Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά
Η φωτιά έσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο καπνός και οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα.
Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στο σπίτι τους στο Ρίζωμα Ροδόπης.
Η γυναίκα φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο 6χρονος αδερφός του αγοριού, αλλά και ο πατέρας του.
Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής όταν η μητέρα πήγε να ανάψει τη ξυλόσομπα ανοίγοντας το καπάκι και ρίχνοντας μέσα πετρέλαιο.
Η ξυλόσομπα βρισκόταν στο δωμάτιο των περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων, όπου κοιμόντουσαν τα δύο αγόρια.
Η φωτιά έσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ όλοι κοιμούνταν. Ο καπνός και οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα.
Η μητέρα κάλεσε σε βοήθεια τον πατέρα, ο οποίος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες τους, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μόνο το ένα παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δύο παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, γεγονός που δυσκόλεψε την απομάκρυνσή τους.
Ο 6χρονος αδερφός του αγοριού νοσηλεύεται με εγκαύματα σε πρόσωπο και άκρα σε σοβαρή αλλά κρίσιμη κατάσταση, όπως και ο πατέρας των παιδιών.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
