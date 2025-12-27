newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά
27 Δεκεμβρίου 2025 | 09:41

Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά

Η φωτιά έσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο καπνός και οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στο σπίτι τους στο Ρίζωμα Ροδόπης.

Η γυναίκα φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο 6χρονος αδερφός του αγοριού, αλλά και ο πατέρας του.

Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής όταν η μητέρα πήγε να ανάψει τη ξυλόσομπα ανοίγοντας το καπάκι και ρίχνοντας μέσα πετρέλαιο.

Η ξυλόσομπα βρισκόταν στο δωμάτιο των περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων, όπου κοιμόντουσαν τα δύο αγόρια.

Η φωτιά έσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ όλοι κοιμούνταν. Ο καπνός και οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα.

Η μητέρα κάλεσε σε βοήθεια τον πατέρα, ο οποίος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες τους, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μόνο το ένα παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δύο παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, γεγονός που δυσκόλεψε την απομάκρυνσή τους.

Ο 6χρονος αδερφός του αγοριού νοσηλεύεται με εγκαύματα σε πρόσωπο και άκρα σε σοβαρή αλλά κρίσιμη κατάσταση, όπως και ο πατέρας των παιδιών.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Economy
Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

Φωκίδα: Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια
Από χιονοστιβάδα 27.12.25

Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια - Η ανάσυρση των σορών θα ολοκληρωθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: «Hot spot» η Μεσόγειος – Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο
Επιπτώσεις 27.12.25

«Hot spot» της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος - Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί τον λόγο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον τόσο συχνά και «εκτός εποχής» - Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση την καθημερινότητα

Σύνταξη
Καιρός: Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει
Καιρός 27.12.25

Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει

Παγετός κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά - Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την εβδομάδα που έρχεται σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Φωκίδα: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια – Ο 5ος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές
Φωκίδα 26.12.25

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια - Ο πέμπτος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές

Νεότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία στα Βαρδούσια. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου μίλησε στο in για το τραγικό περιστατικό.

Σύνταξη
«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 26.12.25

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά την 87χρονη μητέρα, καταστρώνοντας ένα σατανικό σχέδιο.

Σύνταξη
Γ. Μπότας: Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του – «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»
Ελλάδα 26.12.25

Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του - «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»

Τη δέσμευση των λογαριασμών του καταγγέλλει ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β' αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων.

Σύνταξη
Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Συνεχίζονται οι έρευνες
Ελλάδα 26.12.25

Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Εντοπίστηκε εξάρτημα ΙΧ που ερευνάται

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φέρεται να έχει βρεθεί σε μεγάλο υψόμετρο ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων.

Σύνταξη
Μπλόκα: Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες – Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια
Μπλόκα 26.12.25 Upd: 21:12

Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες - Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια

Σε θέσεις μάχης αγρότες και κτηνοτρόφοι. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές» διαμηνύουν στην κυβέρνηση. Μπαράζ συσκέψεων και μηνύματα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα
Ελλάδα 26.12.25

Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα

O αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης -ηγετική φυσιογνωμία του μπλόκου των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη- αναφέρθηκε εκ νέου στις κατηγορίες που του προσάπτουν δηλώνοντας καθαρός σαν «τζάμι», ότι δεν έχει λάβει ακόμα την εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

Σύνταξη
Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους οι αγνοούμενοι ορειβάτες
Τραγικό τέλος 26.12.25

Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από χιονοστιβάδα οι αγνοούμενοι ορειβάτες στα Βαρδούσια

Οι τρεις φίλοι που αναχώρησαν από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για να κάνουν ορειβασία βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους - Στα Βαρδούσια επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
English edition 27.12.25

Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks

The Ukrainian leader says key drafts on a peace framework and security guarantees are nearly complete, as territorial disputes and pressure on Russia top the agenda ahead of a potential breakthrough before the New Year

Σύνταξη
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης νίκησε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο τελευταίο τους ματς, με τους δύο Έλληνες διεθνείς μάλιστα να βάζουν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Σάκος του μποξ οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη, έχασαν και από τους Γκρίζλις (vids)
Μπάσκετ 27.12.25

Σάκος του μποξ οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη, έχασαν και από τους Γκρίζλις (vids)

Ο αγωνιστικός κατήφορος των Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται, με τα Ελάφια αυτή τη φορά να χάνουν εύκολα και από τους Μέμφις Γκρίζλις. - Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Σύνταξη
Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία
Κόσμος 27.12.25

Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ενώ αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σύνταξη
Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο πρώην διαιτητής Χαβιέ Εστράδα έβγαλε στη φόρα το παρασκήνιο και τον… χαμό που ακολούθησε μετά από μια αποβολή που έκανε σε βάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν αυτός έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
