Η τύχη χαμογέλασε σε έναν άνδρα από το Αρκάνσας, παίκτη του Powerball, ο οποίος κέρδισε το ιστορικό τζάκποτ των 1,81 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κλήρωση της παραμονής των Χριστουγέννων, τερματίζοντας μια περίοδο τριών μηνών χωρίς νικητή.

Οι νικητήριοι αριθμοί ήταν 04, 25, 31, 52 και 59, με τον αριθμό Powerball το 19.

Οι τελικές πωλήσεις εισιτηρίων ώθησαν το τζάκποτ υψηλότερα από το αναμενόμενο, καθιστώντας το το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ και το μεγαλύτερο έπαθλο Powerball του 2025, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Powerball.

«Συγχαρητήρια στον νεότερο νικητή του τζάκποτ του Powerball! Πρόκειται πραγματικά για ένα εξαιρετικό έπαθλο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου», δήλωσε ο Matt Strawn, πρόεδρος της Powerball Product Group και διευθύνων σύμβουλος της Iowa Lottery.

Και πρόσθεσε: «Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το τζάκποτ. Κάθε εισιτήριο που αγοράζεται βοηθά στην υποστήριξη δημόσιων προγραμμάτων και υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο τελευταίος νικητής του Powerball

Η τελευταία φορά που αναδείχθηκε νικητής τζακπότ στο Powerball ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν παίκτες από το Μιζούρι και το Τέξας μοιράστηκαν έπαθλο 1,787 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία του παιχνιδιού, η τελευταία νίκη τζακπότ την παραμονή των Χριστουγέννων είχε σημειωθεί το 2011, ενώ άλλες τέσσερις φορές νικητής έχει αναδειχθεί ανήμερα των Χριστουγέννων, με πιο πρόσφατη το 2013.

Οι πιθανότητες να κερδίσει κανείς το κορυφαίο έπαθλο στο Powerball είναι 1 στις 292,2 εκατομμύρια, κάτι που εξηγεί γιατί τα τζακπότ αυξάνονται σε τόσο μεγάλα ποσά όταν δεν υπάρχει νικητής.

Ο νικητής μπορεί να επιλέξει είτε την καταβολή του ποσού σε 30 πληρωμές μέσα σε 29 χρόνια μέσω προσόδου είτε την εφάπαξ καταβολή. Για τη συγκεκριμένη κλήρωση, η εφάπαξ πληρωμή θα ανερχόταν σε περίπου 735,3 εκατομμύρια δολάρια, πριν από φόρους.

Τα δελτία Powerball κοστίζουν 2 δολάρια και το παιχνίδι διεξάγεται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στην Ουάσινγκτον D.C., το Πουέρτο Ρίκο και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.