τα κέρδη θα αποδοθούν σε δημόσιους σταθμούς που συνεργάζονται με την American Public Television.
Η ανάγκη είναι πιεστική: μετά από απόφαση του Κογκρέσου, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης Τραμπ, κόπηκε χρηματοδότηση 1,1 δισ. δολαρίων προς PBS και NPR, αφήνοντας εκατοντάδες σταθμούς χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια λειτουργίας.
«Οι σταθμοί αυτοί ήταν για γενιές η πύλη προς τις τέχνες», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc., Τζόαν Κοβάλσκι.
Ο Μπομπ Ρος —γνωστός για τη χαρακτηριστική του κόμμωση, τη γαλήνια φωνή και τις ατάκες του για «μικρά σκιουράκια»— πέθανε το 1995, σε ηλικία 52 ετών. Παρ’ όλα αυτά, η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, γνωρίζοντας νέα δυναμική κατά την περίοδο των lockdowns του COVID-19.
*Με πληροφορίες από: CBS News
